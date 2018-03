Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila i-a transmis, luni, o scrisoare ministrului Justitiei Tudorel Toader prin care ii solicita sa ii comunice daca in perioada 2012-2018 Comisia Europeana a cerut informatii cu privire la situatia juridica in cazuri de presupusa coruptie la nivel inalt.

- Ministrul Justitiei solicita desecretizarea unor protocoale Tudorel Toader Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i-a solicitat procurorului general, Augustin Lazar sa comunice daca si câte protocoale secrete au fost încheiate între Ministerul Public, Directia Nationala Anticoruptie…

- Comisia Europeana va prezenta miercurea viitoare o propunere pentru aplicarea unui impozit pe incasarile marilor companii digitale, pentru ca acestea sa plateasca o cota corecta de taxe in Uniunea Europeana.

- Vlad Pop a pierdut procesul cu Asociația Little People, judecatorul stabilind ca acesta nu are dovezi și a adus acuzații care nu sunt susținute de probe reale. Citiți mai jos sentința: Pe rol fiind solutionarea cauzei civile privind pe reclamanta…

- Motiunea a fost dezbatuta in sedinta de luni. Liberalii au solicitat, prin motiunea simpla, demiterea ministrului Valentin Popa, iar textul preciza ca Ministerul Educatiei nu trebuie transformat intr-un centru social in care sa fie angajata clientela de partid. PNL a cerut ministrului Educatiei…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a ramas fara diploma de la SRI dupa ce o ancheta interna a dezvaluit ca ministrul a primi note la trei materii chiar daca nu s-a prezentat la examene. In plus, Teodorovici nu a susținut examenul de certificare a competențelor, se mai arata in concluziile verificarilor…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, duminica seara, ca decizia pe care o va lua presedintele Klaus Iohannis cu privire la procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, trebuie sa respecte Constitutia, afirmand ca Iohannis trebuie sa citeasca cu foarte multa atentie raportul ministrului Justitiei.…

- Romania intra in Schengen ”pana in 2019” Viorica Dancila Premierul Viorica Dancila a declarat, într-un interviu televizat, ca presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a asigurat-o ca pâna la preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene, în anul 2019, România…

- Alexandru Costache a enumerat pașii care urmeaza, din punct de vedere procedural, dupa ce ministrul Justiției Tudorel Toader a declanșat procesul de revocare a Laurei Codruța Kovesi, din fruntea DNA.

- Comisia Europeana va analiza acuzatiile Italiei privind folosirea ajutorului de stat pentru atragerea companiilor in Slovacia, insa are nevoie de mai multe informatii inainte de a judeca situatia, a declarat, miercuri, comisarul european pentru Concurenta, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Fostul șef al Poliției Romane, chestor Bogdan Despescu este decis sa iși caute dreptatea atat in MAI cat și, eventual, in instanța, dupa ce a aflat ca va fi cercetat disciplinar in urma verificarilor efectuate de Corpul de Control al Ministrului. Bogdan Despescu susține ca avea informații ca urma sa…

- Fostul sef al IGPR, chestorul Bogdan Despescu, sustine ca evenimentul din 5 ianuarie, in urma caruia un politist de la Rutiera este cercetat pentru pedofilie, a fost un "veritabil pretext" pentru demiterea sa din functie si ca raportul Corpului de Control al ministrului de Interne prezinta "date…

- Premierul Viorica Dancila a numit-o, vineri, director de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, pe Iuliana Mihaela Zobuian, aceasta fiind fost sef de cabinet al lui Liviu Dragnea, dar si martor in dosarul "Referendumul". Iuliana Mihaela Zobuian a fost numita in functia…

- Premierul Viorica Dancila ar urma sa aiba o discutie, joi, inaintea sedintei de Guvern, cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, care si-a intrerupt vizita oficiala in Japonia pentru a reveni in tara, Dancila spunand ca ii va cere ministrului sa aiba “o declaratie in ceea ce priveste decizia” legata…

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni, referindu se la condamnarea in prima instanta a lui Darius Valcov, ca nu a abandonat niciodata un membru al echipei sale care trece printr un moment dificil, informeaza Agerpres.ro. Intrebata la sediul PSD daca a luat o decizie in privinta lui Darius Valcov,…

- Fost consilier al ministrului afacerilor interne, Valentin Riciu, a postat, pe contul sau de Facebook, documentele care dovedesc ca dosarele in care era cercetat au fost clasate. El a primit deciziile de clasare din partea procurorilor la cateva zile dupa ce a anuntat ca a demisionat din funcția de…

