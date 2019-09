Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, dupa CEX-ul PSD, ca Guvernul nu o va sustine pe Laura Codruta Kovesi pentru sefia Parchetului European. Luminita Odobescu, ambasadorul la UE, va vota maine impotriva Romaniei. In ciuda piedicilor puse de PSD, fosta sefa DNA are sanse mari sa ajunga procuror-sef european.

- Premierul Viorica Dancila nu se razgândește și spune ca nu o susține pe Laura Codruța Kovesi la șefia parchetului European pentru ca asupra ei „planeaza mai multe suspiciuni”, iar daca una dintre acuzațiile care i se aduc fostei șefe a DNA se va adeveri „nu vom plati pe persoana…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, i-a promis vineri lui Klaus Iohannis, in cadrul unei convorbiri telefonice, ca va retrage candidatura lui Francois Bohnert de la sefia Parchetului European si ca o va sustine pe Laura Codruta Kovesi, a transmis Administratia prezidentiala intr-un comunicat.

- Premierul Viorica Dancila a oferit un interviu in celebrul cotidian britanic The Guardian. Pe langa guvernare, Dancila a fost intrebata și despre candidatura Laurei Codruța Kovesi la șefia Parchetului European. Dancila a acuzat ca Laura Codruța Kovesi are probleme judiciare nelamurite in Romania, iar…

- Laura Codruta Kovesi a ramas singura in competitia pentru sefia Parchetului European, a scris RFI.ro saptamana trecuta, dupa ce contracandidatul ei, francezul Jean-Francois Bohnert, ar fi primit șefia Parchetului Financiar National in Franta. Informatia nu a fost confirmata sau infirmata oficial.…

- Laura Codruța Kovesi ramane singura in cursa pentru șefia Parchetului European. Jean-Francois Bohnert, contracandidatul ei, va fi numit la șefia Parchetului financiar francez. Jean-Francois Bohnert este retras din cursa pentru conducerea Parchetului European. Procurorul francez va fi numit la șefia…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca Laura Codruța Kovesi are "șanse bune" pentru a prelua conducerea Parchetului European, dar ca funcția nu este garantata, precizand ca postul de procuror-șef european nu intra la negocierile pentru comisari și vicepreședinți PE."Sa va spun…

- Jurnalistul Ion Cristoiu critica lipsa de implicare, dar și de transparența a președintelui Iohannis in cazul negocierilor pentru principalele funcții din UE. Jurnalistul a afirmat la emisiunea Gandurile lui Cristoiu, ca vinovat de efectul dezastruos al acestor negocieri este președintele Franței.Citește…