- Conflictul dintre șefa de la Interne, Carmen Dan, și premierul Mihai Tudose capata noi dimensiuni, dupa ce prim-ministrul a publicat un mesaj pe pagina proprie de Facebook pentru a incerca sa tranșeze conflictul, explicand ca nu i-a influențat chestorului Ionița decizia de a nu accepta șefia IGPR.

- Premierul Mihai Tudose a avut prima reactie dupa declaratiile ministrului de Interne, Carmen Dan. In direct la Romania TV, secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a negat faptul ca Tudose ar fi demis-o pe Carmen Dan, așa cum anunțase jurnalista Andreea Crețulescu. Stefanescu a spus…

- Intr-o conferința de presa ținuta la ceas de seara, Ministrul de Interne, Carmen Dan a declarat ca nu demisioneaza din funcție și a lansat o serie de acuzații la adresa premierului Mihai Tudose, aducand argumente ca nu ar fi...

- Guvernul e unul politic, iar miniștrii sunt nominalizați și validați in forurile statutare ale partidelor din coaliție și tot acolo se aproba retragerea lor din guvern, a subliniat Carmen Dan in incheierea explicațiilor oferite joi seara, intr-o declarație de presa.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, susține o conferința de presa la o zi dupa ce premierul Mihai Tudose a acuzat-o de minciuna și i-a sugerat sa-și dea demisia din Guvern. Principalele declarații ale...

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, va avea o conferinta de presa la ora 21:00, moment in care este posibil sa-si anunte demisia din functia ca urmare a scandalului legat de pedofilul-politist si de criticile premierului Mihai Tudose.

- Europarlamentarul ALDE Norica Nicolai a declarat, joi, pentru MEDIAFAX, ca premierul Mihai Tudose „instrumenteaza politic” conflictul cu ministrul de Interne, Carmen Dan, afirmand ca Politia Romana a musamalizat ani de zile dosare penale, insa, Dan a reactionat si nu trebuie sa fie „sacrificata”.

- PNL ii cere premierul Mihai Tudose sa initieze procedura de demitere din functie a ministrului de Interne, Carmen Dan si sa nu se mai planga in studiourile televiziunilor prietene, a declarat, joi, presedintele PNL, Ludovic Orban, cerand si demisia sefului IGP.

- Liberalii solicita demisia ministrului de Interne si a sefului Politiei Romane si ii cer premierului Mihai Tudose sa initieze procedura de demitere a lui Carmen Dan din functia de ministru al Internelor, a declarat joi presedintele PNL, Ludovic Orban. "PNL solicita demisia atat a sefului…

- Președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a solicitat demisia ministrului Carmen Dan. Orban a precizat ca pe fondul incapacitații PSD de a guverna, cetațeanul roman este in pericol. PNL a solicitat nu doar demisia ministrului de Interne, ci și demisia șefului IGPR. Președintele PNL, Ludovic…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a spus, joi, ca va raspunde curând atacurilor pe care premierul Mihai Tudose le-a lansat la adresa sa, miercuri, la Antena 3. Întrebata daca este adevarat ca l-a mințit pe șeful Guvernului, așa cum a spus Tudose, șefa de la MAI a replicat: ”În…

- Premierul Mihai Tudose a declarat miercuri, la Antena 3, ca daca ministrul Carmen Dan isi depune demisia o va accepta, motivand ca nu poate munci cu un ministru care a mintit in legatura cu situatia privind inlocuitorul sefului Politiei Romane.

- Fostul președinte, Traian Basescu lanseaza o scrisoare deschisa catre premierul Mihai Tudose, șeful PSD, Liviu Dragnea și Carmen Dan. Basescu o sfatuiește pe doamna ministru de Interne sa iși dea singura...

- Premierul Mihai Tudose a declarat, marți seara, la Antena 3, ca, ”daca ministrul Carmen Dan va fi lasata, iși va da demisia”. ”Eu o voi accepta”, a spus șeful Executivului, care a acuzat-o pe Carmen Dan ca l-a mințit atunci cand i-a spus ca cel propus pentru a prelua funcția de șef al Poliției Romane…

- Premierul Mihai Tudose a declarat miercuri, la Antena 3, ca daca ministrul Carmen Dan isi depune demisia o va accepta, motivand ca nu poate munci cu un ministru care a mintit in legatura cu situatia privind inlocuitorul sefului Politiei Romane.

