- Premierul Viorica Dancila a afirmat ca, pe proiectele importante pentru tara si pentru români, este necesara "o colaborare" între presedintele României, Guvern si Parlament.

- Premierul Viorica Dancila a afirmat duminica, referindu se la Formularul 600, ca, pana la 1 martie, Ministerul Finantelor Publice va gasi o solutie astfel incat cei care au venituri din activitati independente sa depuna o singura declaratie, informeaza Agerpres.ro. Domnul presedinte Liviu Dragnea a…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca activitatea fiecarui ministru al Cabinetului sau va fi evaluata lunar, împreuna cu liderii coalitiei PSD-ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu.

- E conflict fara precedent intre un serviciu și Guvern! Premierul Viorica Dancila și miniștrii cabinetului sau au anunțat ca renunța la serviciile SPP, ceea ce nu s-a mai intamplat in istoria unui guvern. Totul a plecat de la acuzațiile lui Liviu Dragnea, cel care a dezvaluit ca Paul Stanescu, vicepremier,…

- Europarlamentarul ALDE, Norica Nicolai, crede ca ar fi momentul declanșarii unei anchete parlamentare care sa clarifice situația de la nivelul SPP, pe fundalul ultimelor scandaluri in care e prins serviciul de paza. ”Dupa parerea mea, trebuie facuta o ancheta de catre comisiile de specialitate…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri, ca in prezent sunt in curs 55 de actiuni cu risc de infringement impotriva Romaniei. "Vom avea astazi o nota privind stadiul actiunilor in constatarea neindeplinirii obligatiilor declansate de catre Comisia Europeana impotriva Romaniei. In prezent,…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca nu vrea sa beneficieze de protectia SPP. "As vrea sa precizez ca am transmis Serviciului de Paza si Protectie inca de luni seara ca nu vreau sa beneficiez de protectie. Inteleg ca toti ministrii au aceeasi…

- Premierul Viorica Dancila sustine ca a discutat cu mai multi ministri dupa ce a primit o scrisoare de la peste 80 de ONG-uri. Dancila a declarat in cadrul sedintei de Guvern ca a decis urgentarea legii privind combaterea violentei in familie."Am primit azi o scrisoare semnata de peste 80 de…

- "Daca Grindeanu si Tudose erau controlati din alta parte si Dragnea i-a pus, inseamna ca Dragnea e controlat din alta parte. Iar eu, care personal am asistat, am vazut cu ochii mei si cu urechile mele am auzit, stiu sigur ca domnul Dragnea avea relatii privilegiate cu ceea ce acum numeste statul…

- Premierul Viorica Dancila a luat o masura bomba, in chiar prima zi de mandat oficial. Dancila a decis sa-l numeasca consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului pe Darius Valcov.”Decizie privind numirea domnului Darius-Bogdan Valcov in funcția de consilier de…

- Corina Crețu: Romania trebuie sa accelereze absorbtia de fonduri europene Comisarul european Corina Cretu (stânga) și premierul Viorica Dancila. Foto: gov.ro. Un plan de actiune pentru accelerarea utilizarii fondurilor europene va fi pus la punct, pâna la 23 februarie, de autoritatile…

- Premierul V. Dancila si unii ministri nu vor sa fie protejati de SPP Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu. Foto: captura video. Premierul Viorica Dancila si membrii cabinetului sau au decis sa renunte la serviciile Serviciului de Paza si Protectie, iar demnitarii vor fi aparati…

- Premierul Viorica Dancila i-a cerut ministrului de Finante, Eugen Teodorovici, sa prezinte pâna marti o solutie în privinta formularului 600, astfel încât în prima sedinta de Guvern, programata pentru miercuri,

- Premierul Viorica Dancila i-a cerut ministrului de Finante, Eugen Teodorovici, sa prezinte pana marti o solutie in privinta formularului 600, astfel incat in prima sedinta de Guvern, programata pentru miercuri, actele normative aferente sa poata fi adoptate. "Domnule ministru Teodorovici,…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat ca prima ședința a noului Guvern va avea loc miercuri. Anunțul vine dupa ce noul Executiv a trecut de Parlament cu 282 de voturi „pentru”, 136 „impotriva” si o abtinere. „In seara aceasta, dupa cum este normal, ne vom duce la depunerea juramantului, dupa care vom…

