Parlamentarii britanici au ovationat-o in picioare miercuri pe sefa guvernului la final de mandat Theresa May dupa ce ea a avut ultima aparitie in Camera Comunelor ca lidera a conservatorilor, relateaza Reuters. May, in varsta de 62 de ani, a parut sa se lupte cu lacrimile cand a parasit Camera Comunelor, oprindu-se sa-i stranga mana presedintelui acestui for, John Bercow, inainte de plecare. Mandatul de premier va fi preluat oficial de Boris Johnson in cursul zilei de miercuri. "Astazi mai tarziu ma voi intoarce in bancile din spate si va fi pentru prima data in 21 de ani, deci va fi o schimbare…