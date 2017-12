Premierul Tudose, despre recalcularea pensiilor: Nu va fi gata pana in 2019, e un proces care va dura cativa ani

Stiri pe aceeasi tema

- Recalcularea pensiilor, promisa de PSD, nu va putea fi gata pana in 2019, afirma premierul Mihai Tudose. El mai spune ca acest proces va dura cativa ani. Premierul Mihai Tudose a spus, intr-un interviu difuzat sambata de Antena 3, ca sunt 5 milioane de dosare care trebuie recalculate, iar acest proces…

- Premierul Mihai Tudose a comentat, sâmbata, în ediția speciala "Income Magazine", de la Antena 3, declarațiile președintelui PSD Liviu Dragnea legate de o viitoare remaniere a guvernului. Liderul social democrat a anunțat ca în luna ianuarie coalitia va face o analiza…

- „Programul de guvernare este pe plus. Vorbind de amanari, sigur ca nu ar fi trebuit sa fie așa. Dar sunt oameni mai tari și oameni mai puțin tari. Cand faci lucruri bune si ajungi sa fii lovit.. a fost un an in care am adoptat masuri bune”, a declarat Dragnea la Antena 3. Dragnea a explicat…

- Premierul Mihai Tudose si vicepremierul Marcel Ciolacu au ajuns miercuri, 6 decembrie, la ora 13.40, in biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputatilor.La discutii participa si liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu. Discutiile dintre cei patru lideri ai Coalitiei au loc cu putin inainte…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, luni, ca mesajul din strada este sa cotinue masurile fiscale. ”Legile justitiei sunt în Parlament, deci nu raspund eu, ca Guvern. În ceea ce priveste modificarile din Codul Fiscal îsi urmeaza cursul, sunt în…

- ”Ținta nu sunt eu, ținta este președintele PSD, Liviu Dragnea, și orice persoana apropiata de acesta primește semnale clare ca ar putea sa pațeasca ceva. Pot sa dau timpul inapoi și sa ajung la constatarea ca sunt femei care au trecut prin astfel de situații, Olguța Vasilescu, Gabriela Firea, cele…

- "Pana acum eram acuzați ca intervenim prea mult in piața, ca afectam rezerva. Acum domnul prim-ministru spune ca nu facem destul. Sa ințelegem prin aceasta ca ne recomanda sa creștem dobanda de intervenție, ca acela este instrumentul pe care il avem la dispoziție, pentru a raspunde unei deprecieri…

- Premierul Mihai Tudose a anunțat, joi seara, ca legea pensiilor este în lucru și poate va fi gata anul viitor, spunând ca este "cea mai grea lege" pe care o poate avea România în prezent."Punctul de pensie crește de la anul. Legea pensiilor este în lucru,…

- Premierul Tudose a criticat Banca Nationala Premierul Mihai Tudose. Foto: gov.ro. Premierul Mihai Tudose a declarat joi, 23 noiemnrie, într-un interviu televizat, ca legea pensiilor este în lucru si ca este posibil sa fie gata anul viitor. El a precizat ca la Ministerul Muncii…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, joi seara, la Antena 3, ca legea pensiilor este in lucru si ca "poate" va fi gata anul viitor, fiind "cea mai grea lege pe care o poate avea Romania, dar ca din 2018 punctul de pensie va creste cu 10%, potrivit news.ro. Intrebat despre legea pensiilor, promisa de PSD…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, joi seara, la postul Antena 3, ca vineri, la nivelul Guvernului, urmeaza sa aiba loc o noua întâlnire cu liderii sindicali din Educație. Mihai Tudose a precizat ca, pâna în prezent, discuțiile cu reprezentanții sindicali au fost…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, dupa sedinta Comitetului Executiv al PSD de la Baile Herculane, ca salariul minim pe economie va creste de la 1 ianuarie 2018 la 1.900 de lei si ca hotararea de Guvern aferenta va fi adoptata o data cu proiectul de buget pe 2018, informeaza Antena3.ro. Premierul Tudose…

