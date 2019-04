Premierul Trudeau se teme ca Rusia ar putea interveni in alegerile din Canada Premierul Canadei, Justin Trudeau, a avertizat asupra riscului ingerintei Rusiei in alegerile legislative prevazute sa se desfasoare in luna octombrie in Canada.



"In cursul ultimilor ani am asistat la o crestere a amestecului sau a implicarii actorilor straini in procesele democratice. Am vazut foarte bine ca tari precum Rusia au fost la originea a numeroase campanii (si mesaje pe) retelele sociale care au atras atentia", a declarat premierul canadian intr-o declaratie de presa la Toronto, relateaza AFP.



"Alegerile care vor avea loc peste sase luni vor fi decise de canadieni"

Sursa articol si foto: business24.ro

