- Premierul Mihai Tudose le ureaza romanilor, in mesajul de Craciun, sa se gandeasca mereu la ceea ce ii uneste."Dragi romani, Nasterea Domnului reprezinta un prilej de bucurie pentru noi toti. In aceste zile de sarbatoare, va doresc tuturor momente minunate alaturi de cei dragi si sa va ganditi mereu…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis duminica un mesaj video pe contul sau de Facebook, cu ocazia sarbatoririi Craciunului, in care ureaza romanilor „Craciun fericit“ si reaminteste ca nasterea Domnului este „un bun indemn la compasiune si solidaritate cu cei care au nevoie de sprijinul nostru“.

- Fostul principe Nicolae a postat un mesaj emoționant pentru toți romanii pe contul sau de Facebook. pe Facebook de Craciun. "Craciunul bate la ușa sufletelor noastre dupa inca un an in care am muncit, am sperat, ne-am intristat, au plecat oameni din viețile noastre in timp ce alții abia au…

- Clasa politica din Romania uita astazi de meciuri si razboaie intre partide si transmit, la unison, condoleante Familiei Regale a Romaniei. Mesajele au curs rauri- rauri pe Facebook. Pornind de la primul om in stat, presedintele Klaus Iohannis, reprezentanti ai puterii, precum Calin Popescu Tariceanu…

- Premierul Mihai Tudose a transmis pe Facebook un mesaj de condoleante dupa moartea Regelui Mihai. "Poporul roman se desparte indurerat de Regele Mihai, un model de moralitate si demnitate pentru romani, o personalitate care a marcat puternic istoria Romaniei. Ii vom simti mereu lipsa, cu atat mai mult…

- Un nou episod al razboiului rece dintre șeful Guvernului și Banca Naționala a avut loc la sfarșitul saptamanii trecute. „Premierul Tudose este inginer, nu are de unde sa cunoasca relații de...

- Am citit cu interes fragmentele din scandalul de la PSD publicate de DC News. Mai ales schimbul de replici dintre Premierul Tudose și Primarița Firea. Acolo sta cheia evoluției PSD in urmatoarele luni. Batalia nu mai este intre Liviu Dragnea și Mihai Tudose, ci intre Mihai Tudose și liderii PSD care…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, ieri, pe pagina sa de Facebook, un mesaj video de Ziua Nationala a Romaniei, spunand ca, in prag de Centenar, este un bun prilej ca romanii sa reflecte la cum vor sa arate tara lor. „Dragi romani, astazi (n.n. – ieri) este ziua noastra nationala, zi in care cu…

- Decizia primarului Capitalei, Gabriela Firea, de a organiza un targ de Craciun in Piata Victoriei nu este cea mai inspirata, spune premierul Mihai Tudose. “Nu cred ca este cea mai inspirata decizie. Spuneti-mi dumneavoastra, in primul rand, pe unde ajungem acolo? Ca nu prea sunt treceri de pietoni. Eu…

- Luni, 4 decembrie, Grigore Leșe prezinta, la Sala Studio a Teatrului Național “I.L.Caragiale” din București, începând cu ora 19, Concertul Extraordinar de Sarbatori, “Așteptând Craciunul”. Maestrul Grigore Leșe împreuna cu Cete de…

- Initiativa legislativa a social-democratilor Liviu Plesoianu si Serban Nicolae care inaspreste conditiile de functionare a ONG-urilor a fost adoptata tacit luni de plenul Senatului. Nu a durat mult pana au aparut si criticile si contestatiile. Deranjat la culme de reactia negativa iscata in urma…

- Premierul a fost rugat ca catalogheze relatia pe care o are cu presedintele Klaus Iohannis, cu liderul PSD, Liviu Dragnea si cu coalitia de guvernare. El a catalogat drept "institutional corecta" relatia cu Iohannis si "buna" atat relatia cu Dragnea, cat si cea cu coalitia. Referindu-se la…

- Intrebat care este explicatia deprecierii monedei nationale in raport cu euro, Mihai Tudose a raspuns: ”Va recomand calduros sa vorbiti cu Banca Nationala care ar trebui sa fie un pic atenta la aceste lucruri. BNR poate si trebuie sa intervina pe aceste lucruri. N-a facut-o. Intrebati domnia sa,…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a anuntat joi, in cadrul dezbaterilor din Parlament asupra motiunii de cenzura, ca Guvernul urmeaza sa dea o ordonanta de urgenta astfel incat angajatilor din sectorul IT sa nu le scada salariile. "Singura problemă care este reală, încă, în curs…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a afirmat, miercuri, ca mai multe multinaționale au anunțat public ca nu vor micșora salariile nete. "În ultima saptamâna, o mulțime de multinaționale, de companii foarte mari, au anunțat deja public ca nu vor micșora salariile…

