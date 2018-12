Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a sustinut o declaratie comuna alaturi de presedintele Republicii Serbia, Aleksandar Vucic, prim-ministrul Bulgariei, Boyko Borisov si prim-ministrul Greciei, Alexis Tsipras, in contextul participarii la reuniunea la nivel inalt in format cvadrilateral Romania - Bulgaria…

- Premierul Viorica Dancila, aflata sambata in Serbia, la o reuniune la nivel inalt, i-a gresit numele premierului Bulgariei, Boico Borisov, care se afla chiar langa ea. Liderul de la Palatul Victoria nu e la prima gafa.

- Bucuresti, 22 dec /Agerpres/ - Romania sustine drumul european al Serbiei, a declarat sambata, la Belgrad, premierul Viorica Dancila, care a anuntat ca l-a invitat pe presedintele sarb Aleksandar Vucic in vizita la Bucuresti, in timpul presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene. Premierul Viorica…

- Romania sustine drumul european al Serbiei, a declarat sambata, la Belgrad, premierul Viorica Dancila, care a anuntat ca l-a invitat pe presedintele sarb Aleksandar Vucic in vizita la Bucuresti, in timpul presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene, potrivit Agerpres. Premierul Viorica…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat joi ca in perioada 21-22 decembrie va fi prezenta in Belgrad pentru cea de-a șasea reuniune la nivel inalt intre Romania, Bulgaria, Grecia și Serbia, gazuita de președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, unde vor participa mi niștrii din cele patru state, relateaza…

- Romania, Bulgaria, Grecia și Serbia ar putea candida impreuna pentru organizarea Campionatului Mondial 2030, a anunțat vineri, la Varna, Varna, Boyko Borisov, premierul Bulgariei."Eu cred ca propunerea domnului Tsipras sa candidam cele 4 țari sa candidam impreuna la Campionatul Mondial de fotbal, ...

- PNL solicitase prezenta premierului in plen in saptamana 5 - 9 noiembrie, insa Viorica Dancila a transmis o scrisoare conducerii Camerei in care anunta ca in aceasta perioada are agenda ocupata.Premierul a precizat ca in 2 noiembrie va participa la Reuniunea cvadrilaterala Romania - Grecia…

- Remanierea guvernamentala ramane in stand-by. Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca in perioada 3-8 noiembrie va efectua vizite oficiale in Sultanatul Oman si in statul Qatar. In plus, aceasta va participa vineri, la Varna, la o noua reuniune la nivel inalt Romania…