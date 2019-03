Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, in debutul sedintei de Guvern de marti, adoptarea proiectului pentru modificarea OUG 7 pe legile justitiei, in ciuda avizului consultativ negativ al Consiliului Superior al Magistraturii.

- Consiliul Suprem al Magistraturii (CSM) a dat aviz negativ proiectului de modificare a ordonantei de urgenta care modifica legile justitiei. Intrebat de jurnalisti, la intrarea in CSM, ce aviz ar merita proiectul de OUG, procurorul general al Romaniei Augustin Lazar a raspuns: ,,Aviz negativ, evident.…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a hotărât luni transmiterea unei solicitări către Guvern în vederea abrogării Ordonanţei de Urgenţă de modificare a legilor justiției, cu excepţia dispoziţiilor care au fost adoptate ca urmare a sesizării CSM, se arata intr-un ...

- Adunarea Generala a procurorilor DIICOT a decis, luni, suspendarea activitatii, in perioada 26 februarie - 8 martie, intre orele 08,00 - 12,20, in semn de protest fata de adoptarea de catre Guvern a OUG 7 care modifica legile Justitiei. Potrivit unui comunicat al DIICOT, in acest interval…

- CSM a decis - Livia Savonea va merge la discuțiile de la Guvern pe marginea OUG7 privind legile justiției, anunța jurnalistul Realitatea Tv Ionela Arcanu.Premierul i-a invitat, luni, la Palatul Victoria, pe reprezentanții asociațiilor de magistrați, precum și pe cei ai Consiliului Superior…

- Ministrul justiei, Tudorel Toader, a anunțat, marți, dupa ședința de Guvern, ca executivul a adoptat doua ordonanțe de urgența in domeniul justiției: una in ce privește inființarea Parchetului European și a doua care modifica legile justiției.