- Mediul de afaceri din Romania a recurs la un apel fara precedent, vineri, catre premierul Mihai Tudose, caruia i-a cerut respect si pe care l-au avertizat ca acuzele nefondate aduse companiilor private sunt false si daunatoare societatii si l-au intrebat cine va raspunde, in cazul in care Romania va…

- Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu (PNL), critica masurile fiscale luate de Guvern, spunand ca multinationalele sunt considerate ”dusmanii poporului” si a transmis un mesaj acestora, spunandu-le sa vina la Timisoara unde vor avea tot sprijinul.Primarul municipiului Timisoara, Nicolae…

- Premierul Mihai Tudose a transmis, vineri, un mesaj cu prilejul implinirii a 25 de ani de la infiintarea Consiliului Judetean Maramures, precizand ca aceasta institutie are tot sprijinul din partea Guvernului, informeaza AGERPRES . “Aniversarea celor 25 de ani de la infiintarea Consiliului Judetean…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan l-a atacat pe premierul Mihai Tudose, pe care il acuza de "discurs ceausist, nationalist, anti-economic si anti-european" si se intreaba, intr-o postare pe Facebook, daca acesta "santajeaza unele companii private". De asemenea, liderul deputatilor liberali se…

- Oamenii s-au adunat, miercuri dupa-amiaza, in fata Prefecturii Constanta, la miting fiind prezent si presedintele BNS, Dumitru Costin, care a precizat ca reprezentantii BNS nu sunt de acord cu decizia Guvernului de a muta contributiile de la angajator la angajat, iar acest lucru nu este o „inflamare…

- Ordonanța de Urgența a Guvernului pentru modificarea Codului fiscal a fost adoptata in sedinta de miercuri a Guvernului. Actul normativ prevede reducerea contributiilor sociale si transferul lor la angajat, scaderea impozitului pe venit de la 16% la 10% si reducerea contributiei virate la Pilonul II…

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a negat, marti, existenta unor tensiuni intre liderul PSD Liviu Dragnea, premierul Mihai Tudose si liderii organizatiilor judetene PSD, pe marginea pachetului de masuri fiscale pe care Executivul intentioneaza sa il adopte.„Personal, nu cunosc sa existe…

- Primele semne de ezitare ale Guvenului cu privire la pachetul de masuri fiscale care include mutarea contributiilor sociale aproape integral de la angajator la angajat! Desi se anuntase o sedinta extraordinara a Guvernului luni, 6 noiembrie, pentru adoptarea pachetului, premierul Mihai Tudose pare…

- Masurile fiscale propuse de Guvern nu sunt contestate doar de sindicate si patronate, ci chiar din interiorul PSD. Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, luni, ca modificarile anuntate nu vor aduce lucruri bune, ci din contra. "Am transmis si in cadrul sedintei AMR (Asociatia…

- Fostul premier Dacian Cioloș intervine in disputa generata de anunțul președintelui PSD, Liviu Dragnea, care a declarat ca a cerut șefului Guvernului, Mihai Tudose, sa prelungeasca si pentru 2018 finantarea de la buget pentru tratamentele supravietuitorilor din Colectiv.

- Romania reprezinta un pol de stabilitate in regiune, lucru vizibil și prin increderea și respectul de care se bucura Armata in randul cetațenilor romani, dar și din partea aliaților noștri, susține premierul Mihai Tudose, intr-un mesaj pe pagina de Facebook, postat cu ocazia Zilei Armatei Romane.„„Pe…

- Premierul Tudose s-a saturat de Ionut Misa, ministrul de Finante care ridica periodic poporul in capul Guvernului. Conform unor surse politice, demiterea lui Misa a constituit principalul subiect abordat de Mihai Tudose si Liviu Dragnea in timpul intalnirii care a avut loc, luni seara, la vila Lac 1.…

- Premierul Tudose ne sfideaza: Se lauda cu banii europeni atrasi de Iasi, dar investitiile Guvernului in infrastructura rutiera sunt pentru alte regiuni Guvernul pastreaza ca prioritati Sanatatea, Educatia si Infrastructura, a declarat premierul Mihai Tudose, azi, la Palatul Victoria, la semnarea contractului…

- Fostul premier Sorin Grindeanu a fost propus de actualul sef al Guvernului, Mihai Tudose, pentru sefia arbitrului telecom (ANCOM), potrivit unui document postat luni pe pagina sa de Facebook de presedintele Comisiei de IT din Camera Deputatilor, Catalin Drula.

