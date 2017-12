Stiri pe aceeasi tema

- Intalnirea dintre Prim-ministrul Mihai Tudose și delegații celor 43 de organizații civice care au cerut o discuție privind legile Justiției și modificarile la codurile penale va avea loc maine, 27.12.2017, la ora 11, la Palatul Victoria. De comun acord cu Cabinetul Prim-ministrului, s-a agreat participarea…

- Judecatorii si procurorii maramureseni sunt asteptati in strada, luni, incepand cu ora 12. Ei protesteaza, imbracati in robe, in fata tribunalelor, anunta judecatorul clujean Cristi Danilet, pe contul sau de Facebook. “Luni, intre orele 12-13, judecatorii si procurorii din judetele Cluj, Salaj, Maramures,…

- Cei de la Palatul Victoria sunt in alerta. Oamenii premierului Mihai Tudose au avut intalniri de ultima ora pentru a incerca stoparea unor proteste de amploare. Avand in vedere acțiunea de protest anunțata pentru saptamana viitoare de catre Sindicatul Național al Agenților de Poliție și Sindicatul…

- ”Modul in care coalitia PSD-ALDE modifica fara dezbateri legi fundamentale pentru statul de drept este inacceptabil. Vom protesta alaturi de romanii care nu accepta ca o mana de politicieni iresponsabili ne pot indeparta de valorile democratice la care am aderat dupa multe sacrificii”, este mesajul…

- Noi manifestatii sunt anuntate, pentru joi, la Parlament, care dezbate modificarile le legile justitiei. Fostul ministru Vlad Voiculescu a lansat un apel catre romani sa mearga sa protesteze la Parlament, unde se afla „o gasca de golani cu gura mare care calaresc tara de ani de zile si vor sa si-o treaca…

- Noi manifestatii sunt anuntate, pentru joi, la Parlament, care dezbate modificarile le legile justitiei. Fostul ministru Vlad Voiculescu a lansat un apel catre romani sa mearga sa protesteze la Parlament, unde se afla "o gasca de golani cu gura mare care calaresc tara de ani de zile si vor sa si-o…

- Noi proteste au fost anuntate anuntate, pe reteaua de socializare Facebook, pentru duminica seara, atat in Piata Victoriei din Bucuresti, cat si in mai multe orase din Romania. Protestatarii cer demisia liderilor celor doua Camere, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, dar si retragerea legilor…

- Acuzații dupa protestele de duminica seara, cand zeci de mii de oameni și-au strigat pe strazi nemulțumirea fața de pachetul de legi ale Justiției și fața de modificarile fiscale. Unii protestatari din București au acuzat ca le-au fost blocate temporar conturile de Facebook.

- Peste 20.000 de oameni au ieșit duminica in București la proteste. La un moment dat, au avut loc scene tensionate. Cand protestatarii au vrut sa plece din Piața Victoriei spre Bulevardul Lascar Catargiu, forțele de ordine au facut cordon calare in fata manifestanților. Cristina Guseth, care a fost…

- "Am spus la caderea motiunii de cenzura initiata de PNL ca nu vom ceda si vom continua lupta, atat in Parlament, dar si prin orice alte mijloace legale, pentru a scapa Romania din ghearele acestei caracatite care incearca sa confiste statul roman. Astazi, membrii si simpatizantii Partidului National…

- Duminica seara de la ora 18.00 sunt anuntate proteste si in municipiile Dorohoi si Botosani. Protestele sunt anuntate si organizate de 42 grupuri civice, ONG-uri si doua blocuri sindicale. Protestele vor avea loc impotriva modificarilor legilor justitiei dar si a anumitor politici guvernamentale din…

- Noi manifestatii sunt anuntate pentru duminica seara in Bucuresti si in marile orase, 42 de grupuri civice si organizatii neguvernamentale, precum si confederatiile sindicale Blocul National Sindical si Cartel Alfa chemand romanii sa ceara in strada retragerea legilor Justitiei, respingerea in Parlament…

- Pachetul de modificare a legilor Justiției trebuie retras complet din Parlament, a scris sambata 25 noiembrie, pe Facebook, fostul premier Dacian Cioloș, subliniind ca, „fara o abordare deschisa, participativa, prin care sa se demonstreze ca orice eventuale modificari sunt facute numai in interesul…

- Pachetul de modificare a legilor Justitiei trebuie retras complet din Parlament, a scris sambata seara, pe Facebook, fostul premier Dacian Ciolos, subliniind ca, "fara o abordare deschisa, participativa, prin care sa se demonstreze ca orice eventuale modificari sunt facute numai in interesul ameliorarii…

- Duminica se anunța mari mitinguri in intreaga țara. Organizațiilor civice care au protestat pana acum li se alatura și sindicatele. Pentru prima data, o solicitare expresa este demisia guvernului, precum și ale celor doi președinți ai camerelor Parlamentului.

- Fostul senator Daniel Savu a postat pe Facebook un mesaj in care isi exprima punctul de vedere cu pricire la protestele de strada care au avut loc duminica, in mai multe orase din tara. Cateva observații preliminare despre protestele de strada impotriva legilor justiției: 1. Am aflat cine sunt cei 10…

- "Conform Constituției, toți suntem egali in fața legii. Conform PSD-ALDE, lucrurile stau altfel!", a scris Raluca Turcan pe Facebook. Precizam ca Partidul Național Liberal a facut o eroare imensa in ceea ce privește protestele de duminica seara, 5 noiembrie, din Piața Victoriei,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, scrie duminica, pe pagina sa de Facebook, ca "Sunt solidar cu protestele de strada anuntate impotriva modificarilor PSD la legile justitiei. Am indemnat membrii si simpatizantii PNL sa participe la aceste manifestatii si la orice actiune de protest impotriva PSD. Ne…

- Partidul Național Liberal scoate oamenii în strada împotriva guvernarii PSD-ALDE. Aceasta este declarația pe care o posteaza chiar președintele partidului Ludovic Orban pe o rețea de socializare. ”Sunt solidar cu protestele de strada anuntate impotriva modificarilor PSD la…

- Si la Iasi va avea loc un amplu protest fata de decizia de modificare a legilor justitiei in mandatul ieseanului Tudorel Toader. Evenimentul este anuntat pe Facebook, va avea loc in Piata Unirii duminica, 5 noiembrie, de la ora 19.00.

