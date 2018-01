Stiri pe aceeasi tema

- "Dragi romani, Atunci cand ne gandim la țara noastra, fiecare dintre noi are reprezentari diferite. Dar indiferent de raportarile personale, cred ca Romania trebuie sa insemne mai mult decat "tu" sau "eu", decat "ei" sau "voi". Mai presus de orice, Romania este despre "noi" și despre romanii…

- ”Daca a fi foarte ferm si a urmari niste actiuni inseamna a fi nervos, voi spune ca voi fi nervos in continuare. Mi se pare ca dupa 27 de ani de nefacut nimic mai poti sa fii calm? Eu cred ca daca mai poate fi cineva calm, nu intelege ce se intampla. Nu avem autostrazi, spitale, nu pot sa fiu calm",…

- "Proteste vor fi intotdeauna. Poate unii asa inteleg deja sa traiasca: protestand pentru ceva. (...) Eu cred ca la unii, da (a ajuns sa fie un mod de viata, n.r.) Dar este in regula. Stiti, era intr-un celebru desen animat, "Oblio", Omul semnal. Tot atragea el atentia si indrepta lumea incolo sau…

- Alianța Strada transmite cu privire la aceasta intalnire: ”Consideram aceasta inalnire ca un compromis inacceptabil facut de aceste grupari civice cu guvernul caruia noi, si alte sute de mii de oameni, ii cerem DEMISIA de aproape un an! Oricum acest demers vine prea tarziu, tinand cont de…

- Organizațiile civice au fost cele care s-au opus cel mai mult modificarilor de la legile Justiției, dar din pacate nici acestea nu sunt unite. Și mai mult decat atat iau decizii extrem de controversate, care ridica mari semne de intrebare. Care este totuși scopul lor pana la urma?Miercuri,…

- Intalnirea dintre protestatari și Mihai Tudose a starnit furia unora dintre manifestanții din Piața Victoriei. Alianța Strada ii critica dur pe membrii grupurilor civice care au stabilit intrevederea de miercuri cu premierul."In legatura cu intalnirea solicitata de un numar de grupari civice…

- Ingrid Mocanu, fost director in cadrul Ministerului Justiției, a lansat luni, la Antena 3, un atac la adresa premierului Mihai Tudose, dupa ce acesta a anunțat ca ii va primi pe protestatarii #rezist, pe 27 decembrie, la Guvern.„Toate statele se construiesc pe controlul Parlamentului asupra…

- "Romania, din cate stiu eu, e republica, nu monarhie. Casa Regala are suficiente proprietati - Savarsin, Peles - unde isi poate stabili resedinta", a declarat prim-ministrul Mihai Tudose intr-o intalnire cu jurnalistii. Seful Guvernului a adaugat ca va aviza negativ initiativa legislativa privind statutul…

- Pana la 5.000 de transportatori vor protesta miercuri, 13 decembrie, in fata Guvernului, impotriva pirateriei si concurentei neloiale, a anuntat luni Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR).Miercuri, 6 decembrie, COTAR a anuntat ca a obtinut autorizatie…

- Victor Ponta saluta faptul ca actualul premier, Mihai Tudose, mentine relatia cu Serbia, Bulgaria si Grecia, relatie despre care spune ca a fost lansata in 2015, in timpul mandatului sau. Fostul premier mai afirma insa ca aceasta a ramas singura relatie functionala a Romaniei.Vezi si: Cum…

- Transportatorii rutieri anunța, pe 13 decembrie, un amplu protest, cu peste 50.000 de participanți, in mai multe orase din tara. Ei vor manifesta si pe 20 decembrie in fata Guvernului, pentru a cere eliminarea activitatii firmelor care nu au licenta pentru transport de persoane, potrivit unui comunicat…

- Transportatorii anunta proteste: cer eliminarea activitatii firmelor care nu au licenta pentru transport de persoane Peste 50.000 de transportatori rutieri vor protesta pe 13 decembrie in mai multe orase din tara si pe 20 decembrie in fata Guvernului, solicitand eliminarea activitatii firmelor…