- 'Referitor la ceea ce s-a intamplat astazi, la sedinta de guvern, respectiv la reactia premierului Mihai Tudose, perceptia mea este aceea ca domnul prim ministru are un comportament neadecvat in ceea ce priveste femeile - am vazut pana acum ca, din opt femei care au fost ministru, doua dintre ele…

- "Referitor la ceea ce s-a intamplat astazi, la sedinta de guvern, respectiv la reactia premierului Mihai Tudose, perceptia mea este aceea ca domnul prim ministru are un comportament neadecvat in ceea ce priveste femeile - am vazut pana acum ca, din opt femei care au fost ministru, doua dintre ele…

- Trimisul special al AGERPRES la Bruxelles, Catalina Matei, transmite: Premierul Tudose nu cunoaste ce este egalitatea de sanse si a umilit-o pe ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, liderul europarlamentarilor PSD, Viorica Dancila. "Referitor la ceea ce…

- Cazul polițistului pedofil a deschis un adevarat razboi politic. Dupa ce ministrul de Interne, Carmen Dan i-a propus premierului sa-l demita pe șeful Poliției Romane a inceput scandalul. Mihai Tudose a refuzat sa-l demita pe șeful poliției și ar forța demiterea lui Carmen Dan.Citește și: Dezvaluire…

- Decizie de ultima ora a premierului Mihai Tudose in cazul polițistului pedofil din ograda Poliției Rutiere. Iata ca, dupa ce astazi anunța ca il va menține in funcție pe Bogdan Despescu, șeful Poliției Romane, propus spre demitere de șefa de la Interne, premierul Tudose a decis sa trimita Corpul de…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a avut o intalnire cu premierul Mihai Tudose, in biroul premierului, dupa finalizarea sedintei de Guvern, conform Romaniatv.net. Eu pot sa mi dau demisia daca e nevoie", ar fi spus Carmen Dan, potrivit surselor politice. Raspunsul lui Mihai Tudose a fost unul pe masura:…

- Carmen Dan, ministrul de Interne, a cerut demisii in masa, ale sefilor din Politia Romana, dupa mediatizatul caz al pedofilului politist. Seful direct al lui Eugen Stan a fost suspendat din functie, dar Carmen Dan vrea mai mult.A

- In acest sens pe pagina Grupului de Investigații Politice a fost postat un scurt colaj, care ii infațișeaza in fotografii, in ordine pe polițistul pedofil, șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu și pe premierul Mihai Tudose. Ei au fost descriși, dupa cum urmeaza: "Pedofilul, protectorul…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a avut o intalnire cu premierul Mihai Tudose, in biroul premierului, dupa finalizarea ședinței de Guvern.In debutul ședinței de Guvern, premierul Mihai Tudose a refuzat sa-l demita pe șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu. Dupa aceasta intanlnire din…

- Șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu, a mers miercuri la Guvern, la cererea premierului Mihai Tudose, dupa ce ministrul Carmen Dan a propus demiterea lui. „Am avut o discuție cu domnul Bogdan Despescu, mi-a prezentat raportul, am inteles de pe surse ca noua propunere și-a declinat intenția de a ocupa…

- Seful Politiei Romane, chestorul Bogdan Despescu, a ajuns miercuri dimineata la Palatul Victoria, pentru o discuție cu premierul Mihai Tudose, dupa ce ministrul de Interne, Carmen Dan, a cerut demiterea sa.

- Seful Politiei Romane, chestorul Bogdan Despescu, a ajuns miercuri dimineata la Palatul Victoria, pentru o discuție cu premierul Mihai Tudose, dupa ce ministrul de Interne, Carmen Dan, a cerut demiterea sa.

- Ca urmare a scandalului aparut din cauza lui Eugen Stan, polițistul acuzat de fapte de pedofilie, scandal care a patat grav imaginea Poliției Romane, ministrul de Interne, Carmen Dan, vrea sa-l inlocuiasca pe șeful IGPR, Bogdan Despescu.In acest context, șefa MAI are nevoie de aprobarea premierului…

- Victor Ponta, fost premier si presedinte al PSD, a declarat ca din informatiile sale de la fostii colegi din PSD Carmen Dan ar vrea sa-si dea demisia din functia de ministru de Interne, dar nu este „lasata de Liviu Dragnea“, actualul sef al social-democratilor. Mai mult, Ponta i-a recomandat premierului…

- Carmen Dan, șefa de la Interne, a facut, in aceasta seara, la Romania Tv, noi dezvaluiri despre cazul polițistului pedofil, angajat de ani buni in ograda Poliției Rutiere. Mai mult, ministrul de Interne a vorbit, pentru prima data, despre o eventuala demisie a sa, precizand ca ” nu a venit cu mandatul…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a trimis premierului Mihai Tudose propunerea de demitere a șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu. Iata ca, un lucru foarte puțijn intalnit, premierul Mihai Tudose amana sa ia o decizie și spune ca va lua o hotarare maine, atunci cand se va intalni și cu șeful Poliției.…

