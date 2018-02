Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a afirmat duminica, referindu-se la controversatul Formular 600, ca, pana la 1 martie, Ministerul Finantelor Publice va gasi o solutie astfel incat cei care au venituri din activitati independente sa depuna o singura declaratie.

- Premierul Viorica Dancila a avut o prima intervenție televizata dupa instalarea la Palatul Victoria. Mai exact, in direct prin telefon la Romania TV, cand in studio se afla Liviu Dragnea, prim-ministrul Dancila a vorbit despre relația cu președintele Iohannis.

- Ministerul Finantelor Publice a publicat ieri, 1 februarie, un comunicat de presa prin care anunta ca pregateste un proiect normativ care va simplifica declararea si plata CAS si CASS datorate de persoanele fizice. Proiectul normativ este in curs de elaborare, in contextul prorogarii termenului de…

- Primaria se lauda ca le ofera tinerilor lugojeni facilitati pentru a-si construi case la Lugoj. In plin scandal legat de starea cartierului Militari, primarul ii invita pe tineri sa isi depuna dosarele pentru a primi teren in... Militari. Apelul primarului vine exact la o saptamana distanta de momentul…

- Romanii nu mai trebuie sa depuna Formularul 600, in conditiile in care Guvernul va gasi solutii in acest sens, a anuntat marti ministrul de Finante, Eugen Teodorovici. Premierul Viorica Dancila le-a cerut ministrilor, luni seara, in prima intalnire in aceasta noua formula a Guvernului, sa prezinte in…

- Premierul Viorica Dancila le-a cerut ministrilor, luni seara, in prima intalnire in aceasta noua formula a Guvernului, sa prezinte in fiecare luna un raport privind stadiul implementarii programului de guvernare pentru fiecare minister, avertizandu-i ca va fi "foarte exigenta” in privinta indeplinirii…

- Formularul 600 in baza caruia li se retin contributii sociale celor care obtin venituri din surse independente ar putea fi unificat cu Declaratia 200, potrivit ministrului propus al Finantelor, Eugen Teodorovici. "In prima sedinta de Guvern vom avea acea Ordonanta de urgenta care va prelungi…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) intentioneaza sa introduca posibilitatea ca persoanele care au platit contributii pentru veniturile estimate in Declaratia 600 si nu au realizat aceste venituri sa primeasca sumele inapoi, in urma unei regularizari, a anuntat, marti, ministrul Ionut Misa, la audierile…

- Persoanele fizice care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, din cedarea folosinței bunurilor, agricultura, silvicultura, piscicultura, investiții, asocieri cu persoane juridice sau din alte surse vor fi obligate sa depuna formularul 600 in aceleași condiții ca și pana acum,…

- Fostul presedinte al PNL, Alina Gorghiu, sustine ca prioritatea anului 2018 trebuie sa fie “unitatea dreptei”, punctand ca partidele de dreapta trebuie sa stea la o singura masa, cea “anti-PSD”. Intr-un mesaj postat pe contul sau de pe reteaua de socializare Facebook, Alina Gorghiu a scris ca liderii…

- Incepand cu anul 2018, mai multe declaratii fiscale vor trebui depuse, obligatoriu, prin intermediul internetului. Potrivit Ordinului 2.326/2017 al presedintelui ANAF, din acest an vor trebui depuse online nu mai putin de 13 declaratii fiscale. Declaratii Astfel, vor fi depuse online:…

- Formularul 600, pe care persoanele fizice care au realizat in 2017 alte venituri decat cele de natura salariala, chiar daca au si calitatea de salariat, iar aceste venituri extra-salariale sunt mai mari de 12 salarii minime, reprezinta un exemplu de birocratie fiscala absurda, cu rolul de a-i pedepsi…

- ”Guvernul PSD-ALDE face o noua dovada a prigoanei impotriva segmentelor sociale active, a romanilor care aduc surplus in societate prin munca lor sustinuta, prin efort suplimentar, prin risc asumat. Este motivul pentru care, in viziunea PSD-ALDE, statul trebuie sa-i penalizeze. Ca si cum numarul…

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate a transmis, miercuri, catre Ministerul Sanatații, un set de masuri prin care incearca debirocratizarea activitații din asistența medicala primara. Printre acestea se regasesc schimbari importante cu privire la tratamentele compensate și gratuite prescrise de medici…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) propune un nivel al plafonului garantiilor care pot fi emise in anul 2018, in suma de 10 milioane lei, in cazul Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi, se arata intr-un proiect de hotarare publicat de institutie. ''Tinand cont…

- „30 Decembrie este Ziua Republicii. Romania este republica! Romania nu sarbatoreste, asa cum ar fi firesc, ziua sa. O fi o dovada a dispretului cultivat sistematic fata de bunul public (res publica)?! Atunci, dragi cetateni ai republicii, cum sa construim binele public?!", scrie Gabriela Cretu pe Facebook.…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a gasit soluția pentru a rezolva aglomerația din închisorile din România: el propune închisoarea la domiciliu pentru toți cei condamnați la maxim 3 ani de închisoare.