- Peste 50.000 de transportatori rutieri vor protesta pe 13 decembrie in mai multe orase din tara si pe 20 decembrie in fata Guvernului, solicitand eliminarea activitatii firmelor care nu au licenta pentru transport de persoane, potrivit unui comunicat emis miercuri de COTAR. „Ordonanta…

- Gabriela Firea, despre evenimentele organizate de Primaria Capitalei. Edilul a ținut sa precizeze ca toate deciziile sunt luate de Municipalitate și de Primariile de sector, dezmințind astfel zvonurile potrivit carora evenimentele ar fi decise la sediul PSD. „Am aflat cu surprindere ca in mediul on-line…

- Mai mulți bucureșteni sunt, la aceasta ora, in Piața Victoriei și incearca sa blocheze amplasarea barierelor pentru Targul de Craciun. Mai exact, aceștia s-au strans in locul tradițional al manifestelor din 2017 pentru a impiedica amplasarea targului de Craciun anunțat de Primaria București. Reamintim…

- Sambata dimineața, la primele ore, Piața Victoriei a fost luata cu asalt de cateva echipe de muncitori care incepusera amenajarea Targului de Craciun in huiduielile puținilor protestatari protestatari ramași peste noapte de la mitingul de vineri seara. Aceștia continuau sa strige "Noaptea ca hoții"…

- ”Daca urmariți acest mesaj inseamna ca este 1 Decembrie, Ziua Naționala a Romaniei. Nu va speriați, nu am fost numit in nicio funcție oficiala. Ziua Naționala a Romaniei... Dintotdeauna mi-ar fi placut sa avem Ziua Naționala vara, sa putem ieși la un picnic, la un gratar, in parc, frumos, iarba verde,…

- Mai multe proteste au fost anuntate pe retelele de socializare pentru vineri, de Ziua Nationala, la Arcul de Triumf, unde va avea loc parada militara, dar si in Piata Victoriei din Bucuresti, precum si in Alba Iulia. Primul protest este anuntat pentru ora 9.00, la Arcul de Triumf, sub titlul ”Ne cerem…

- La intrebarea "Cum vedeți ideea de a organiza un targ de Craciun in Piața Victoriei?", oamenii au raspuns astfel: Idee buna 67,23% (10059) Idee proasta 32,77% (4904). Precizam ca Mihai Tudose a afirmat, joi, ca "nu este cea mai inspirata decizie" organizarea unui targ…

- Mai multe proteste sunt anuntate pe retelele de socializare, pentru vineri, de Ziua Nationala, la Arcul de Triumf, unde va avea loc parada militara, dar si în Piata Victoriei din Bucuresti, precum si în Alba Iulia. Primul protest este anuntat pentru ora 9.00, la Arcul de Triumf,…

- "Mi se pare pozitiv ca se organizeaza un Targ de Craciun, in acelasi timp apreciez fermitatea primului ministru, faptul ca nu suporta Targul de Craciun si-si doreste mai degraba un #rezist e de apreciat", a spus Bogdan Chirieac. Suprapunerea acestor doua evenimente a fost apreciata de comentatorul…

- Negociatorul-șef (raportor) din partea Parlamentului European pentru Bugetul Uniunii Europene din 2018, europarlamentarul PMP, Siegfried Mureșan, a aratat la Bruxelles ca premierul Mihai Tudose este izolat din punct de vedere extern și nu este primit in nicio cancelarie europeana, ceea ce va afecta…

- &"Astazi, in Piata Victoriei, nu e despre Codruta Kovesi. Cu bunele si erorile ei, cu succesele si esecurile ei. Dupa 12 ani la varful parchetelor din Romania, dna Kovesi isi va incheia acest ultim mandat la DNA in cel mult un an si jumatate.

