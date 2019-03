Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul vizitei pe care o efectueaza in Statele Unite ale Americii, prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut o intrevedere cu secretarul pentru Comerț, Wilbur Ross.Prim-ministrul roman a subliniat importanța consolidarii cooperarii economice dintre Romania și Statele Unite ale Americii,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a participat sambata, in cadrul vizitei pe care o efectueaza in Washington DC, la un pranz de lucru impreuna cu reprezentanti ai companiilor americane care au investitii in Romania si a reafirmat cu acest prilej dorinta tarii noastre de a consolida dimensiunea economica…

- ​Statele Unite ale Americii au redactat o rezoluție pentru Consiliul de Securitate ONU prin care cer organizarea unor noi alegeri prezidențiale în Venezuela, informeaza Eurasia Review, care citeaza AFP. Textul rezoluției cere ,,sprijin deplin pentru Adunarea Naționala, singura instituție…

- Viceprim-ministrul Ana Birchall a avut, miercuri, 6 februarie 2019, o intalnire de lucru cu Wilbur Ross, secretarul comertului al SUA. Pe agenda discuțiilor dintre cei doi demnitari s-au aflat teme relevante precum consolidarea dimensiunii economice a Parteneriatului Strategic dintre Romania și SUA,…

- Excelența Sa, Dereck J. Hogan, Ambasadorul SUA in Republica Moldova, a venit in vizita la EXPRESUL. Timp de aproape 40 de minute, a povestit despre scopul vizitei sale la Ungheni, cu cine a discutat, cu ce impresii a ramas, ce avem de facut noi, aici, la noi acasa, cu ce ne pot ajuta Statele Unite ale…