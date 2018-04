Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila ar urma sa mearga marti in plenul Camerei Deputatilor, la solicitarea PNL, pentru a le spune romanilor, la "Ora prim-ministrului", unde sunt banii din cresterea economica, “ce se intampla cu tara” si "incotro se indreapta”.Dezbaterile in plenul Camerei Deputatilor…

- Datoria publica a Romaniei, calculata dupa metoda europeana, a crescut in 2017 cu 15 mld. lei, in ciuda cresterii economice de 7% care a adaugat la PIB 95 mld. lei peste nivelul din 2016 si a adus bugetului un plus de 28 mld. lei fata de anul precedent. Potrivit datelor Ministerului Finantelor,…

- Propunerile pentru Consiliul de Administratie al SRTV vor validate miercuri in plenul Camerelor reunite ale Parlamentului, au decis, luni, Birourile permanente reunite (BPR) ale Camerei Deputatilor si Senatului. Citeste si: Victor Ponta continua RAZBOIUL cu PSD! Atac DEVASTATOR: 'Politica…

- Biroul Permanent al Camerei Deputatilor a decis, luni, ca premierul Viorica Dancila sa vina martea viitoare in plenul Parlamentului, la „Ora premierului”, dupa ce PNL a solicitat ca aceasta sa vina si sa le spuna romanilor unde sunt banii din cresterea economica, „ce se intampla cu tara” si „incotro…

- Cele trei legi ale Justitiei adoptate marti de plenul Camerei Deputatilor - legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, legea 304/2004 privind organizarea judiciara si legea 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) - vor intra luni…

- Deputatii USR s-au asezat marti, in timpul dezbaterilor asupa legilor justitiei din plenul Camerei Deputatilor, in fata tribunei, purtand tricouri albe cu mesajul #FaraPenali. Presedintele de sedinta, deputatul PSD Gabriel Vlase, le-a cerut de mai multe ori sa pastreze decenta si sa revina…

- Vinerea Mare devine oficial zi libera pentru romani; Președintele Iohannis a promulgat legea care prevede o noua zi libera pentru romanii de la stat. Propunerea legislativa a fost initiata de un grup de 42 de senatori si deputati din intreg spectrul politic si a fost adoptata de Parlament in regim de…

- Intr-o analiza succinta a mediului economic, jurnaliștii de la Bloomberg agumenteaza ca Romania și-a ales cel mai prost moment pentru a se concentra asupra unei schimbari controversate a sistemului juridic, in loc sa se concentreze pe economie. In ciuda progreselor inregistrate in domeniul economic,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, va merge, luni, in plenul Camerei Deputatilor, la dezbaterile cu tema "Ministerul Afacerilor Interne - intre demnitari bine paziti, politisti nemultumiti si femei neprotejate in fata violentei”, la solicitarea PNL.Dezbaterile din Camera Deputatilor…

- Motiunea simpla impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, depusa de 62 de deputati PNL, a fost respinsa miercuri de plenul Camerei Deputatilor, cu 96 de voturi "pentru", 157 de voturi "impotriva"si 16 abtineri, relateaza News.ro.

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, este intr-un razboi permanent cu cei de la PNL, in plenul Parlamentului. In ședința comuna de astazi se discuta inființarea Comisiei parlamentare de ancheta a Senatului și Camerei Deputaților pentru verificarea activitații Directorului Serviciului…

- Comisia de ancheta privind activitatea șefului SPP, la vot in Parlament. Senatul si Camera Deputatilor se reunesc marti in plen comun, pentru a da un vot asupra hotararii de infiintare a Comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea activitatilor directorului Serviciului de Protectie si Paza,…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca in perioada urmatoare va avea o discutie cu guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu, pe tema cresterii inflatiei, potrivit Agerpres. Si ministrul de Finante a anuntat acelasi lucru, luni.

- Motiunea simpla impotriva ministrului Muncii, depusa de Partidul National Liberal, va fi dezbatuta luni in plenul Camerei Deputatilor.Votul va fi dat miercuri, dupa cum a decis Biroul permanent al Camerei. In motiunea intitulata "Lia Olguta Vasilescu - ministrul minciunii si al injustitiei…

- Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului dezbate, luni, raportul Comisiei parlamentare de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009. In sedinta de plen reunit care va avea loc luni, de la ora 15,00, va fi prezentat si dezbatut raportul comisiei de ancheta. Dupa dezbatere, potrivit…

- Economistul Lucian Isar lanseaza un atac extrem de dur la adresa lui Liviu Dragnea și a guvernatorului BNR, Mugur Isarescu. Lucian Isar susține ca cei doi sunt cei care, in ciuda faptului ca Romania are creștere economica, provoaca probleme romanilor, prin masurile economice luate. Citește…

- Autoritațile din Jimbolia vor reabilita, cu bani europeni, urmatoarele strazi: Calea Marașești – intre Calea Kikindei și strada Basarabia, strada Ioan Slavici – intre strada Republicii și strada Spre Vest și strada Liviu Rebreanu – intre strada Peter Jung și strada Spre Vest. „Lucrarile…

- Desi premierul Pavel Filip s-a laudat recent ca Republica Moldova a inregistrat in 2017 o crestere economica de 4%, acest lucru nu l-a impresionat pe ambasadorul SUA la Chisinau, James Pettit, care a dat de inteles ca se puteau obtine rezultate si mai bune.

