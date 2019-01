Stiri pe aceeasi tema

- La un an dupa ce Viorica Dancila a renunțat la serviciile SPP, ofițerii Serviciului se intorc la Palatul Victoria pentru a asigura protecția premierului pe perioada in care Romania deține președinția Consiliului UE. Informația a fost confirmata de purtatorul de cuvant al guvernului Nelu Barbu.

- Premierul va beneficia pe perioada presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene de protectia SPP, a precizat miercuri purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu. Barbu a adaugat ca "este firesc ca in perioada detinerii presedintiei Romaniei la Consiliului UE premierul sa beneficieze…

- Premierul Viorica Dancila beneficiaza de paza si protectia ofiterilor SPP, potrivit unor surse oficiale. La inceputul mandatului, ea a renuntat la serviciile oferite de SPP, in contextul in care liderul PSD, Liviu Dragnea, l-a acuzat in mod repetat pe seful serviciului ca se implica in politica.

- "Tot in sedinta de Guvern de astazi au fost luate mai multe masuri pentru sprijinirea sectorului agricol. Pe de o parte, este vorba de suplimentarea sumelor necesare pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura, este vorba de o suplimentare cu aproximativ 67 de milioane de lei, mai…

- Ministrii cabinetului Dancila au primit stafeta de la omologii lor austrieci pentru presedintia Consiliului Uniunii Europene.Aflat la Bruxelles, Guvernul a facut astazi cel mai important pas pentru preluarea mandatului de la 1 ianuarie 2019. Asta in timp ce Jean Claude Juncker i a laudat pe membrii…

- Guvernul a aprobat miercuri un proiect de lege privind stabilirea unor masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2015/751 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind comisioanele interbancare pentru tranzacțiile de plata cu cardul. Potrivit proiectului de lege, Banca…

- Premierul Viorica Dancila a participat sambata la Sfanta Liturghie, oficiata de patriarhul Daniel la Catedrala Patriarhala, de sarbatoarea Sfantului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucurestilor. Viorica Dancila a venit insotita de vicepremierul Paul Stanescu, de ministrul pentru Romanii…

- Peste 360.000 de prescolari si elevi vor beneficia, in acest an scolar, de pachete de rechizite si ghiozdane, a anuntat purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, miercuri, la Palatul Victoria. In sedinta de miercuri a Guvernului a fost discutat proiectul ‘Rechizite pentru prescolari si elevi,…