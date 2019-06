Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a convocat ministrii, la o discutie la Palatul Victoria. Intalnirea urmeaza sa aiba loc la ora 13:00. "Premierul i-a convocat pe ministrii din cabinetul sau pentru discutie, probabil despre continuarea guvernarii. Nu este o sedinta", au declarat pentru Mediafax…

- Premierul Viorica Dancila susține ca președintele Klaus Iohannis nu și-a ințeles competențele, iar respingerea miniștrilor propuși de PSD pe motiv de oportunitate și nu pe motiv de legalitate contravine spiritului deciziei Curții Constituționale.Citește și: Klaus Iohannis, scrisoare catre…

- Fostul ministru al Justitiei, Tudorel Toader, a explicat intr-o postare pe Facebook de ce a refuzat sa-si asume modificarea Codurilor penale prin ordonanta de urgenta: textele - pe care ministerul le-a trimis, totusi, spre consultare sistemului judiciar - au fost „elaborate in alte centre de reflectie”.…

- Liviu Dragnea a transmis, pe pagina sa de Facebook, un mesaj la adresa președintelui Klaus Iohannis și a “trubadurilor” lui, dupa ce a fost intampinat de protestatari la Iași. Mesajul integral al liderului PSD, Liviu Dragnea “Am cateva vești proaste pentru trubadurii lui Klaus Iohannis și pentru cei…

- Ana Birchall, vicepremierul Romaniei, a fost invitata ieri dimineața la Conferința de Tineret a Uniunii Europene. Acolo, Ana Birchall și-a inceput discursul cu o gafa: "Good morning very, very much" (Buna dimineața foarte, foarte mult). Momentul s-a viralizat rapid. Ea nu este primul policitian care…

- Vicepreședintele PSD Lia Olguța Vasilescu a scris, sambata seara, pe Facebook, dupa ce șeful statului a afirmat in cursul zilei ca social-democrații s-au apucat sa modifice legile justiției ca sa-și scape corupții imediat dupa caștigarea alegerilor, ca Iohannis minte și ca ar trebui sa se uite in…

- Premierul Viorica Dancila l-a acuzat pe președintele Klaus Iohannis ca face un joc electoral in ceea ce privește bugetul, precizand ca acesta a dezinformat și ca guvernul are bani pentru pensii.

- Premierul Viorica Dancila i-a dat marți, in ședința de Guvern, replica lui Klaus Iohannis, dupa ultimele critici venite de la Cotroceni pe buget, afirmand ca declarațiile președintelui sunt „iresponsabile”.Premierul a mai spus ca Iohannis „nu are nicio limita și face un joc electoral”.…