Accident violent la Timişoara. O şoferiţă s-a luat de cap…

Un accident de circulaţie care ar fi putut avea urmări dintre cele mai grave s-a produs, joi după-amiază, pe un bulevard intens circulat din... The post Accident violent la Timişoara. O şoferiţă s-a luat de cap… appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]