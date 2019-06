Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat vineri, la finalul ședinței CEX, ca ii pare rau de demisia lui Paul Stanescu din funcția de președinte executiv al partidului, dar a precizat ca decizia de convocare a congresului extraordinar pentru data de 29 iunie a fost luata cu majoritatea voturilor liderilor…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat ca se va modifica in puncte esențiale programul de guvernare al PSD. Acesta este programul promovat intens de Liviu Dragnea și cu ajutorul caruia PSD a caștigat alegerile din 2016.”Categoric trebuie sa adaptam programul de guvernare. Nu pot sa va spun un…

- Programul de guvernare trebuie actualizat la cerintele de astazi ale pietei, a declarat, luni, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, intr-o conferinta de presa. "Programul de guvernare este un...

- Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri ca fiecare ministru va fi evaluat, precizand insa ca nu poate schimba un membru al Cabinetului daca si-a indeplinit programul de guvernare. "Vom face o evaluare a fiecarui ministru. Nu pot sa schimb un ministru decat daca sunt lucruri concrete. Nu pot sa…

- Premierul Viorica Dancila, presedinte executiv al PSD, a anuntat, luni, dupa sedinta conducerii partidului, ca nu va demisiona, indiferent de solicitari, mentionand ca va continua programul de guvernare. "Vreau sa asigur ca nu-mi voi da demisia indiferent de solicitarile unora sau altora.…

- "Avem un program de guvernare ambitios, pe care l-am indeplinit in proportie de 70 la suta, un program de guvernare care a avut efecte in toate domeniile si in toate comunitatile. Pentru noi a fost si este important ca fiecare comunitate, indiferent de culoarea politica, sa se dezvolte. Pentru noi…

- "Opoziția iși rupe dinții in fiecare zi atacand PSD, așa cum oștile lui Mohamed Cuceritorul și-au rupt lancile in zidurile Cetații Neamț." Afirmatia ii apartine presedintelui PSD Neamt, Ionel Arsene, un apropiat al lui Liviu Dragnea.Arsene sustine, intr-o postare pe Facebook, ca "este prima…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, faptul ca PSD nu e obligat sa anunte in programul de guvernare ce ordonante vrea sa dea pe domeniul Justitiei, chiar daca acestea sunt controversate.