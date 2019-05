​Premierul Viorica Dancila ar fi preluat conducerea PSD dupa condamnarea lui Liviu Dragnea

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a preluat conducerea PSD, spun surse social-democrate pentru ȘTIRIPESURSE.RO, și este așteptata sa faca un anunț important in urmatoarele ore.Potrivit surselor citate, toți liderii PSD care sunt prin București și miniștrii se reunesc in sediul din Baneasa, de unde…

- Partidul Social Democrat susține întrebarile puse de președintele Klaus Iohannis în cadrul referendumului ce are loc duminica, în același timp cu alegerile europarlamentare, a spus miercuri, în Dolj, liderul PSD, Liviu Dragnea. ”PSD a spus tot timpul ca nu respinge…

- „Am spus ca merg la referendum, dar nu am spus modul in care voi vota. Acest lucru il vom stabili in cadrul partidului. Sunt un om care respecta partidul, linia partidului, iar modul in care voi vota va fi conform acestei linii. Eu cred ca niciodata nu am facut note aparte de linia partidului. Este…

- Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri, la Antena 3, ca „de multe ori” are opinii diferite de cele ale președintelui PSD Liviu Dragnea, dar ca acestea se incadreaza in „spiritul democrației” și ca din punctul ei de vedere are o relație buna cu șeful partidului.„Am vazut ca apare in…

- Conducerea PSD Iași va organiza pe 9 mai un concert de muzica populara si folk pentru a marca Ziua Europei, la care a fost invitat și conducerea centrala a partidului in frunte cu Liviu Dragnea. In aceeași zi se desfașoara la Sibiu summitul șefilor de stat sau de guvern din Uniunea Europeana, unde…

- Liderul ALDE (Partidul Alianța Liberalilor și Democraților), Calin Popescu-Tariceanu, l-a laudat azi ”Sinteza Zilei” pe ministrul Justiției, Tudorel Toader, despre care a afirmat ca a facut mai multe lucruri in Justiție decat mulți dintre predecesorii sai, cum ar fi cum ar fi revocarile Laurei Codruța…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, l-a acuzat luni pe președinte Klaus Iohannis ca „lupta impotriva țarii lui” și ca are in spate un „sistem corupt care a penetrat in mod serios Justiția in ultimii ani”. „Miza este Romania. O alta miza o reprezinta vietile romanilor - un trai mai bun sau un trai mai rau, o…

- Premierul Viorica Dancila s-a intalnit cu Liviu Dragnea pentru discuții inainte de ședința de urgența la Biroul Permanent Național al Partidului Social Democrat. Liderii PSD s-au reunit in ședința...