- Noi detalii in ancheta privind SPIONAREA ministrului Carmen Dan. S-a aflat cui apartine microfonul gasit in casa Microfonul descoperit in casa ministrului de Interne, Carmen Dan, a fost montat de o persoana privata, si nu in baza unui mandat de siguranta nationala, arata datele anchetei. Dispozitivul…

- Expertiza tehnica in dosarul deschis la Parchetul General in cazul microfonului pe care ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, l-a descoperit in locuința sa, a fost finalizata. Surse judiciare citate de Antena 3 au dezvaluit, joi, ca dispozitivul ar fi fost “plantat” in casa ministrului de o persoana…

- Discutii, la ora transmiterii stirii, intre premierul Mihai Tudose si ministrul de Interne, Carmen Dan, la sediul MAI, in contextul in care meteorologii au emis mai multe avertizari de vreme rea pentru urmatoarele 24 de ore. Potrivit unor surse guvernamentale, premierul Mihai Tudose, revenit…

- Fostul președinte Traian Basescu nu crede in evenimentul petrecut in casa ministrului de Interne, Carmen Dan saptamana trecuta. Basescu considera ca ministrului i s-a spus unde se afla microfonul iar tacerea instituțiilor indica faptul ca e vorba de un mandat de...

- Dupa ce duminica seara, secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, i-a transmis ministrului de Interne, Carmen Dan, ca ar trebui sa se gandeasca la schimbari in Jandarmerie, care nu a facut nimic in cazul protestatarilor din Piața Victorie, deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat ca…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, luni, la Parlament, ca vrea ca premierul Mihai Tudose si ministrul de Interne, Carmen Dan, sa ii dea macar un exemplu de tara in care cineva ocupa o piata luni de zile, in caz contrar insemnand ca ei nu si-au facut datoria. Intrebat cum comenteaza problemele…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, verifica modul in care „structurile subordonate MAI” au acționat in timpul incidentelor de astazi din Piața Victoriei, in urma carora primarul general Gabriela Firea a anunțat ca targul de Craciun va fi mutat in alta parte.

- Mii de oameni au asistat la parada de Ziua Nationala de la Arcul de Triumf, la care au participat 3.500 de militari, cu 350 de mijloace tehnice. Desfașurarea militara a fost privita din tribuna oficiala de președintele Klaus Iohannis, premierul Mihai Tudose, ministrul Apararii, Mihai Fifor, ministrul…

- Fostul director al Serviciului Român de Inforrmatii din perioada 1997-2000, Costin Georgescu, considera ca aparatura care ar fi fost folosita în locuinta ministrului de Interne, Carmen Dan, este una care se folosea acum 30 de ani, pe vremea lui Ceausescu.

- Potrivit IGPR, o echipa operativa din cadrul Politiei Romane s a deplasat, miercuri dupa amiaza, la domiciliul ministrului de Interne, Carmen Dan, unde a identificat un dispozitiv care urmeaza sa fie expertizat, cercetarile continuand sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Inalta…

- Un episod interesant și ciudat a avut loc in aceasta seara in timpul manifestațiilor de strada impotriva adoptarii noilor legi din Justiție. Jandarmii au facut cordon calare in fata protestatarilor atunci cand oamenii adunati in Piata Victoriei au vrut sa plece in mars pe Bulevardul Lascar Catargiu.…

- Un scandal uriaș a izbucnit în PSD, din cauza ministrului de Interne. Mai mulți oameni din PSD îi reproșeaza ministrului Carmen Dan ca da puteri sporite angajaților Ministerului de Interne, prin noul Statut al polițiștilor. Cei din partid spun ca oamenii se plâng tot mai…

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a negat, marti, existenta unor tensiuni intre liderul PSD Liviu Dragnea, premierul Mihai Tudose si liderii organizatiilor judetene PSD, pe marginea pachetului de masuri fiscale pe care Executivul intentioneaza sa il adopte.„Personal, nu cunosc sa existe…

- Romica Parpalea, cunoscut drept ”mortul lui Dragnea” sau denuntatorul de la Referendum, s-a prezentat miercuri la DIICOT pentru a depune o plangere impotriva ministrului de Interne, Carmen Dan. El a sustinut ca in jurul acesteia a existat, in perioada in care era prefect de Teleorman, o grupare infractionala…

- Luni, ca raspuns la acuzatiile ce i-au fost aduse de denuntatorul Romica Parpalea, in urma cu cateva zile, chiar de pe treptele DNA-ului, Carmen Dan, ministrul de Interne, a decis sa depuna, la randul ei, o plangere pentru denunt calomnios si alte infractiuni. Cum obiectul plangerii se refera de constituire…