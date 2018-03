Stiri pe aceeasi tema

- "Am ramas putin nedumerit cand am aflat, in rest sper sa isi faca treaba", a declarat presedintele Klaus Iohannis, legat de numirea lui Ionut Misa la ANAF, scrie Mediafax. Intrebat daca Misa va putea rezolva problema colectarii, presedintele a raspuns: "vom vedea in timp relativ scurt".…

- Au fost operate nu mai putin de 24 de demiteri in functiile de conducere, anuntul oficial urmand a fi publicat in scurt timp in Monitorul Oficial. Potrivit acelorasi surse, intreaga conduce a Agenției Naționale de Administrare Fiscala va fi reluata de fostul ministrul de Finanțe, Ionuț Mișa. Articolul…

- Avand in vedere solicitarile adresate de mai multe instituții publice și organizații de presa cu privire la punctul de vedere al Agenției Naționale de Integritate pe marginea efectelor Deciziei CCR nr. 45/2018 – punctele 174 și 177, facem urmatoarele precizari: Decizia nr. 45 pronunțata la data de…

- Votul pentru alegerea noii conduceri a PSD s-a terminat. Potrivit ultimelor informatii, premierul Viorica Dancila a fost aleasa in functia de presedinte executiv al partidului, iar Marian Neacsu a fost desemnat secretar general. La aceasta ora continua numararea voturilor pentru functiile de vicepresedinti.…

- Miercuri, 7 martie 2018, incepand cu ora 12.00, in sala de sedinte de la sediul Administratiei Judetene a Finantelor Publice Argeș din Pitesti, Bulevardul Republicii, nr. 118, contribuabilii pot beneficia de o sesiune interactiva de intrebari si raspunsuri referitoare la definitivarea impozitului pe…

- Inspectorii ANAF pot amenda firmele care nu detin POS. Inspectorii din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) pot amenda firmele daca acestea nu detin cititoare de carduri, respectiv POS, potrivit unui ordin al ministrului Finantelor publicat recent in Monitorul Oficial. „Organele…

- Premierul Viorica Dancila, presedinte al organizatiei de femei a PSD, a declarat joi ca nu va candida la o functie in partid la congresul extraordinar al formatiunii din 10 martie. "Consider ca functia de prim-ministru imi ocupa foarte mult timp si trebuie sa ma implic foarte mult. O functie in partid…

- Premierul, mesaj pentru Toader: Astept sa ia deciziile care se impun in urma analizei Premierul Viorica Dancila a declarat joi ca asteapta de la ministrul Tudorel Toader sa ia decizia impusa de analiza facuta la DNA si sa se incadreze in limitele legale, insa sustine ca nu a discutat cu acesta inainte…

- "In legatura cu noua propunere care va fi facuta pe formularul unic pentru persoanele fizice: incercam sa il cream intr-o maniera facila pentru contribuabili. Speram sa fie un formular inteligent. Nu stiu daca vom reusi tehnic sa avem o aplicatie asa cum ne-o dorim. In formula actuala va fi o surpriza…

- Diminuarea cheltuielilor de investitii din ultimii ani a afectat infrastructura IT a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), situatia actuala fiind critica, se arata in raportul Curtii de Conturi pe anul 2016.

- Noul formular (086) “Notificare privind aplicarea/renuntarea la aplicarea mecanismului de plata defalcata a TVA” aprobat recent va contine rubrici adecvate fiecarei situatii in care persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA au obligatia sa transmita organului fiscal notificari privind aplicarea…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat ca Administratia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) va avea, in curand, un nou sef. Indiferent cine va prelua conducerea, angajatii institutiei ar trebui sa continue sa isi faca treaba, sustine ministrul. "Curand, curand va fi o discutie…

- Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM) a emis astazi ordinul prin care pretul de referinta pentru gazele naturale extrase in Romania, in functie de care va fi calculata redeventa datorata bugetului statului de catre producatori, va tine cont de cotatiile de la bursa CEGH Viena, potrivit unui…

- Guvernul a adoptat joi, in sedinta Executivului, cele doua ordonante care ii vizeaza pe angajatii din sectorul IT, precum si inca alte 4 categorii care pana anul acesta erau scutite de impozitul pe venit, precum si pe cei care lucrau cu jumatate de norma. In ciuda criticilor dure atat din…

- O decizie referitoare la numirea noului sef al Agentiei Nationale pentru Administrare Fiscala (ANAF) se va lua in urmatoarele zile, iar acesta trebuie sa indeplineasca o serie de criterii de performanta, a declarat, joi seara, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.Gaura de MILIARDE in buget:…

- Teodorovici a sustinut, joi seara, la Antena 3, ca ar fi fost ideal ca Legea salarizarii in domeniul bugetar sa cuprinda modificarile realizate recent. 'Ar fi fost ideal, si cu totii ne-am fi dorit, ca Legea salarizarii sa cuprinda modificarile de acum. Am vazut de multi ani multe acte normative…

- Pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscala (anaf.ro) nu poate fi accesata. Blocajul ar fi fost produs ca urmare a accesarilor legate de descarcarea și depunerea declarației 600.

