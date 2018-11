Premierul Viorica Dăncilă, în turneu în Sultanatul Oman şi Statul Qatar In perioada 3-8 noiembrie, prim-ministrul Viorica Dancila face o vizita oficiala in zona Golfului, la Muscat, in Sultanatul Oman, respectiv la Doha, in Statul Qatar, se arata intr-un comunicat de presa al Guvernului. "Turneul in cele doua state urmareste consolidarea, la cel mai inalt nivel guvernamental, a dialogului politic bilateral si a cooperarii economice si sectoriale, interactiunea pragmatica cu statele membre ale Consiliului de Cooperare al Golfului reprezentand un obiectiv distinct de politica externa asumat prin Programul de Guvernare 2017-2020", arata sursa citata. Agenda… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

