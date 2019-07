Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile Universitatii de Vara de la Baile Tusnad s-au deschis, miercuri, in prezenta presedintelui Comisiei de Politica Externa a Parlamentului Ungariei, Nemeth Zsolt, si a secretarului de stat pentru politica nationala de pe langa Cancelaria Primului Ministru al Ungariei, Potapi Arpad Janos, organizatorii…

- La deschiderea festiva a lucrarilor, Nemeth Zsolt a aratat ca Universitatea de Vara Tusvanyos este unica, intrucat reprezinta "un festival national non-profit" si a vorbit despre faptul ca in 2019 se implinesc 30 ani de la prima editie, dar si de la mai multe evenimente marcante pentru Europa si…

- Popa Ilona, organizator principal al Universitatii de Vara de la Baile Tusnad, a declarat intr-o conferinta de presa, sustinuta luni la Miercurea Ciuc, ca aproximativ 1.000 de invitati vor sustine prelegeri, pe diferite teme, in cele 27 de corturi organizate impreuna cu partenerii evenimentului,…

- Guvernul Romaniei se pregatește sa lanseze licitațiile pentru realizarea rețelei naționale 5G, in trimestul patru al acestui an. Statul roman urmeaza sa acorde companiei caștigatoare un buget de aproximativ 2 miliarde de lei, scrie Bloomberg . Intr-un interviu pentru publicația americana, Ministrul…

- Mai mulți cunoscuți mi-au atras atenția asupra balciului desfașurat de Gabriel Liiceanu in jurul unui concurs recent de asistent universitar la Facultatea de Filosofie a Universitații din București. Nu imi face placere sa ma exprim pe aceasta tema, caci imi repugna barfele. In plus, sunt convins ca…

- Premierul Ungariei, Orban Viktor, susține ca România a dovedit ca este capabila sa apere granițele externe ale Schengen, astfel ca merita sa faca parte din zona Schengen. „În numele Ungariei, mulțumesc României pentru tot ceea ce a facut”, a spus Orban, potrivit Mediafax.Orban…