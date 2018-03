Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a lansat programul “Voluntari ai Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene”, care se va desfasura in perioada 1 aprilie 2018 – 30 iunie 2019. Daca ai peste 18 ani, poți sa te alaturi programului…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat vineri, intr-un interviu pentru Europa FM, ca expertii care vor veni la Bucuresti in perioada in care Romania va detine Presedintia Consiliului Uniunii Europene vor trebui sa parcurga controlul la vama, avand in vedere ca tara noastra…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat vineri, intr-un interviu pentru Europa FM, ca in timpul celor sase luni in care Romania va detine Presedintia Consiliului UE vor fi organizate aproximativ 250 de reuniuni in tara si 1.400 la Bruxelles. "Vorbim de un efort national.…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a lansat programul "Voluntari ai Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene", care se va desfasura in perioada 1 aprilie 2018 - 30 iunie 2019. Programul debuteaza cu un proiect pilot, organizat in…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a efectuat, luni, 12 martie 2018, o vizita de lucru in Austria, care a inclus intrevederi cu ministrul federal pentru Afaceri Europene in cadrul Cancelariei Federale, Gernot Blumel, cu presedintele Comisiei de Politica Externa a Consiliului…

- Guvernul face in continuare eforturi pentru a clarifica și stabiliza situația romanilor stabiliți in Marea Britanie. Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, l-a primit, miercuri, la București, pe ministrul britanic pentru Brexit, David Davis....

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a avut miercuri o intrevedere cu ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, iar unul dintre subiectele discutate a fost statutul cetatenilor romani dupa iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana.

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, se intalneste miercuri, la Bucuresti, cu ministrul pentru Brexit al Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, David Davis, potrivit agendei publice a MAE. Vizita lui Davis vine in contextul in care Regatul Unit va parasi Uniunea…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat marti, la Slatina, ca Romania, in perioada in care va detine presedintia Consiliului Uniunii Europene, va avea un rol de mediator, de a pune statele la aceeasi masa si a genera un punct de vedere comun ce va fi discutat apoi cu…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a anuntat vineri, 2 martie 2018, in cadrul reuniunii saptamanale a Comitetului de Coordonare a Sistemului național de gestionare a Afacerilor Europene, finalizarea primei etape a procesului de consultare publica privind tematicile de interes…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a anuntat vineri, in cadrul reuniunii saptamanale a Comitetului de Coordonare a Sistemului national de gestionare a Afacerilor Europene, finalizarea primei etape a procesului de consultare publica privind tematicile de interes ale Presedintiei…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, a participat la un dejun de lucru cu ambasadorii statelor membre UE acreditati la Bucuresti, organizat de Ambasada Republicii Bulgaria in Romania, in contextul exercitarii Presedintiei bulgare a Consiliului UE. Ministrul afacerilor externe a salutat obiectivele…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul ministrului delegat pentru Afaceri Europene, a organizat dezbaterea publica intitulata „Romania in contextul Brexit. A doua etapa a negocierilor dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie“. In interventia pe care a sustinut-o in timpul evenimentului…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a avut luni o intrevedere cu viceprim-ministrul pentru Integrare Europeana al Republicii Moldova, Iurie Leanca, aflat in vizita la Bucuresti, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis AGERPRES. …

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, a participat luni, 19 februarie 2018, la un dejun de lucru cu ambasadorii statelor membre UE acreditati la Bucuresti, organizat de Ambasada Republicii Bulgaria in Romania, in contextul exercitarii Presedintiei bulgare a Consiliului UE. Ministrul afacerilor…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, s-a aflat, joi si vineri, intr-o vizita de lucru in Grecia, ocazie cu care a avut intrevederi cu Dimitrios Tzanakopoulos - ministru delegat si purtator de cuvant al Guvernului Republicii Elene si cu omologul sau din cadrul Ministerul Afacerilor…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul ministrului delegat pentru Afaceri Europene, a organizat joi, 15 februarie, dezbaterea publica intitulata „Romania in contextul Brexit. A doua etapa a negocierilor dintre Uniunea Europeana și Marea Britanie“. In intervenția pe care a sustinut-o in timpul…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, vine astazi la interviurile Libertatea Live, de la ora 11.00. Temele de discuție vor merge de la președinția Consiliului Uniunii Europene, pe care Romania o va prelua in prima jumatate a anului 2019, pana la aderarea țarii noastre la spațiul…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a afirmat, miercuri, ca exista "foarte multa intoxicare" in randul partenerilor europeni pe tema reformei sistemului judiciar din Romania. "Este o dorinta foarte mare din partea partenerilor nostri europeni de a avea mai multa…

- Negociatorul sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, va efectua in viitorul apropiat o vizita in Romania, a anuntat marti ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu. "Sunt bucuros sa va informez asupra faptului ca Michel Barnier va efectua in viitorul apropiat o vizita…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a intalnit marti dimineata cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans la Strasbourg, in contextul in care miercuri va avea loc dezbaterea din Parlamentul European pe legile justitiei din Romania. Intalnirea, la care a participat si Ministrul delegat…

