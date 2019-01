Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, le-a urat luni celor care isi serbeaza onomastica multa sanatate si fericire alaturi de cei dragi. "La multi ani, sanatate si fericire alaturi de cei dragi, tuturor celor care isi sarbatoresc astazi ziua onomastica! Sfantul Ioan Botezatorul sa va ocroteasca!", a scris…

- Peste 2 milioane de romani isi serbeaza onomastica, luni, cand este praznuit Sfantul Ioan Botezatorul. Traditia spune ca, in dimineata zilei de Sfantul Ion, oamenii trebuie sa se stropeasca cu agheasma, pentru a fi feriti de boli in timpul anului.

- ULTIMA SARBATOARE A IERNII…Astazi sarbatorim Soborul Sfantului Ioan Botezatorul, zi in care cinstim pe proorocul care L-a botezat pe Mantuitorul lumii in apele Iordanului, moment in care Sfanta Treime S-a aratat pentru prima data oamenilor. Soborul Sfantului Ioan Botezatorul sau incununarea tuturor…

- In ziua dupa Botezul Domnului, crestinii il sarbatoresc pe sfantul Ioan Botezatorul si Inaintemergatorul Domnului, cel mai mare dintre profeti, glasul care striga in pustie „gatiti calea Domnului”, cel care a binevestit primavara harului, faclia Luminii dumnezeiesti, rasaritul ce a vestit venirea Manuitorului,…

- În 1 ianuarie, de Sfântul Vasile cel Mare, aproape 600.000 de români, în majoritate barbati, îsi sarbatoresc onomastica, potrivit statisticilor Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Din…

- Premierul Viorica Dancila le ureaza romanilor de Craciun liniste, sanatate, belsug si voie buna, in timp ce presedintele Camerei Deputatilor Liviu Dragnea le ureaza sanatate, impliniri si bucurii alaturi de cei dragi, iar presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu trfansmite urari de sanatate…

- Aproape 800.000 de romani, majoritatea barbati, isi sarbatoresc onomastica vineri, cu ocazia Sfantului Ierarh Nicolae, potrivit statisticilor Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date din Ministerul Afacerilor Interne (MAI).