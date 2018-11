Stiri pe aceeasi tema

- Liderul britanic se intoarce sambata seara la Bruxelles inainte de summitul crucial pentru Brexit, programat duminica, pentru "ultimele ajustari". Asta, in contextul in care premierul Spaniei, Pedro Sanchez, a amenintat ca se va opune acordului daca textul nu este amendat in privința statutului Gibraltarului,…

- K. Iohannis va participa la summitul extraordinar al Consiliului UE Presedintele Româniai, Klaus Iohannis. Foto: Arhiva/ presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis participa, duminica, la reuniunea extraordinara a Consiliului European în cadrul careia ar urma…

- Oficialii UE se reunesc vineri pentru a finaliza acordul Brexit, urmand sa rezolve si ultimele cerinte ale Spaniei in ceea ce priveste statutul Gibraltarului. Spania a avertizat ca, daca acordul nu este amendat, va vota impotriva acestuia. Opozitia Madridului nu ar bloca aprobarea acordului din partea…

- ''Acesta este acordul potrivit pentru Regatul Unit. El respecta rezultatul referendumului (din 2016). Poporul britanic vrea ca acest aspect sa fie stabilit si doreste un acord bun care ne pune pe traiectoria unui viitor mai luminos'', a spus Theresa May intr-o declaratie rostita in fata biroului…

- Negociatorii britanici si cei ai Uniunii Europene au convenit joi textul documentului comun care stabileste obiectivele pentru viitoare relatie post-Brexit, a anuntat joi presedintele Consiliului European, Donald Tusk, potrivit dpa. Documentul are nevoie acum de aprobarea politica a Londrei…

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, a discutat miercuri cu omologul sau spaniol, Pedro Sanchez, in legatura cu situația provinciei britanice Gibraltar dupa Brexit, a anunțat 10 Downing Street, in contextul in care Madridul dorește ca viitorul acestui teritoriu sa fie negociat bilateral, informeaza…

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, a discutat miercuri cu omologul sau spaniol, Pedro Sanchez, in legatura cu situatia provinciei britanice Gibraltar dupa Brexit, a anuntat 10 Downing Street, in contextul in care Madridul doreste ca viitorul acestui teritoriu sa fie negociat bilateral.

- Teritoriu britanic revendicat de Spania, soarta Gibraltarului "a fost rezolvata" intre Londra si Madrid in cadrul acordului asupra Brexit-ului, a anuntat joi premierul spaniol, Pedro Sanchez, la incheierea summitului european de la Bruxelles, relateaza AFP. "Gibraltarul nu va fi o problema…