- Intrebat cand va fi adoptata Hotararea de Guvern privind majorarea salariului minim pe economie, premierul Mihai Tudose a raspuns ca majorarea "va fi prinsa in bugetul pe 2018" si va intra in vigoare de la 1 ianuarie 2018. Premierul Tudose a mai precizat si ca proiectul de buget pe 2018 va fi gata…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, marți, ca relația sa cu președintele PSD, Liviu Dragnea, este 'foarte buna', reiterand faptul ca modificarile aduse Codului fiscal vor intra in ședința de Guvern de miercuri. "E foarte buna", a spus Mihai Tudose, la Palatul Parlamentului, întrebat…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, marti, ca relatia sa cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, este "foarte buna", reiterand faptul ca modificarile aduse Codului fiscal vor intra in sedinta de Guvern de miercuri, potrivit Agerpres. "E foarte buna", a spus Mihai Tudose, la Palatul Parlamentului,…

- Premierul Tudose a avenit, marți, la Parlament, impreuna cu liderul PSD Liviu Dragnea, dupa ce au participat la o intalnire cu primarii de municipii. Șeful Executivului a anunțat ca trecerea contribuțiilor la angajat va fi adoptata miercuri prin Ordonanța de Urgența, așa cum era stabilit inițial. Intrebat…

- Pe lista suplimentara a proiectelor de acte normative aprobate vineri in Guvern se afla si Ordonanta de Urgenta trecuta in prima lectura prin Guvern saptamana trecuta de ministrul muncii, Olguta Vasilescu, referitoare la pensii. Pe langa majorarea punctului de pensie aferent pilonului I, OUG contine…

- Klaus Iohannis a spus ca salariul mediu brut va crește cu trei lei dupa "revoluția fiscala" anunțata de PSD. Codrin Ștefanescu spune ca președintele Klaus Iohannis a avut un dublu discurs și ca nu ar fi ințeles bine despre ce este vorba cu adevarat in privința salariilor. "A venit…

- Potrivit modificarii aduse legii pensiilor, pensia de invaliditate poate fi cumulata cu veniturile din activitati independente precum drepturile de autor, de proprietate intelectuala si drepturile conexe. De aceasta prevedere vor beneficia si cei care primesc pensii de urmas, mai putin persoanele…

- Presedintele PSD a declarat ca majorarea punctului de pensie se va face așa cum a fost prevazuta in programul de guvernare.'Sa nu riscam sa fim intr-o confuzie. Ceea ce ne-am asumat in programul de guvernare ca ritm de creștere a pensiilor nu este afectat. Punctul de pensie crește așa…

- Președintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, a dat miercuri asigurari ca punctul de pensie va crește in 2018, independent de Legea pensiilor, care urmeaza a fi discutata in coaliție. El a declarat miercuri seara, într-o emisiune la Antena 3, ca majorarea punctului…

- "Pentru a corecta o lege total greșita și a reglementa posibilitatea cumulului pensiei cu veniturile din activitați independente (drepturi de autor, creații artistice etc), am depus astazi un amendament la proiectul de lege privind completarea Legii pensiilor, proiect ce se afla in dezbaterea Comisiei…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, pe Facebook, ca a depus un amendament la proiectul de lege privind completarea Legii pensiilor care „sa reglementeze posibilitatea cumulului pensiei cu veniturile din activitați independente”, dupa ce în presa a aparut cazul unei tinere…

- Olguta Vasilescu a anunțat ca legea pensiilor va fi amanata, dar acest lucru nu inseamna ca in 2018 nu vor exista creșteri de pensii pentru romani. "Acum se fac toate calculele necesare in privinta legii pensiilor, dar asta nu inseamna ca anul viitor nu vor fi cresteri de pensii pentru…

- Deputatul Nicolae Giugea, prim-vicepresedinte PNL Dolj, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa la Craiova, ca maririle de salarii si pensii promise de PSD in campania electorala reprezinta o 'pacaleala sinistra', iar anuntul presedintelui Liviu Dragnea ca legea pensiilor nu va fi gata in acest…

- Haos la nivel guvernamental in privința pensiilor și salariilor de anul viitor. Pensiile se vor majora in 2018, insa legea pensiilor se va aplica doar din 2019, iar Pilonul II de pensii va fi opțional. In privința salariilor, Guvernul va introduce o taxa de solidaritate de 2% din fondul de salarii,…