- PDM iși propune și iși asuma prin fapte sa lucreze pentru oameni și sa le rezolve problemele. Declarația a fost facuta de liderul PDM, Vlad Plahotniuc, la finalul intrunirii Consiliului Național Politic al PDM, intrunire in care democrații au facut o evaluare a activitații

- "Nu as putea caracteriza activitatea Camerei Deputatilor, dar va pot spune un singur lucru: modificarea legilor Justitiei in aceste conditii improprii si fara sa avem studii de impact cu referire la rezultatele care s-ar produce va bulversa in mod sigur Justitia romana. Acest aspect se vede de catre…

- Partidul Democrat din Moldova (PDM) va propune introducerea pe ordinea de zi a ședinței Parlamentului din aceasta saptamâna, a proiectului de lege privind modificarea Codului audiovizualului, prin care se propune un mecanism de asigurare a securitații informaționale a statului, transmite MOLDPRES.…

- Ministerul Finantelor Publice a publicat sinteza proiectului de buget pentru 2018. Conform documentului, 22 de ministere vor beneficia de bani in plus anul viitor, in timp ce alte 5 vor suferi taieri la buget.De asemenea, pentru 29 de institutii publice, agentii si autoritati se vor majora sumele alocate…

- In ceea ce privește amenzile contravenționale din domeniul rutier – va informez ca Ministerul Afacerilor Interne a trimis catre Ministerul Finanțelor Publice propunerea de menținere in anul 2018 a punctului-amenda, la valoarea din prezent, respectiv 145 de lei. In condițiile in care, conform Programului…

- Președintele Partidului Național Liberal (PNL), Ludovic Orban, considera necesara gandirea unui mecanism de finanțare a comunitaților locale care sa ii fereasca pe primari și pe aleșii locali 'sa mai fie umiliți' atunci cand cer bani de la Guvern pentru proiectele de dezvoltare ale unei...

- Sediul AJFP Vaslui Potrivit reprezentanților Agenției Județene a Finanțelor Publice (AJFP) Vaslui, marți, 28 noiembrie, de la ora 11, la sediul instituției din str. Ștefan cel Mare, nr. 56, in sala de ședințe de la etajul II, se va organiza o intalnire dedicata contribuabililor persoane fizice și juridice,…

- Guvernul a aprobat proiectul de lege prin care este abilitat sa emita ordonanțe pe perioada vacanței parlamentare Executivul a aprobat miercuri un proiect de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante in domenii care nu fac obiectul legii organice, pe perioada viitoarei vacante parlamentare.…

- Senatorul PSD Serban Nicolae a depus o serie de amendamente la Legile justitie, unul dintre ele vizând prelungirea perioadei de pregatire postuniversitara a viitorilor magistrati de la 2 ani la 4 ani, concomitent cu efectuarea unor stagii de practica la mai multe institutii.

- Ministerul Finantelor Publice a plasat astazi o emisiune de obligatiuni in valoare de 200 milioane lei, cu scadenta in 2021 si o dobanda de 3,68% pe an. La licitatie au participat sapte dealeri primari. Volumul total al cererii a fost de 435 mil. lei, din care bancile au licitat…

- Ministerul Finanțelor Publice a anunțșat ca cea de-a doua rectificare bugetara, ce va fi finalizata in noiembrie, va fi una pozitiva, bani in plus urmand sa fie alocați ministerelor Muncii, Afacerilor Interne, Transporturilor, Sanatații, Justiției și Educației Scaderi de fonduri se vor inregistra la…

- Prezent la Suceava la un seminar economic ambasadorul Federației Ruse in Romania, Valerii Kuzmin, s-a referit la problema unirii Romaniei cu Republica Moldova. Diplomatul rus chiar a propus sa fie organizat un referendum la acest subiect, oferind drept model cum cazul Rusiei și Crimeii. "In Romțnia,…