- Creșterea economica s-a accelerat in Romania, in 2017, PIB-ul real fiind estimat sa inregistreze o cifra record in perioada post-criza – 6,7% creștere. Principalul motor al creșterii a fost consumul privat, sprijinit indirect de reducerile de taxe și creșterile salariale din sectorul public și privat.…

- Anul trecut, ratele de crestere pentru zona euro si pentru UE au depasit estimarile, continuandu-se tranzitia de la redresarea economica la expansiune. CE estimeaza ca economiile din zona euro si din UE au inregistrat un avans de 2,4% in 2017, cel mai rapid ritm de crestere din ultimul deceniu.…

- Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului a aprobat, miercuri, cu 289 de voturi "pentru" si 18 "impotriva", propunerea ca senatorul PSD Titus Corlatean sa ocupe functia de presedinte al Comisiei speciale pentru coordonarea activitatilor parlamentare necesare pregatirii Presedintiei Consiliului…

- In cadrul ședinței comune a Parlametului și Guvernului, premierul Pavel Filip a declarat ca in aceasta sesiune și-a propus sa reușeasca sa aprobe legea bugetului pentru anul 2019."Cand am facut bilanțurile, ne-am axat pe doua dimensiuni importante.

- „Investițiile publice sunt importante pentru dezvoltarea economica. In primul rand, prin investiții banii merg spre infrastructura: autostrazi, drumuri, poduri, școli, spitale etc, care creeaza avantaje durabile, pe termen lung. In al doilea rand, prin investiții este incurajata economia privata, sunt…

- Conducerile Senatului si Camerei Deputatilor au decis vineri ca plenul comun al Parlamentului sa se intruneasca luni, in sesiune extraordinara, pentru votul de investitura a noului Guvern, informeaza Agerpres.ro. Plenul comun al Legislativului este programat sa inceapa la ora 15,00, dupa ce, in cursul…

- Prim-ministrul Pavel Filip a susținut astazi o conferința de presa cu prilejul împlinirii, la 20 ianuarie curent, a doi ani de la învestirea în funcție. Premierul a facut o sinteza realista a reușitelor din aceasta perioada și a punctat direcțiile în care mai sunt necesare…

- Fondul Monetar International se asteapta la „cea mai extinsa crestere economica globala sincronizata din 2010”, in timp ce elita globala de economisti ajunge la Forumul Economic Mondial ce se desfasoara in Davos, Elvetia, potrivit Financial Times.

- Produsul intern brut al Romaniei a inregistrat in trimestrul al treilea din 2017 o crestere cu 8,8% pe seria bruta si cu 8,6% pe seria ajustata sezonier, raportat la perioada similara din 2016, iar la noua luni a urcat cu 7%, pe seria bruta si cu 6,9% pe seria ajustata sezonier, potrivit Institutului…

- Suma alocata pentru fiecare elev la creste de la 330 de lei la 355 de lei. Banii vor fi folositi pentru a se acoperi cheltuielile cu pregatirea profesionala a cadrelor didactice, cheltuielile cu testarea periodica a elevilor (examenele nationale), precum si cheltuielile prevazute la articolul bugetar…

- Cresterea economica la nivel global pare sa atinga limita maxima, urmand sa stagneze, expansiunea economica fiind limitata de factori demografici, de lipsa investitiilor, de reducerea productivitatii si de inasprirea politicilor monetare, anunta Banca Mondiala (BM), potrivit Financial Times.

- "Japonia s-a luptat ani de zile sa puna economia pe inflatie. O usoara inflatie de 1,5 - 2% este benefica pentru cresterea economica. Nu cred ca suntem intr-un pericol de a avea o rata a inflatiei care sa depaseasca media europeana si care sa afecteze functionarea economiei pana la urma, si nu numai…

- Creșterea economica a Romaniei este puternica, alerta, dar acesta este și contextul in care au aparut primele dezechilibre, fața de stadiul macroeconomic obișnuit de stabilitate din ultimii ani. Aceasta este caracterizarea facuta economiei naționale de catre Horia Braun Erdei, economist-șef și director…

- Economia globala este asteptata sa urce cu aproape 4% in 2018, exprimata la paritatea puterii de cumparare (PPP), adaugand 5.000 de miliarde de dolari peste valoarea curenta, potrivit estimarilor PwC cuprinse in raportul Global Economy Watch. “Vedem în 2018 un trend similar al dezvoltării…

- ♦ Cresterea economica de peste 5% - estimata de Guvern pentru anul 2018 - ar fi exceptionala daca nu va conduce la alte derapaje, cursul leu/euro va creste, iar inflatia va depasi 3% ♦ Pe finalul anului trecut, mai multi analisti si-au reajustat prognozele de crestere economica pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri Legea bugetului de stat si Legea bugetului asigurarilor sociale de stat, atragand insa atentia ca exista multe vulnerabilitati, printre care incadrarea deficitului bugetar in tinta de 3% din PIB.

- Presedintele Klaus Iohannis a emis miercuri un decret de promulgare a Legii Bugetului de stat pe anul 2018. Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului au votat, în data de 22 decembrie, proiectul de buget pentru anul 2018, acesta fiind construit pe o crestere economica…