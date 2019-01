Premierul Viorica Dancila a afirmat, la ceremonia de lansare a Presedintiei Romaniei la UE, ca Romania isi ocupa locul meritat in UE, in care sa primeasca aceleasi drepturi si beneficii de care se bucura toti cetatenii europeni si a subliniat ca Romania va conduce cu demnitate Uniunea. Ea a precizat ca suntem pe deplin constienti de caracterul ireversibil al drumului pe care am pornit. "Viitorul nostru se afla mereu in fata, nu in spate!", a subliniat...