- ”Primesc cu indurerare vestea ca Stela Popescu, Doamna Teatrului de Revista din Romania si una dintre cele mai mari actrite pe care le-a avut aceasta tara, a incetat din viata. A fost un exemplu de noblete, decenta si daruire pentru orice roman si va ramane mereu in sufletele noastre ca un simbol…

- Marea actrița Stela Popescu a fost un exemplu de noblețe, decența și daruire pentru orice roman, a transmis, joi, premierul Mihai Tudose. "Primesc cu îndurerare vestea ca Stela Popescu, Doamna Teatrului de Revista din România și una dintre cele mai mari actrițe…

- Eugen Teodorovici, i-a acuzat de dezinformare pe premierul Mihai Tudose și pe ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica, care au discutat, la începutul ședinței de Guvern de miercuri, despre faptul ca România va cheltui doua miliarde de euro din fonduri europene pâna la finele…

- Augustin Hagiu, președintele Federației Operatorilor Romani de Transport (FORT) a comentat prevederile legislative care dau posibilitatea poliției de a aplica amenzi chiar și de 850 de euro pentru contravenții precum plimbarea cațelului pe locul din dreapta fața, pentru geamuri fumurii, cauciucuri…

- Ordonanța 14/2017, semnata de premierul Mihai Tudose a marit cuantumul amenzilor pentru mai multe abateri de la regimul rutier. Aceste noi prevederi dublate de marirea salariului brut minim pe economie, care este baza de calcul pentru amenzi, ar duce cuantumul contravențiilor la sume de neimaginat…

- Cateva sute de persoane protestau duminica seara in Piața Victoriei, cerand demisia Guvernului condus de Mihai Tudose și retreagerea proiectului de modificare a legilor justiției. Protestatarii scandeaza printre altele „DNA sa vina sa va ia!”, „Justiție, nu corupție”, „Nu vrem sa fim conduși de hoți”,…

- Mediul de afaceri din Romania a recurs la un apel fara precedent, vineri, catre premierul Mihai Tudose, caruia i-a cerut respect si pe care l-au avertizat ca acuzele nefondate aduse companiilor private sunt false si daunatoare societatii si l-au intrebat cine va raspunde, in cazul in care Romania va…

- "Nu ințeleg care este mesajul lor. Sunt probleme in Romania cu hartia igienica? Macar daca era un mesaj coerent. Am vazut persoane de acolo care o cereau in casatorie pe șefa DNA. Am vazut de asemenea persoane care erau impotriva Antenei 3. Care este mesajul de fapt? Aceste mesaje nu ne afecteaza…

- ”Mesaj pentru Dana Grecu si cei care ne arata ca multinationalele nu au datorii la statul roman: Multinationalele externalizeaza profitul, deci ce cacat de datorii sa aiba si la ce?!?!?!? Ele nu declara profit in Romania! Asta e problema. Nu ca nu-si platesc datoriile pe care nu le recunosc! O fi…

- Premierul Mihai Tudose l-a acuzat pe Bogdan Hossu, presedintele confederatiei sindicale Cartel Alfa, ca s-a transformat in lider sindicat al bancherilor si al unor oameni de afaceri ”care vor sa scoata bani din tara”, fara a plati impozite in Romania. ”Apreciem faptul ca oamenii de buna-credinta si…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, miercuri la amiaza, ca formatiunea sa pregateste o motiune de cenzura din cauza deciziilor economice ale Guvernului. Orban a transmis intr-o conferinta de presa ca PNL va propune luni o motiune de cenzura impotriva Guvernului condus de Mihai Tudose.…

- Primele semne de ezitare ale Guvenului cu privire la pachetul de masuri fiscale care include mutarea contributiilor sociale aproape integral de la angajator la angajat! Desi se anuntase o sedinta extraordinara a Guvernului luni, 6 noiembrie, pentru adoptarea pachetului, premierul Mihai Tudose pare…

