Premierul Viorica Dancila: Am fost profund intristata de teribilele vesti venite de la Strasbourg. Condamn cu fermitate acest atac“

- Prim-ministrul britanic Theresa May s-a declarat socata de atacul armat comis marti seara in Strasbourg si si-a exprimat solidaritatea cu poporul francez. ''Socata si intristata de ingrozitorul atac din Strasbourg. Gandurile mele sunt cu toti cei afectati si cu poporul francez'', a scris…

- Premierul Viorica Dancila a transmis, intr-un mesaj postat pe Twitter, ca a fost intristata de vestea atacului armat de la Strasbourg, iar gandurile sale se indreapta catre victime si familiile lor. "Am fost profund intristata de teribilele vesti venite de la Strasbourg. Condamn cu fermitate acest atac…

- Bilantul atacului armat comis marti seara in apropierea unui targ de Craciun din Strasbourg a crescut la patru morti, a anuntat politia, conform Reuters.Atacatorul de la Strasbourg, in varsta de 29 de ani, pe numele caruia exista o ”fisa S” si care ar fi fost incercuit de fortele de ordine,…

- Presedintele Comisiei Europene Jean Claude Juncker condamna cu fermitate atacul de la Strasbourg, un oras despre care afirma ca este prin excelenta un simbol al pacii si democratiei europene., informeaza news.ro"Gandurile mele sunt alaturi de victimele atacului armat de la Strasbourg, pe care…

- Premierul Romaniei a postat, marti seara, un mesaj pe Twitter in care condamna atacul care a avut loc la Strasbourg, in urma caruia doua persoane au murit, iar alte 11 au fost ranite.Citeste si Daciana Sarbu, BLOCATA intr-un restaurant din Strasbourg: Nu avem voie sa ieșim. Stam intr-o camera…

- Focuri de arma au fost semnalate la Targul de Craciun de la Strasbourg, Franta, unde o persoana a murit și alte 3 au fost ranite.Le Figaro scrie ca un barbat a inceput sa traga la intamplare in multime.Primarul Alain Fontanel a scris pe Twitter ca s-au inregistrat ”focuri de arma, in centrul orasului…

- Focuri de arma in centrul orașului Strasbourg, in apropiere de Targul de Craciun. Potrivit serviciilor de urgența, o persoana a fost ucisa și alte trei ranite, anunța Reuters. "Focuri de arma in centrul orașului Strasbourg", a scris municipalitatea pe Twitter, cerand oamenilor sa ramana in case. UPDATE:…

- Cel putin o persoana a fost ucisa si trei ranite intr-un atac armat in Stransbourg, potrivit unor surse din Politia Franceza, citate de Reuters. Focuri de arma au fost auzite in apropiere de targul de Craciun din orasul care gazduieste Parlamentul European.O inregistrare video a aparut pe…