- Premierul Viorica Dancila a fost intrebata de jurnaliști, imediat dupa votul de investitura cand crede ca va fi inlocuita de Liviu Dragnea, in deja tradiționala schimbare de premieri a PSD, odata la șase luni. Dancila a spus ca iși dorește sa stea trei ani la Palatul Victoria și nu se teme ca va…

- Liderul PSD Iasi, Maricel Popa, a declarat, vineri, ca premierul desemnat, Viorica Dancila, a acordat o atentie sporita Moldovei, care da sase ministri in noul cabinet, dintre care doi sunt din Iasi, avand in vedere ca liderii social-democrati din Moldova au dat dovada de unitate si sprijin reciproc.…

- PSD a schimbat vineri, in sedinta Comitetului Executiv National al PSD, 16 ministri din totalul de 28 (numar care insa ii include si pe cei de al ALDE si pe Tudorel Toader), modificand putin si structura cabinetului. Au aparut patru vicepremieri in loc de trei, iar ministerul pentru Dialog Social s-a…

- Conducerile PSD și ALDE și-au votat, vineri, lista viitorilor miniștri. Nu mai puțin de 16 miniștri și-au pierdut portofoliile, iar echipa condusa de Viorica Dancila va avea un numar-record de membri - 28.

- Premierul desemnat Viorica Dancila a spus, vineri, ca in noul Guvern vor fi si nume noi, dar si ministri din vechiul Cabinet. "Impreuna cu liderii PSD-ALDE am evaluat propunerile facute pentru viitorii ministri (...) Sunt si nume noi, dar sunt si ministri din vechiul Guvern", a declarat Viorica Dancila…

- Marius Dunca, ministrul Tineretului și Sportului, a anunțat ca renunța la funcție și ca nu mai face parte dintr-un al treilea Guvern PSD-ALDE. Anunțul vine cu cateva ore inainte de ședința PSD unde ar urma sa fie cotata componența noului Guvern. Dunca a afirmat dimineața ca, in ciuda unor semnaturi…

- Vineri, 26 ianuarie se va vota noul Guvern, in fruntea caruia a fost numita Viorica Dancila, viitor prim-ministru. Conform declarațiilor facute in presa naționala de catre reprezentanții PSD, o treime din miniștri vor fi inlocuiți, insa se va pastra aceeași structura de 28 de portofolii. Sunt numeroși…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a declarat marti, intrebata daca va accepta ministri cu probleme penale in Guvern, ca, in calitate de europarlamentar, a votat o directiva europeana care prevede ca exista prezumtia de nevinovatie pana la condamnare. "Nu va pot raspunde la aceasta intrebare, nu…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, intrebat despre posibilitatea ca din viitorul Guvern sa faca parte persoane cercetate penal, ca aceste persoane nu au ce cauta in fruntea statului, adaugand ca ar colabora greu cu astfel de ministri.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, luni, ca a solicitat ca in urmatoarea sedinta de Guvern, pe 31 ianuarie, sa se adopte ordonanta pentru amanarea termenului de depunere pana la 1 martie pentru declaratia 600 „pentru a le da posibilitatea sa mearga pana la eliminarea Declaratiei 600″. BREAKING:…

- Marcel Ciolacu, Marius Nica, Felix Stroe au absentat de la ședința de Guvern de miercuri. Cel putin doi dintre ei sunt pe lista celor vehiculați ca va pleca din Palatul Victoria. Luni, Liviu Dragnea a spus ca are nemulțumiri fața de unii miniștri și a precizat ca nu va mai accepta luarile…

