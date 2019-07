Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila va susține o declarație de presa la Palatul Victoria, la ora 20.00, spun surse guvernamentale, tema fiind evolutiile de ultima ora in cazul de la Caracal.Conferinta vine dupa ce au fost demisi prefectul si subprefectul de Olt, iar seful DIICOT a facut primele declaratii…

- Raportul MAI realizat de Corpul de Control arata ca o aplicație ce permite comunicarea intre structurile de poliție nu funcționa, in momentul in care Alexandra a sunat la 112. Aceasta aplicație ar fi permis conducerii Poliției și MAI sa afle in timp real despre cazul din Caracal. Sistemul Informatic…

- Corpul de control al premierului a inceput de marti actiunea de control pentru verificarea modului in care au actionat structurile Ministerului Afacerilor Interne in cazul de la Caracal, a anuntat prim-ministrul Viorica Dancila, care a transmis ca romanii trebuie sa continue sa creada in MAI. "In ultimele…

- Corpul de control al premierului a inceput de marti actiunea de control pentru verificarea modului in care au actionat structurile Ministerului Afacerilor Interne in cazul de la Caracal, a anuntat prim-ministrul Viorica Dancila. "Lucram pe mai multe planuri, atat pentru a afla adevarul, cat si pentru…

- Viorica Dancila a anuntat ca a trimis, de marti, Corpul de control al Guvernului pentru a verifica cum au actionat structurile Ministerului Afacerilor de Interne in cazul de la Caracal. „In ultimele zile am luat o serie de decizii in urma tragediei de la Caracal. Lucram pe mai multe planuri, atat pentru…

- „In ultimele zile, am luat o serie de decizii in urma tragediei de la Caracal. Lucram pe mai multe planuri, atat pentru a afla adevarul, cat și pentru a preintampina in viitor situații similare. Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Mihai Fifor, a avut deja in aceasta dimineața discuții cu structurile…

- Social democrații au fost luați prin surprindere de demisia ministrului de Interne, Nicolae Moga în contextul în care, cu o zi în urma, în ședința Comitetului Executiv nu s-a discutat nimic în aces sens. Surse social democrate au declarat pentru HotNews.ro ca decizia demisiei…

- Premierul Viorica Dancila va susține, sambata, incepand cu ora 13.30, la Palatul Victoria.Citește și: CLEPSIDRA MORȚII Ce s-a intamplat in cele 19 ore scurse intre apelul la 112 și MOARTEA fetei ucise la Caracal . Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, si-a intrerupt programul…