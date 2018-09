Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila i-a transmis liderului grupului Partidului Popularilor Europeni, Manfred Weber, in contextul dezbaterii care va avea loc, la inceputul lunii octombrie, in Parlamentul European, ca Guvernul roman are dispobilitatea pentru dialog cu reprezentanții instituțiilor europeni.Citește…

- Premierul Viorica Dancila va pleca in aceasta seara la Bruxelles pentru o discutie informala cu grupul socialistilor europeni, in contextul in care va fi audiata saptamana viitoare in Parlamentul European pe tema respectarii statului de drept in Romania. De asemenea, ministrul Afacerilor Europene, Victor…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca premierul Viorica Dancila va participa, cel mai probabil, in cursul acestei saptamani, la o dezbatere la Bruxelles a grupului socialistilor europeni, inainte de audierea in Parlamentul European pe tema violentelor din 10 august. Intrebat…

- Premierul Viorica Dancila le-a cerut joi, ministrilor, sa explice ca „in Romania nu s-a incalcat statul de drept”, solicitarea prim-ministrului venind inaintea dezbaterii care va avea loc la inceputul lunii octombrie in Parlamentul European pe tema protestelor violente din 10 august.

- Liderii grupurilor europene din familia politica de care aparțin PSD și ALDE au votat in favoarea unei dezbateri in Parlamentul European pe tema respectarii statului de drept in Romania, potrivit unui document consultat de STIRIPESURSE.RO.Liderii de grup au decis sa aiba o dezbatere despre…

- Europarlamentarul Cristian Preda anunta ca nu va mai candida pentru un mandat de deputat european in 2019, pentru ca vrea sa se implice in politica din Romania, iar acest lucru nu se poate face de la Bruxelles sau Strasbourg. De asemenea, vorbeste despre faptul ca nu stie daca la intoarcerea in tara…

- Premierul Viorica Dancila a discutat la Bruxelles cu presedintele Comsiei Uniunii Europene Jean-Claude Juncker si alti oficiali europeni despre legile justitiei, precizand ca le-a explicat acestora ca aceste legi sunt interne si nu afecteaza statul de drept.