Premierul vietnamez s-a întâlnit cu conaţionalii săi din România Premierul vietnamez Nguyen Xuan Phuc si delegatia care il insoteste intr-o vizita oficiala la Bucuresti s-au intalnit duminica cu conationalii lor din Romania, relateaza VNA. Comunitatea vietnameza din Romania este formata din aproximativ 500 de persoane si manifesta o solidaritate si un sprijin reciproc puternice in viata de zi cu zi si pentru integrarea in societatea tarii gazda, au afirmat reprezentantii diasporei. Phuc a apreciat ca vietnamezii din strainatate reprezinta o parte integranta a Vietnamului si o resursa importanta pentru tara lor. El a declarat ca guvernul de la Hanoi a implementat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prim – ministrul Vietnamului, Nguyen Xuan Phuc, aflat in vizita oficiala pentru doua zile in Romania, și-a inceput periplul in județul Prahova. Acesta și-a exprimat dorința pentru un parteneriat mai puternic intre provinciile din Vietnam și județele din Romania, „in timpul vizitei sale in Prahova, județ…

- Muncitori vietnamezi la o firma de construcții din București (foto: www.pressone.ro) La 14 aprilie, prim-ministrul Republicii Socialiste Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, va veni pentru trei zile la Bucuresti. Este raspunsul vizitei oficiale efectuate, la mijlocul lunii iulie 2016, de prim-ministrul Dacian…

- Cord Meier-Klodt, ambasadorul Germaniei la Bucuresti, a declarat ca el si alti 11 ambasadori au vrut sa mearga sa vorbeasca cu Viorica Dancila pe tema modificarilor legislative are al slabi lupta impotriva coruptiei, dar premierul i-a refuzat. Mai mult, Dancila a lansat un atac dur la adresa acestora…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a exprimat, luni, angajamentul ferm al intregului Executiv si al sau personal pentru extinderea si aprofundarea in continuare a cooperarii Romania-SUA, in cadrul intrevederii pe care a avut-o cu ambasadorul Statelor Unite, Hans Klemm. "Prim-ministrul Viorica Dancila l-a…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, s-a intalnit miercuri, la Hanoi, cu presedintele Vietnamului, Nguyen Phu Trong, cu cateva ore inaintea unei intrevederi cu liderul nord-coreean Kim Jong Un pentru al doilea summit al lor, informeaza Reuters.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, s-a intalnit miercuri, la Hanoi, cu presedintele Vietnamului, Nguyen Phu Trong, cu cateva ore inaintea unei intrevederi cu liderul nord-coreean Kim Jong Un pentru al doilea summit al lor, informeaza Reuters. Foto: (c) STR / EPA Intalnirea dintre Trump si…

- „Din pacate, astazi, statutul european al tarii noastre este periclitat de decizii ale coalitiei de guvernare PSD-ALDE, care afecteaza grav independenta Justitiei si pun sub semnul intrebarii principiile statului de drept. O astfel de guvernare incompetenta si iresponsabila are consecinte nefaste…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit cu sefii misiunilor diplomatice la Bucuresti. Seful statului le-a transmis ca va face tot ceea ce tine de el pentru ca democratia si statul de drept din Romania sa nu fie afectate. Ramona Avramescu a urmarit evenimentul.