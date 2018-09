Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii, in anul intai, Coreea de Sud și India, in anul doi, Germania și Argentina, in anul trei, Marea Britanie și China, in ultimul an. Cam așa s-ar rezuma facultatea pe care o urmeaza Cristi Dragan, un bucureștean de doar 20 de ani. Minerva Schools este o universitate americana…

- World Experience Festival va prezenta, in cea de-a patra ediție a evenimentului, un program multicultural tematic concentrat pe celebrarea patrimoniului muzical mondial a 70 de națiuni, in perioada 3-9 septembrie, la ARCUB-Gabroveni și Parcul Titan. Festivalul aduce pe scena principala peste 100 de…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a stabilit joi cu omologul sau din Turcia, Recep Tayyip Erdogan, intensificarea relatiilor economice bilaterale, anunta surse prezidentiale turce. Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a stabilit joi cu omologul sau din Turcia, Recep Tayyip Erdogan,…

- Impotriva Statelor Unite, in spatele regimului ayatollahilor de la Teheran, se grupeaza restul marilor puteri ale lumii: Europa, Rusia, China, India, Turcia, incercand sa impiedice o victorie diplomatica de mare anvergura a lui Trump.

- Un raport confidențial al Organizației Națiunilor Unite, arata ca Phenianul nu a oprit programele de inarmare nucleara si cu rachete, așa cum a promis in ultima perioada. Agenția Reuters, care a intrat in posesia documentului, scrie ca raportul a fost realizat timp de sase luni de experti independenti. …

- Turcia intentioneaza sa emita pentru prima oara titluri de stat in yuani (renminbi), a anuntat vineri presedintele Recep Tayyip Erdogan, citat de Xinhua. Erdogan a explicat ca obligatiunile in moneda nationala chineza sunt raspunsul Turciei la evaluarile ale institutiilor de rating, pe care le-a apreciat…

- 'Avem informatii despre planurile armatelor SUA si ale altor tari occidentale fata de Rusia', a afirmat Lavrov, vorbind in cadrul unui forum intitulat 'Teritoriul semnificatiilor la Kliazma' (Regiunea Vladimir), reiterand in acelasi timp ca Moscova dispune de informatii operative la zi.Decizia…

- China și Regatul Unit intenționeaza sa inceapa discuții intre cele doua țari dupa ieșirea Londrei din Uniunea Europeana, a declarat luni la Beijing noul șef al diplomației britanice. Jeremy Hunt a rezervat pentru China prima sa vizita in afara Europei dupa nominalizarea sa la inceputul lunii iulie,…