Premierul Viorica Dăncilă a deschis programul guvernamental de tabere "ARC" Premierul Viorica Dancila a deschis, sambata, la Sulina, programul guvernamental de tabere "ARC", care gazduieste in acest an un numar record de participanti, peste 3.000 de copii din comunitatile de romani din afara granitelor. "Dorim sa descoperiti Romania, sa fiti atasati de valorile romanesti. Veti intalni oameni minunati, este domnul Belodedici aici, veti intalni profesori dedicati, veti vedea locuri frumoase, veti cunoaste traditiile si obiceiurile noastre, dar si frumusetea sufletului de roman. Sper ca aceste amintiri sa le luati in sufletul vostru si sa ramana cele mai dragi amintiri pentru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

