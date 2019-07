Premierul ungar Viktor Orban vine din nou in Romania la scoala de vara de la Baile Tusnad

Stiri pe aceeasi tema

- Popa Ilona, organizator principal al Universitatii de Vara de la Baile Tusnad, a declarat intr-o conferinta de presa, sustinuta luni la Miercurea Ciuc, ca aproximativ 1.000 de invitati vor sustine prelegeri, pe diferite teme, in cele 27 de corturi organizate impreuna cu partenerii evenimentului,…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, se numara printre cei cei 1.000 de invitati ai Universitatii de Vara "Tusvanyos", ajunsa la a 30-a editie, care se va desfasura intre 23 si 28 iulie, la Baile Tusnad. Popa Ilona, organizator principal al Universitatii de Vara de la Baile Tusnad, a declarat…

- Directorul Institutului de Relatii Internationale al Academiei Romane, Dan Dungaciu, a discutat la „Adevarul Live” despre importanta vizitei Papei Francisc pentru maghiarii din Transilvania, in contextul in care Papa va tine o slujba si la Sumuleu Ciuc, unde va participa si presedintele Ungariei.

- "Profit de aceasta oportunitate pentru a multumi Romaniei. (...) In anii care au trecut, Romania a aparat in mod considerabil granitele Uniunii Europene, lucru important atat pentru Ungaria, cat si pentru Romania, astfel ca atat din Est, cat si din Sud am putut sa contam intotdeauna pentru Romania.…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, sosește azi intr-un turneu in Transilvania. Orban se intalnește cu liderii Uniunii, cu reprezentanți ai bisericilor maghiare și cu studenți, dar va inaugura și o fabrica de amestecuri de furaje și va vizita Academia de Hochei pe gheața din Carța, conform Mediafax.Potrivit…

- Birourile reunite ale Parlamentului au stabilit, ieri, prelungirea perioadei de activitate a Comisiei speciale pe legile justitiei pentru o perioada de 120 de zile, in contextul in care Liviu Dragnea spunea, saptamana trecuta, ca Parlamentul trebuie sa reia modificarea codurilor penale, conform Mediafax.…