- ”Partidul Miscarea Populara considera ca este inadmisibil ca PSD sa isi bata joc de peste 5 milioane de pensionari si ca partidul de guvernamant nu mai poate tine socoteala propriilor minciuni, inselandu-si alegatorii cu viteza luminii. PSD se joaca fara niciun fel de scrupule cu vietile a peste…

- Sevil Shhaideh a fost numita miercuri consilier de stat in aparatul de lucru al Guvernului, potrivit unei decizii publicate in Monitorul Oficial. Aceasta a demisionat saptamana trecuta din functia de ministru al Dezvoltarii. Premierul Tudose a anuntat ca o va numi consilier. Totodata, si Elena Doina…

- Victor Ponta a salutat decizia Guvernului de a bloca „TVA split”. Fostul premier îl acuza pe șeful PSD Liviu Dragnea de aceasta „aberație economica” venita „din puțul gândirii” liderului PSD. „In toata nebunia din aceste zile s-a…

- O noua forma a colectarii defalcate a TVA, care va raspunde solicitarilor formulate in aceasta perioada de reprezentantii mediului de afaceri, va fi prezentata in scurt timp, a anuntat premierul Mihai Tudose, luni, la o intalnire cu reprezentantii Uniunii Nationale a Patronatului Roman (UNPR). Potrivit…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu, intr-un mesaj pe Facebook, a publicat a doua scrisoare catre Comitetul Executiv PSD. Deputatul are un mesaj dur pentru membrii PSD, care urmeaza sa voteze astazi propunerile de remanieri ale lui Mihai Tudose: „daca e vreun membru al Comitetului Executiv PSD care vrea…

- Semnatarii motiunii ii solicita premierului Mihai Tudose sa il demita pe ministrul Sanatatii, Florian Bodog, avand in vedere 'criza vaccinurilor', 'birocratia care sufoca Romania si ia din banii pacientilor', nefinalizarea constructiei de spitale, 'farsa salariilor ca afara'. 'Suntem in a…

- Pe fondul noii crize politice care pare a fi aparut la nivelul Guvernului si al PSD, dupa ce premierul Mihai Tudose a declarat ca ia in calcul remanierea unor ministri, in special a celor cu probleme penale, primul-ministru a avut marti, la Palatul Cotroceni, o intalnire cu presedintele Romaniei, Klaus…

- Solicitat sa comenteze informatiile privind existenta unui conflict intre premierul Mihai Tudose si Liviu Dragnea, Dobre a raspus: „Nu exista acest conflict. Nu s-a discutat in BPN acest subiect”. El a spus ca nu exista nemultumiri legate de lipsa de asumare a Guvernului a legilor justitiei…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu s-a declarat, luni, nemultumit de faptul ca se vede prea rar cu seful Guvernului si a atras atentia ca intre PSD si ALDE, pe de o parte, si intre majoritate si Guvern, pe de alta parte, ar fi loc de ”o functionare mai buna”. Advertisement ”Acum ca eu poate…

- Liderul Cartel Alfa, Bogdan Hossu, a anuntat, miercuri, dupa negocierile cu premierul Mihai Tudose, ca “a ramas stabilit sa se ia in analiza netransferarea taxelor sociale de la angajator la angajat, dar sa se analizeze implicatia acestei masuri asupra legii de salarizare bugetara”, in timp ce premierul…

- Liviu Dragnea si mai multi apropiati din PSD au decis ca a venit momentul debarcarii inainte de termen a lui Mugur Isarescu din fruntea BNR, si asta pentru ca guvernatorul se opune inrolarii Bancii Nationale in "gasca PSD", spune senatorul PNL Florin Citu. Vicepresedintele liberal da astfel…

- Romania ramane deplin angajata pentru atingerea obiectivelor Uniunii Energiei, a declarat prim-ministrul Mihai Tudose la o intalnire pe care a avut-o, miercuri, cu vicepreședintele Comisiei Europene Maro? ?efcovic. Potrivit unui comunicat al Guvernului, remis joi AGERPRES, în cadrul…