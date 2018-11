Stiri pe aceeasi tema

- Spania va merge pe promisiunea de a vota acordul provizoriu dintre Marea Britanie și UE privind retragerea Regatului Unit din bloc la viitoarea reuniune a liderilor UE27, daca interesele Madridului sunt luate in considerare in document, a declarat vineri premierul spaniol Pedro Sanchez.

- Premierul spaniol, Pedro Sanchez, a avertizat vineri ca summitul european prevazut duminica "foarte probabil" nu va avea loc daca tara sa nu obtine un acord privind enclava britanica Gibraltar, transmite AFP. "Garantiile inca nu sunt satisfacatoare, deci Spania isi mentine veto-ul la acordul…

- Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, a continuat joi sa ameninte ca tara sa va bloca acordul de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana, informeaza AFP preluata de Agerpres. Dupa o discutie cu omoloaga sa britanica, Theresa May, Sanchez a scris pe contul sau de Twitter: "Pozitiile noastre…

- Spania solicita un angajament 'scris' al Londrei cu privire la Gibraltar inaintea summitului extraordinar din 25 noiembrie pentru parafarea acordului privind termenii retragerii Regatului Unit din blocul comunitar si a declaratiei politice privind viitoarele relatii dintre UE si Londra, a anuntat…

- Pedro Sanchez, premierul Spaniei, a afirmat dupa discutiile cu Theresa May, sefa Guvernului de la Londra, ca pozitiile celor doua state in privinta Gibraltarului raman divergente, avertizand din nou ca Madridul s-ar putea opune acordului de Brexit, informeaza cotidianul The Guardian.

- Negocierile asupra Brexit-ului se afla 'intr-un moment crucial', a declarat joi premierul britanic Theresa May in Camera Comunelor (camera inferioara a parlamentului de la Londra), inainte cu trei zile de summitul extraordinar de la Bruxelles unde ar urma sa fie parafat 'acordul de divort'…

- Germania va sustine acordul ce ar urma sa fie obtinut duminica asupra retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana si spera ca obiectia Spaniei privind formularea din text legata de controversatul teritoriu britanic Gibraltar va putea fi rezolvata pana atunci, a declarat miercuri cancelarul german…