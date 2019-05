Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat vineri ca așteapta motivarea președintelui Iohannis dupa ce propunerile de miniștri au fost respinse.„Așteptam motivarea pentru respingerea celor trei propuneri. Nu am facut o referire la o persoana anume. Am observat ca in societatea romaneasca apar aceste…

- Premierul Viorica Dancila afirma, într-un interviu pentru cotidianul Adevarul, ca mai mulți colegi din PSD, inclusiv Liviu Dragnea, au dorit restructurarea Cabinetului, în reuniunea conducerii social-democraților, dar ea nu a fost „de acord cu restructurarea Guvernului” și este…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a facut vineri o vizita la Botosani. El le-a spus oamenilor cum vrea partidul pe care il reprezinta sa le faca viata mai buna si a oferit mai multe exemple in acest sens.Citeste si: ALDE pune presiune pe PSD: Cere discuții URGENTE, in coaliție, pentru RESTRUCTURAREA…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, intrebata daca va participa la consultarile de la Cotroceni pe tema referendumului pe justiție, ca personal nu crede ca o discuție cu șeful statului ar aduce mare plus pentru ea, avand in vedere atacurile lui Klaus Iohannis la adresa Guvernului.„Eu…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a declarat, sambata, ca atacuri impotriva sistemului electric al Venezuelei au fost intreprinse din Chile si Columbia cu sprijinul guvernului american, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Regimul de la Caracas atribuie Washingtonului, care il sustine pe…

- Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri ca blocajul la adresa Guvernului a devenit "principala preocupare" a presedintelui Klaus Iohannis si ca exista sau nu exista motive, acesta contesta la Curtea Constitutionala "orice". "Cred ca este evident pentru toata lumea ca presedintele…

- Premierul Viorica Dancila l-a acuzat pe presedintele Klaus Iohannis, la inceputul sedintei de guvern, ca blocheaza de mai multe luni actiunile Guvernului. „Incepem sedinta de guvern intr-o formula completa, cu ministri titular pe toate posturile, dupa o perioada nepermis de lunga, in care ne-am confruntat…

- Premierul Viorica Dancila a declarat vineri, referitor la refuzul presedintelui Klaus Iohannis de a o nominaliza pe Lia Olguta Vasilescu la Ministerul Dezvoltarii, ca seful statului vrea sa blocheze investitiile. "Ministerul Dezvoltarii are nevoie mai ales in aceasta perioada de un ministru titular,…