Premierul britanic Theresa May nu va participa la Forumul Economic Mondial de la Davos, care se desfasoara intre 21 si 25 februarie in Elvetia, pentru a se consacra Brexitului, a anuntat joi o purtatoare de cuvant a guvernului de la Londra, relateaza AFP si dpa.



"Nu va merge la Davos. Se va concentra asupra problemelor de aici", a declarat oficialul britanic pentru jurnalisti, in timp ce premierul May este angajat in discutii pentru a incerca sa scoata din impas dosarul privind Brexitul.



Alti oficiali ai guvernului de la Londra vor reprezenta Marea Britanie la Davos, a…