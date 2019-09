Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a participat, luni, la festivitatea de deschidere a anului scolar la Scoala Gimnaziala din Santamarie Orlea, judetul Hunedoara. "Educatia inseamna pentru acesti copii o viata mai buna, un trai mai bun, oportunitatea de a-si cladi un rost in viata. Educatia reprezinta, concret,…

- Viorica Dancila a facut o prima mutare, dupa ce Klaus Iohannis a respins miniștrii propuși. Premierul a convocat o ședința de guvern, deși spunea ca nu se poate deoarece președintele Klaus Iohannis ...

- Guvernul va depune plangere penala pe numele președintelui Klaus Iohannis, pe fondul afirmațiilor șefului statului, care a numit Guvernul ca fiind unul "corupt", au declarat surse politice, potrivit Mediafax.Potrivit surselor citate, plangerea va fi depusa luni dimineața. Subiectul a fost…

- Fostul ministru de externe britanic Boris Johnson a fost ales marti lider al Partidului Conservator, aflat la guvernare, si va deveni astfel prim-ministru, inlocuind-o pe Theresa May, a anuntat formatiunea politica, relateaza agentiile internationale de presa. El l-a invins pe actualul ministru de externe,…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, l-a numit drept secretar general adjunct al Alianței pe fostul ministru de Externe al Romaniei, Mircea Geoana, urmand sa preia functia din luna octombrie. „Sunt bucuros sa anunț numirea lui Mircea Geoana drept urmatorul secretar general adjunct. Este un…

- Mircea Geoana, numit secretar general adjunct al NATO. Mircea Geoana, numit secretar general adjunct al NATO. Jens Stoltenberg a anuntat oficial a anuntat oficial. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, l-a numit drept secretar general adjunct al Alianței pe fostul ministru de externe al Romaniei,…

- In timp ce puterea e devorata din interior de conflicte politice si pare incapabila sa se conecteze la familiile si politicile europene, Guvernul pare sa ignore batalia pe functii la nivelul Uniunii Europene. Marele pericol e ca Romania sa fie „uitata” intr-o tabara de periferie a Uniunii, iar cetatenii…

- Seare Mekonnen a fost atacat de "mercenari", a spus Abiy Ahmed, care a aparut la televiziune imbracat in uniforma militara. El a afirmat ca alti oficiali au fost impuscati sau ucisi in timpul unei intruniri de catre "colegi", conflict care a avut loc in capitala regiunii Amhara, Bahir Dar. Premierul…