Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general din Israel, Avichai Mandelblit, a decis inculparea premierului Benjamin Netanyahu pentru acte de coruptie, iar hotararea formala probabil va fi anuntata joi, afirma surse citate de posturile de televiziune Channel 12 si Channel 13.știre in curs de actualizare

- Politia israeliana a anuntat ca a recomandat duminica inculparea premierului Benjamin Netanyahu si a sotiei sale Sara pentru frauda si coruptie, aceasta fiind a treia recomandare de acest gen împotriva sefului guvernului israelian în anul în curs, informeaza AFP, dpa si Reuters.…

