- Premierul Viorica Dancila a declarat, cu prilejul vizitarii Marii Moschei din Muscat, ca in Romania se afla o importanta comunitate istorica musulmana care se bucura de drepturi depline ale libertatii de cult si traieste in armonie cu reprezentantii altor culte religioase, potrivit unui comunicat…

- Premierul Viorica Dancila a discutat, duminica, cu viceprim-ministrul Sultanatului Oman, Sayyid Fahd bin Mahmoud al-Said, despre extinderea cooperarii dintre cele doua state, cei doi demnitari avand și un schimb de opinii asupra situației de securitate din Orientul Mijlociu, scrie Mediafax.Viorica…

- Sedinta Comitetul Executiv National (CExN) al PSD a fost convocata pentru luni, la ora 12,00, a precizat, sambata, pentru Agerpres, vicepresedintele Florin Iordache. Reuniunea va avea loc la Parlament, la sala grupului parlamentar al PSD.De la sedinta CExN va lipsi chiar presedintele executiv…

- Premierul Viorica Dancila incepe, sambata, o vizita oficiala in zona Golfului, la Muscat, in Sultanatul Oman, respectiv la Doha, in Statul Qatar, informeaza un comunicat al Guvernului transmis AGERPRES. Potrivit sursei citate, vizita, desfasurata in perioada 3-8 noiembrie, urmareste "consolidarea,…

- Surse social-democrate susțin ca Liviu Dragnea va propune partidului ca, in cel mai scurt timp, sa se organizeze doua sedinte de Comitet Executiv National. Una va fi dedicata neințelegerilor și tensiunilor din partid. Vizați de ședința sunt in special opozanții din partid, cu precadere Gabriela Firea…