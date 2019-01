Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, a convocat de urgența, miercuri, 16 ianuarie, miniștrii la Guvern, din cauza situației de la CEO Oltenia, unde angajații refuza sa intre la munca. Ședința este programata pentru ora 12.00. Actualizare....

- Premierul Viorica Dancila a convocat de urgența miniștrii la Guvern, din cauza situației de la CEO Oltenia, acolo unde angajații refuza sa intre la munca din cauza salariilor pe care le considera prea mici.Din cauza acestei greve, prețul la energie a explodat in Romania, iar premierul a decis…

- Premierul Viorica Dancila ca recursul compensatoriu a fost inițiat de guvernul Dacian Cioloș, fiind o decizie ”neinspirata”. Ea a anunțat ca se va intalni miercuri cu ministrul Justiției, Tudorel Toader, pentru a analiza efectele acestuia și pentru a lua o decizie in acest sens.„Dupa cum siti…

- Executivul se reunește și vineri in ședința extraordinara, iar Ordonanța de Urgența care va cuprinde zeci de masuri fiscal-bugetare și in domeniul investițiilor ar urma sa fie adoptata vineri in ședința de Guvern care va incepe la 18:30.

- Premierul Viorica Dancila a transmis, marti, presedintelui Klaus Iohannis, o scrisoare in care saluta faptul ca a raspuns apelului sau de colaborare politica si a anuntat ca ii va adresa cu celeritate, invitatia de a participa la sedinta de Guvern, daca va considera necesara

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, la Parlament, dupa ședința CExN, ca nu se pune problema adoptarii de catre Guvern, prin ordonanța de urgența, a unei amnistii și grațieri.„Nu. Este un subiect inchis”, a declarat luni, la Parlament, premierul Viorica Dancila, intrebata se va da și…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a intrat, la momentul transmiterii acestei știri, in biroul președintelui Camerei Deputaților Liviu Dragnea, pentru a discuta inaintea participarii celor doi la ședința CEx al PSD care va incepe la ora 14.00, conform Mediafax.Social-democrații se reunesc, luni…

- Social-democrații se reunesc, luni la Parlament, incepand cu ora 14.00, in ședința Comitetului Executiv Național al partidului. Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, ca printre temele de discuție va fi prezentarea rezultatelor vizitei efectuate de Guvern la Bruxelles, scrie Mediafax."Trebuie…