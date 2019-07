Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, referitor la cazul adolescentelor disparute din Olt, ca i-a cerut ministrului de Interne sa mearga la fata locului si sa aiba cat mai repede concluziile anchetei. Dancila spune ca vor fi luate ”masuri foarte stricte”, iar cei care au gresit trebuie sa plateasca.…

- Premierul Viorica Dancila a cerut demiterea șefului Poliției Romane, chestorul Ioan Buda, a prefectului județului Olt, Petre-Silviu Neacsu, și a șefului imputernicit al Inspectoratului de Poliție Județean Olt, Voiculescu Cristian, transmite Mediafax.

- Șeful demis al Poliției Romane, Ioan Buda, a declarat ca polițiștii n-au intrat in casa de la Caracal, pana la ora 6 dimineața, pentru ca procurorul nu le-a permis acest lucru.Citește și: STS, explicații de ULTIMA ORA - De ce nu a fost identificata locația fetei UCISE in Olt ”Este o…

- Viorica Dancila reacționeaza in cazul presupuselor crime petrecute recent in apropiere de Caracal, județul Olt, unde mai multe fete au fost macelarite cu sange rece de un mecanic auto in varsta de 65 de ani, reținut ulterior de autoritați, in urma unei operațiuni desfașurate cu dificultate.

- Vineri, Viorica Dancila a cerut demisia sefului Politiei Romane, Ioan Buda, la scurt timp dupa ce acesta din urma l-a destituit din functie pe seful Politiei Judetene Olt, Cristian Voiculescu.

- Viorica Dancila a cerut demisia șefului Poliției Romane, Ioan Buda, dupa neregulile constatate in cazul crimei din Caracal. „E o tragedie cumplita care pe mine m-a marcat profund. E imperativ sa se faca lumina in acest caz, iar cei care au greșit sa plateasca. Vreau sa cer demisia șefului Poliției Romane,…

- Premierul Viorica Dancila a solicitat vineri seara, intr-o interventie telefonica la Antena 3, demisia sefului Politiei Romane, chestorul Ioan Buda, si a prefectului judetului Olt, ca urmare a cazului fetelor rapite si, cel mai probabil, ucise la Caracal.Prim-ministrul a solicitat si stabilirea…

- Georgian Dragan, purtatorul de cuvant al Poliției Romane, a facut primele declarații referitor la cazul fetelor disparute, din Caracal, care ar fi fost ucise de un mecanic, dupa ce le-ar fi luat la ocazie. Se pare ca fata disparuta cu o zi in urma apucase sa sune la 112, dar STS a furnizat o arie in…