- Modificarile fiscale nu vor aduce lucruri bune, pentru ca vor fi bani "mai puțini" la buget pentru investiții, sunt foarte multe proiecte in derulare și acestea trebuie finalizate, a declarat, luni, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, dupa ședința Asociației Municipiilor din Romania (AMR).…

- La finalul protestului de duminica, din Bucuresti, prin care mii de oameni si-au exprimat nemultumirea fata de politicieni, au fost si protestatari dezamagiti de propria manifestatie, fiindca miscarea de strada nu a produs decat o blocare a traficului, nu si o schimbare a mentalitatii sau a agendei…

- Romania reprezinta un pol de stabilitate in regiune, lucru vizibil și prin increderea și respectul de care se bucura Armata in randul cetațenilor romani, dar și din partea aliaților noștri, susține premierul Mihai Tudose, intr-un mesaj pe pagina de Facebook, postat cu ocazia Zilei Armatei Romane.„„Pe…

- Anton Hadar, presedintele Federatiei Nationale Sindicale "Alma Mater", a participat sambata, 21 octombrie, la Adunarea Generala a Coalitiei Nationale pentru Modernizarea Romaniei (CNMR), la Hotel Caro din Capitala. In discursul sustinut in fata celor aproape 1000 de delegati, liderul sindical, care…

- UPDATE ORA 14:02 Liderii Federației SANITAS au intrat joi, in jurul orei 13:30, la discuții cu premierul Mihai Tudose, la sediul Guvernului, in contextul problemelor cu care se confrunta sanatatea și asistența sociala din Romania. Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO Potrivit președintelui…

- Fostul premier Dacian Cioloș face o radiografie sumbra a mediului politic actual și arata ca in Romania exista tot mai mulți politicieni care s-au obișnuit sa dea vina pe forțe obscure din interior sau din exterior pentru a-și scuza propria nepuțina. Cioloș susține ca polarizarea societații aduce…

- O concurenta de la ' X Factor' a uimit toata audienta celor de la Antena 1. Aceasta a facut marturii socante. A povestit ca a fost dependenta de droguri si a furat din magazine. Este vorba despre Diana Lavic de doar 19 ani. Aceasta a fost implicata in diferite scandaluri.Citește și: Mihai…

- Psihologul Cezar Laurențiu Cioc face o analiza comparativa a atitudinii, structurii de personalitate, comportamentului politic și influenței in partid a premierului in funcție, Mihai Tudose, și a fostului prim-ministru, Sorin Grindeanu. Pe 30 decembrie 2016, dupa ce Sorin Grindeanu fusese validat in…

- Situație tensionata in politica de peste Prut. Se pare ca premierul roman, Mihai Tudose, și președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, nu sunt in relații foarte bune. Cei doi lideri ai Partidului Social Democrat s-au intalnit astazi sa discute pe marginea subiectului privind modificarile de structura…

- "N-as spune ca suntem intr-un moment fericit" - a afirmat premierul Mihai Tudose cu privire la relatia dintre el si presedintele PSD, Liviu Dragnea. A fost declaratia care, insotita de anuntul unei remanieri guvernamentale, a declansat un scandal monstru in randul social-democratilor. Secretarul…

- Un numar de 3.355 magistrati si 125 auditori de justitie au semnat memoriul adresat premierului Mihai Tudose si ministrului Tudorel Toader, in care cer retragerea proiectului de modificare a legilor Justitiei, au informat, duminica, initiatorii. Conform aceleiasi surse, continua primirea de…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Hans Klemm, și mai mulți membri ai Congresului SUA au o întrevedere, sâmbata, cu premierul Mihai Tudose, au declarat surse guvernamentale.

- Și membrii Asociației Procurorilor din Romania au semnat „Memoriul pentru retragerea proiectului de modificare a legilor justiției”, anunța președintele asociației, procurorul Gabor Bogdan. Documentul este semnat de aproximativ 3000 de magistrați, care solicita premierului Mihai Tudose și ministrului…