- Situație extrem de ciudata in care afla fostul consilier al ministrului Carmen Dan, Valentin Riciu. Acesta a demisionat din funcție pe 16 ianuarie, fiind vizat in trei dosare penale despre care susține ca a aflat din presa. In trei zile dupa demisie, toate cele trei dosare au fost clasate.Vezi…

- Noile norme au scopul de a instaura un climat de incredere intre statele membre, astfel incat acestea sa poata face schimb de informatii, si de a stimula cooperarea intre autoritatile fiscale nationale si autoritatile de aplicare a legii.Cele mai prudente estimari arata ca frauda in domeniul…

- Sindicalistii Cartel Alfa afirma ca ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, ”transmite public informatii distorsionate, trunchiate sau de-a dreptul false”, in incercarea de a justifica ”masuri prost concepute” asupra carora s-a atras atentia inca de anul trecut. Acestia sustin ca ”refuzul de a aborda…

- Dinamizarea relatiilor dintre Guvern si Comisia Europeana Premierul Viorica Dancila a anuntat ca îsi doreste o dinamizare a relatiilor dintre Guvern si Comisia Europeana, care trebuie "informata corect si la timp". "Am aceasta certitudine ca noi, ca si Guvern, trebuie…

- De la 20 mai 2019 pachetele de tigarete si tutun de rulat vor fi marcate cu un identificator unic pentru a permite urmarirea fiecarui produs din momentul producerii pana in momentul vanzarii catre primul distribuitor retail, in conformitate cu Sistemul Track&Tracing -T&T, vizat de Art. 15 si 16 ale…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri, ca in prezent sunt in curs 55 de actiuni cu risc de infringement impotriva Romaniei. "Vom avea astazi o nota privind stadiul actiunilor in constatarea neindeplinirii obligatiilor declansate de catre Comisia Europeana impotriva Romaniei. In…

- Premierul Viorica Dancila a luat o masura bomba, in chiar prima zi de mandat oficial. Dancila a decis sa-l numeasca consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului pe Darius Valcov.”Decizie privind numirea domnului Darius-Bogdan Valcov in funcția de consilier de…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat luni seara, la prima intalnire a noului Guvern, ca va fi foarte exigenta in ceea ce priveste indeplinirea programului de guvernare, scrie AGERPRES.Am facut predarea primirea cu domnul ministru Mihai Fifor si vreau sa il felicit pentru asigurarea interimatului. Aceasta…

- directiva UE 2281/2016 pentru aparatele de climatizare si agregatele de racire pentru realizarea confortului Cea mai recenta dintr-o serie de implementari esalonate sub egida Comisiei Europene in vederea cresterii eficientei energetice si reducerii emisiilor de carbon in intreaga Europa, Directiva privind…

- Partidul Liberal propune ieșirea Republicii Moldova din Comunitatea Statelor Independente. Liberalii au pregatit un proiect de lege în acest sens și se adreseaza Partidului Democrat sa-l susțina pentru a le arata cetațenilor ca guvernarea de la Chișinau își dorește într-adevar…

- Procurorii al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) care au verificat modul in care colegii lor de Parchetele de pe langa Judecatoriile Sector 3 si 4 au instrumentat dosarele in care este cercetat consilierul ministrului de Interne Valentin Riciu au ajus la primele concluzii.…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a coruptiei au dispus zilele trecute trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: POP FELICIA ELENA, directoare de cabinet a ministrului pentru Relatia cu Parlamentul M.R.P. , pentru savarsirea infractiunii…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a anuntat, luni, ca va cere Comisiei de control a SRI din Parlament audierea unor sefi de structuri din Serviciul Roman de Informatii in cazul medicului Mihai Lucan si a ICUTR Cluj-Napoca."Am venit la sediul SRI Cluj pentru o discutie cu seful structurii despre…

- Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata a doi functionari din cadrul Ministerului pentru Relatia cu Parlamentul pentru folosirea, in orice mod, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii, in legatura cu un concurs…

- Liderul autoproclamatei rmn, Vadim Krasnoselski, a adresat locuitorilor regiunii transnistrene un mesaj de felicitare cu ocazia Anului Nou, în care se refera la mai multe succese si realizari din 2017, cu estimari optimiste pentru 2018. În acelasi timp, mai multi experti afirma ca felicitarea…

- Microfonul pe care ministrul de Interne Carmen Dan spune ca l-a gasit in locuința sa ar fi fost pus de o persoana privata și este un aparat chinezesc, potrivit unor surse din ancheta citate de antena3.ro. Dispozitivul este facut in anul 2009 și nu costa 300 de lei, așa cum s-a spus inițial, și ar valora…