- Aproximativ 30.000 de invitati vor vizita Romania anul viitor, in perioada detinerii Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, acest mandat fiind si un beneficiu de imagine cu efect asupra cetatenilor, a declarat, luni, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, intr-o discutie…

- Romania se afla "in contextul potrivit pentru a adera la Spatiul Schengen", in perspectiva viitoarei presedintii a Consiliului Uniunii Europene de anul viitor, tara noastra fiind, de altfel, "un stat pregatit pentru acest demers", a declarat, luni, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor…

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului.S-au înregistrat 14 voturi "pentru" si 8 "împotriva". Teodor Melescanu a vorbit…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a lansat joi, 25 ianuarie 2018, o prima etapa a procesului de consultare publica privind tematicile de interes ale Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, prin intermediul Forumului de consultare…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat joi ca elementul central pe durata exercitarii Presedintiei României la Consiliul Uniunii Europene îl va reprezenta cetateanul, subliniind totodata ca temele de interes care vor fi promovate în timpul acestui mandat…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat, joi, ca desi exista tendinta unora de a spune ca Romania s-ar afla in decalaj in ce priveste pregatirea exercitarii Presedintiei Consiliului UE, acest lucru nu este real. "De multe ori, noi avem tendinta - si o spun…

- Prim-ministrul interimar Mihai Fifor a participat luni, la Palatul Victoria, la deschiderea reuniunii de la Bucuresti a Trio-ului de Presedintii ale Consiliului UE din care Romania va face parte in cursul primului sau mandat, incepand cu 1 ianuarie 2019, si care mai include Finlanda si Croatia, context…

- Documentul de pozitie national privind prioritatile care vor fi sustinute de Presedintia Romaniei la Consiliul UE in 2019 va fi aprobat, cel mai tarziu, in luna septembrie, a anuntat luni ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu. Palatul Victoria a gazduit luni reuniunea…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat, vineri, la Sibiu, referindu-se la tensiunile care ar fi aparut intre premierul Mihai Tudose si ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, ca "in perioada urmatoare, se vor lua deciziile care vor duce la stabilitate".IMPORTANT…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat, vineri, ca presedintia Romaniei la Consiliul Uniunii Europene este a tarii si a romanilor, 'nu este despre partide sau despre politicieni.' 'Eu cred sincer ca presedintia Romaniei la Consiliul Uniunii Europene este in…

- "Consider oportun ca structurile care iau astfel de decizii, sa le ia ca urmare a unor consultari care vor avea loc la finalul acestei luni", a spus Negrescu, referitor la o posibila remaniere guvernamentala.Intrebat daca exista formate tabere in PSD si el in care dintre acestea este, Victor…

- "Daca in Olanda a durat sapte luni sa formeze un guvern, daca in Germania, dupa alegeri, nu au format inca un guvern, in alte tari exista discutii politice, eu nu cred ca Romania se afla intr-o situatie diferita de aceste state. In consecinta, cred ca avem o dezbatere interna, vom vedea care sunt…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a avut, marti, la Bruxelles, intrevederi cu Jeppe Tranholm-Mikkelsen, secretarul general al Consiliului Uniunii Europene, cu Alexander Italianer, secretarul general al Comisiei Europene, si cu comisarul european pentru Dezvoltare Regionala,…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, le-a prezentat oficialilor europeni evolutia procesului de pregatire privind preluarea de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, precizand ca acesta a inregistrat evolutii semnificative pe toate palierele sale.

- Vești bune in privința procesului de pregatire a preluarii de catre Romania a Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a avut, ieri, la Bruxelles, intrevederi cu Jeppe Tranholm-Mikkelsen, secretarul general al Consiliului Uniunii…

- „Un subiect important aflat pe agenda a fost aderarea tarii noastre la Schengen si de ce acest lucru trebuie sa fie un element de interes pentru Olanda. Romania respecta de multi ani toate criteriile pentru a adera la spatiul Schengen. Este timpul sa fim clari si sa cerem partenerilor nostri sa respecte…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, s-a aflat luni, la Haga, pentru a discuta cu seful diplomatiei olandeze, Halbe Zijlstra, despre aderarea Romaniei la Schengen si relatiile intre cele doua tari in plan european. Potrivit unui comunicat al MAE remis marti AGERPRES,…

- Victor Negrescu, Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, s-a prezentat luni la Haga pentru o serie de discuții cu ministrul de externe olandez, Halbe Zijlstra, despre aderarea Romaniei la Schengen.

- Presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene nu este despre un ministru, despre un minister sau un guvern, ci trebuie sa fie a fiecarui roman care sa simta ce inseamna aceasta oportunitate, a declarat intr-un interviu acordat Agerpres, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu.…