- „Despre o noua lege a pensiilor care este aproape finalizata, practic, ca proiect, v-am spus mereu si va spun in continuare: niciodata nu a fost vorba ca ea sa fie prinsa ca prevedere bugetara in bugetul pe anul 2018, pentru ca ar fi insemnat sa fim nerealisti“, a spus Dragnea la finalul sedintei coalitiei…

- "Cei care sunt pensionari si au cotizat peste 10 ani vor avea toate drepturile conform contributivitatii, in sensul ca se va creste pe punctul de pensie, se va reactualiza cu rata inflatiei. Ceilalti, care sunt impropiru numiti pensionari pentru ca vorbim de indemnizatia sociala minima de fapt, vor…

- Schimbari masive la legea pensiilor. Romania TV anunta ca Guvernul pregateste doua noi legi pentru pensionari. Asta, dupa ce Liviu Dragnea a anunțat ca legea pensiilor nu este gata și nu poate fi luata in calcul pentru bugetul pe 2018, astfel ca ea nu va intra in vigoare anul ce vine. Sursa citata spune…

- Cei care se așteptau ca, in urma recalcularii pensiilor, potrivit legii 192/2015, sa primeasca bani mai mulți pentru anii lucrați in grupa a I a sau grupa a II a de munca, au luat o mare țeapa. Practic, din datele centralizate la nivelul Casei Naționale de Pensii Publice, la data de 12.10.2017, reiese…

- Liberalii vor ataca marti in contencios administrativ Hotararea de Guvern prin care au fost modificate normele de aplicare a Legii pensiilor, a anuntat presedintele PNL, Ludovic Orban."Am hotarat sa atacam in contencios administrativ, dupa finalizarea procedurii prealabile, Hotararea de Guvern…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a declarat, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca Fondul Monetar International a modificat prognoza de crestere economica a Romaniei pentru acest an de la 4,2% la 5,5% din PIB. ”O veste buna de la FMI. Se pare ca a fost buna discutia pe care am avut-o…

- Premierul Mihai Tudose a declarat ca Legea pensiilor este gata ca proiect, precizand ca, in prezent, ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, lucreaza la o estimare tehnica privind logistica și perioada de procesare a celor 5 milioane de dosare de pensii. „Da, este gata. Acum doamna ministru Vasilescu…

- Simona Halep, noul numar 1 WTA, a acceptat sa fie ambasadorul sportului romanesc, a declarat, luni seara, la Antena 3, premierul Mihai Tudose. ”Simona Halep este un simbol al Romaniei. Ea ne-a facut onoarea sa accepte sa devina ambasadorul sportului romanesc. Este un gest foarte mic fata de…

- Premierul Mihai Tudose a declarat ca Legea pensiilor este gata ca proiect, precizand ca, in prezent, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, lucreaza la o estimare tehnica privind logistica si perioada de procesare a celor cinci milioane de dosare de pensii.

- Premierul Mihai Tudose nu este in conflict doar cu unii colegi de partid si de Guvern, ci si cu liderii sindicali. Acesta a lansat luni seara, la Antena 3, un atac la adresa lui Bogdan Hossu, presedintele sindicatului Cartel Alfa.In contextul discutiilor despre transferul contributiilor de…

- Premierul Mihai Tudose recunoaste ca a amenintat cu demisia intr-un grup restrans si afirma ca relatia cu Liviu Dragnea nu mai este una buna."Astazi am mai avut o discutie cu mai multi lideri din partid din Guvern. (...) Relatiile dintre Guvern si partid pot fi imbunatatite", a declarat Tudose,…

- Iata cele mai importante declaratii ale ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu: "Au fost trei variante de lucru, s-a ales una dintre ele in coalitie sia ramas ca la Casa de Pensii sa se faca un calcul preliminar pe care sa il trimita la Ministerul Economiei. Trebuie sa ne spuna cate pensii…

- Ministrul de Finanțe, Ionuț Mișa, nu a primit proiectul legii pensiilor. Luni seara ministrul Muncii, Olguța Vasilescu, afirma ca are gata proiectul e finalizat și ca mai trebuie facute doar niște calcule impreuna cu Ministerul de Finanțe.