- Președintele Iohannis inca nu a propus-o pe Viorica Dancila, susținuta de PSD-ALDE, pentru funcția de prim-ministru, dar liderii coaliției au inceput deja negocierile pentru funcțiile de miniștri.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat marti ca exista posibilitatea ca o parte dintre actualii…

- Anunțul primului ministru, Mihai Tudose, cum ca „Gica Popescu va fi manager de proiect pentru Euro 2020”, a curentat efectiv lumea sportului și nu numai. Comentariile din cele mai diverse au inceput sa „inroșeasca” mediul on line și chiar cel cotidian, al muritorului de pe strada. Pareri de genul…

- Dupa semnarea decretului de numire in functie a noilor ministri, presedintele interimar al tarii, Andrian Candu, a declarat ca anul 2018 va fi unul „plin de provocari”, pe motiv ca este un an electoral, dar si pentru ca sunt multe de facut ca cetatenii sa simta o viata mai buna.

- Președintele Parlamentului, Andrian Candu, va semna, miercuri dimineața, decretele de numire a noilor membri în Guvernul Filip, au declarat surse politice pentru Deschide.MD . Anunțul poarta, însa, un caracter preliminar, urmând ca speakerul sa discute cu premierul pentru…

- Premierul Mihai Tudose a declarat sambata ca nu i s-a propus sa fie presedinte al PSD si nici nu are informatii despre alte persoane din Guvern, ca urmare a declaratiilor lui Liviu Dragnea ca sunt doi ministri care au primit informatii despre arestarea sa si au primit propuneri sa preia partidul.

- Anuntul ministrului Transporturilor, Felix Stroe, in timpul sedintei de Guvern de ieri, prin care urmareste sa puna cruce proiectului autostrazii Ungheni-Iasi-Tg. Mures, este unul revoltator pentru ieseni. Noua varianta propusa de Guvern prevede ca doua proiecte la fel de importante (Ungheni-Iasi-Tg.…

- Ample remanieri guvernamentale. Cabinetul de Miniștri va avea alti doi vicepremieri si cinci ministri noi. Anuntul despre schimbarile din executiv a fost facut astazi dupa sedinta coalitiei de guvernare.

- Toata lumea numara zilele pana la sarbatori! Multi sperau ca intre Craciun si Revelion sa se faca „punte” si zilele 27,28, 29 decembrie sa fie si ele libere. Cu toate acestea, Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat ca nu a fost elaborata vreo hotarare de guvern in acest sens.

- ”PSD, deocamdata, nu e in stare sa scoata oameni in strada, PSD nu e in stare sa faca nimic, decat sa puna niște prim-miniștri de care nu auzisem pana sa devina prim-miniștri, nu auzisem. Nu auzisem ca exista Grindeanu, nu auzisem ca exista Tudose. Grindeanu cu cursuri la Academia SRI, Tudose profesor…

- Premierul Mihai Tudose le-a marturisit, luni, la Parlament, jurnalistilor ca nu se simte vizat de proteste. Prim-ministrul sustine ca principalele nemultumiri ale manifestantilor, modificarile la legile justitiei, precum si Codul fiscal, sunt in Parlament si nu la Guvern. Citeste si: Premierul…

- Ministerul Energiei nu va prelungi memorandumul cu KazMunaiGaz, proprietarul Rompetrol, aprobat prin hotarâre de Guvern în 2014, iar compania va trebui sa-si plateasca datoria catre stat pentru a-si dovedi buna credinta,a declarat joi ministrul Energiei,

- Anunțul vine imediat dupa ce premierul Mihai Tudose a fost prezent la Congresul National CNSRL Fratia, acolo unde a fost primit bine pentru masurile fiscale care nu vor afecta salariile. Blocul Național Sindical precizeaza sesizarea la Avocatul Poporului va fi depusa astazi. "Miercuri,…

- Premierul Mihai Tudose a anuntat ca trecerea contributiilor de la angajator la angajat se va face astazi, intr-o sedinta de Guvern care incepe la ora 15:00, informeaza Mediafax. Premierul Tudose a precizat ca transferul contributiilor de la angajator la angajat se va face prin OUG.