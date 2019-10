Stiri pe aceeasi tema

- O lege adoptata rapid luna trecuta de parlament il obliga pe Johnson sa ceara ca plecarea Marii Britanii din UE sa fie amanata daca un nou acord cu Bruxellesul nu este convenit pana la 19 octombrie. In documentele inaintate unui tribunal scotian de la care militantii anti-Brexit incearca sa obtina…

- Ministrul pentru Brexit, Stephen Barclay, a declarat vineri, dupa o intalnire pe care a avut-o la Bruxelles cu negociatorul UE Michel Barnier, ca Marea Britanie si Uniunea Europeana „impartasesc acelasi obiectiv” in cautarea stabilirii unui nou acord de retragere, informeaza BBC.Barclay a…

- Stundeții straini care studiza in Marea Britanie se pot angaja in Regat, dupa absolvire Studentii straini care au invatat in Marea Britanie vor putea ramane si sa lucreze in aceasta tara timp de doi ani dupa absolvire, potrivit noilor planuri anuntate miercuri de guvernul britanic. Decizia revine…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat marți ca se va intalni la inceputul saptamanii viitoare la Dublin cu omologul sau irlandez Leo Varadkar pentru a incerca sa ajunga la un acord privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Surse Cazul Caracal.…

- Ministrul britanic pentru Brexit, Stephen Barclay, a vorbit marți cu negociatorul Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, și i-a transmis ca dorește o înțelegere, dar va parasi Blocul Comunitar pe 31 octombrie cu sau fara acord, potrivit Mediafax citând Reuters. "A vorbit…

- Moneda americana era cotata luni dupa-amiaza la 1,2258 dolari, cu 1% mai putin fata de ultima sesiune, situandu-se sub 1,23 dolari pentru prima data incepand din martie 2017.Lira s-a depreciat, de asemenea, cu 1,02% in raport cu euro, pana la 1,1016 euro.Moneda Marii Britanii…

- 'UE ramane in spatele Marii Britanii in incercarea de a evita cele mai grave efecte in fata unui scenariu (de Brexit) fara acord. Si, desi companiile (britanice) au cheltuit miliarde in planuri de contingenta pentru cazul unei lipse de acord, inca se confrunta cu obstacole, deoarece recomandarile…

- Partidul Conservator, aflat la putere, va anunța rezultatul alegerilor interne pentru șefia partidului și, implicit, pentru cea a Guvernului. Procesul de votare s-a incheiat ieri dupa-amiaza, iar rezultatele vor fi anunțate in jurul pranzului. Boris Johnson este marele favorit in fața rivalului sau,…