- Site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala - www.anaf.ro - s-a blocat total luni. Oficialii instituției dau vina pe faptul ca 210.000 de contribuabili trebuie sa descarce si sa completeze, pana la 31 ianuarie Formularul 600 privind veniturile din activitati independente, pentru determinarea…

- Seful Corpului de control al primului-ministru, cu rang de secretar de stat, Bogdan-Cosmin Stefan, care a fost numit de fostul premier Mihai Tudose, a fost eliberat, joi, din functie de premierul interimar, Mihai Fifor. Decizia de eliberare din functie a lui Bogdan-Cosmin Stefan a fost publicata joi,…

- Bogdan-Cosmin Stefan a fost eliberat din functia de secretar de stat – sef al Corpului de control al prim-ministrului. Decizia a fost luata de premierul interimar Mihai Fifor, și a fost publicata joi in Monitorul Oficial. Bogdan Stan fusese pus in funcție de fostul șef al Executivului, Mihai Tudose.…

- Bogdan-Cosmin Stefan a fost eliberat din functia de secretar de stat - sef al Corpului de control al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului interimar Mihai Fifor publicata joi in Monitorul Oficial.Conform aceleiasi decizii, Marcelica Paun, director al Directiei juridice si administrative,…

- Gigi Dragomir a fost numit in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM) printr-o decizie a premierului interimar Mihai Fifor, publicata joi in Monitorul Oficial, informeaza...

- Premierul interimar a luat o decizie neasteptata, astazi. Mihai Fifor a decis sa-l repuna pe Gigi Dragomir in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM). Decizia a fost publicata si in Monitorul Oficial. Decizia lui Fifor vine ca…

- Decizia premierului interimar, Mihai Fifor, privind eliberarea chestorului sef de politie Bogdan Despescu din functia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului General al Politiei Romane a fost publicata, miercuri, in Monitorul Oficial. Totodata, in Monitorul Oficial a…

- Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) considera ca 2018 va fi anul exceselor functionarilor Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) asupra contribuabililor pentru obtinerea premiilor prevazute de Ordonanta de Urgenta nr. 116 publicata in Monitorul…

- „Premierul Mihai Tudose și-a inaintat in aceasta seara (luni) demisia din funcție, urmand ca, potrivit legii de organizare și funcționare a Guvernului, sa fie transmisa Administratiei Prezidențiale, in cursul zilei de maine (marți), o adresa oficiala in acest sens. Conform procedurilor,…

- ANAF anunta ca 210.000 de contribuabili persoane fizice au obligatia de a depune, pana la data de 31 ianuarie 2018, formularul 600 in vederea determinarii contributiei de asigurari sociale (CAS) si a contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS). Prin comparatie, in anul 2017, numai…

- Din acest an, Fiscul poate da premii angajatilor din amenzile pe care le dau in urma controalelor. A fost reglementata inființarea unei activitați finanțate integral din venituri proprii, prin care se poate retine o cota de 15 la suta din sumele stabilite prin acte administrativ-fiscale, procese-verbale…

- Cad primele capete dupa scandalul politistului-pedofil! Seful agentului, comisarul-sef de politie Vornicu Emanuel, a fost eliberat din functie. Potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO, mai multi sefi, dar si psihologul unitatii sunt cercetati disciplinar. "Urmare a concluziilor preliminare…

- Florian BODOG, ministrul Sanatații a solicitat reprezentanților Direcției de Sanatate Publica Prahova sa efectueze, de urgența, o misiune de control la Spitalul Judetean de Urgenta din Ploiești și la Spitalul Orașenesc Baicoi, urmare a informațiilor aparute in mass-media. Direcția de Sanatate Publica…

- Guvernul a adoptat, in sedinta din 28 decembrie, o ordonanta de urgenta prin care a eliminat din lege interdictia cumularii pensiilor speciale cu pensiile din sistemul public, interdictie introdusa in lege tot de guvern, cu doar doua saptamani inainte, relateaza Digi 24. OUG 116/2017, publicata in monitorul…

- Angajații ANAF vor fi premiați cu 15% din sumele recuperate. Guvernul a adoptat, la finalul anului trecut, o ordonanța de urgența (OUG) care permite Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) sa rețina la bugetul propriu 15% din sumele recuperate de la contribuabili, pentru a le acorda…

- Așa cum precizeaza Ministerul Finanțelor, acest demers urmarește stimularea angajaților fiscali sa ramana in sistem, asta dupa ce doar in prima jumatate a anului 2017, peste 1000 de angajați ANAF au demisionat. „Incepand cu anul 2018, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin infiintarea…

