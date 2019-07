Stiri pe aceeasi tema

- "Crima din Caracal este o drama cumplita, o tragedie care ne-a inghețat inimile. Ca mama, sunt alaturi de rudele aflate in suferința și voi face tot ceea ce imi sta in putința pentru a le sprijini", a scris premierul Viorica Dancila pe pagina sa de Facebook.

- Premierul Viorica Dancila reactioneaza la cazul socant de la Caracal, unde o adolescenta a fost rapita si ucisa de un barbat, fara ca politistii sa poata interveni, desi victima a sunat de trei ori la 112. Premierul face apel la presedinte pentru o analiza in cadrul CSAT, in urma catreia sa se stabileasca…

- "Toate aceste informatii sunt furnizate de catre furnizorul retelei publice mobile de telefonie la initierea apelului, sub forma unor sectoare de cerc si sunt disponibile la nivelul operatorilor si dispecerilor implicati in gestionarea cazului", sustine STS in comunicatul de presa. Conform cronologiei…

- ”Nu e nicio problema de legislație, toți trebuie dați afara... toți, de la cap la coada, de la poliție pana la STS, trecand prin procuratura și instanța de judecata. Sa o luam metodic. STS-ul, daca a dat, și aproape nu am nicio indoiala, ca a dat adresele aiurea, așa cum a facut-o in ultimele foarte…

- "Avand in vedere ca incepe vacanta parlamentara ,este dificil sa infiintam o comisie de ancheta. Guvernul ar trebuie sa ia niste masuri in aceasta privinta, pana vom putea face o ancheta. De asemeena STS ar trebui sa iasa cu niste explicatii pertinente", a declarat Florin Iordache, vineri, pentru MEDIAFAX.…

- Alexandra, fata luata la ocazie miercuri si disparuta, a sunat joi la 112, cerand ajutor. Adolescenta ar fi fost ucisa apoi intr-un mod salbatic de cel care a rapit-o. Surse din ancheta sustin ca Alexandra ar fi sunat la 112 joi, cerand disperata ajutor, spunand ca e inchisa intr-o casa. Serviciul de…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, duminica seara, ca luni va primi raportul complet de la Ministerul Muncii referitor la Sorina, fetița de 8 ani din Baia de Arama ridicata cu forța de un procuror ca sa fie dusa la familia adoptiva, precizand ca toți cei care au greșit vor plati.„Maine am…

- Premierul Viorica Dancila a declarat marți, dupa ședința Biroului Permanent Național al PSD, ca nu este mulțumita de modul in care a decurs votul din diaspora și a spus ca a cerut o analiza la MAE, iar cei care au greșit, de la primul pana la ultimul, trebuie sa plece acasa, inclusiv ambasadorii.