- Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, a continuat joi sa ameninte ca tara sa va bloca acordul de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana, informeaza AFP. Dupa o discutie cu omoloaga sa britanica, Theresa May, Sanchez a scris pe contul sau de Twitter: "Pozitiile noastre raman departe…

- ''Acesta este acordul potrivit pentru Regatul Unit. El respecta rezultatul referendumului (din 2016). Poporul britanic vrea ca acest aspect sa fie stabilit si doreste un acord bun care ne pune pe traiectoria unui viitor mai luminos'', a spus Theresa May intr-o declaratie rostita in fata biroului…

- Premierul britanic Theresa May a discutat miercuri seara cu presedintele Guvernului spaniol Pedro Sanchez si si-a subliniat angajamentul de a incheia cu Uniunea Europeana (UE) un acord cu privire la Brexit care sa tina cont de problema Gibraltarului, a anuntat joi Downing Street, relateaza Reuters,…

- "Gibraltarul nu va fi o problema pentru a se ajunge la un acord privind Brexit-ul. A fost rezolvata cu guvernul britanic", a afirmat Pedro Sanchez fara sa ofere mai multe detalii, intr-o conferinta de presa. In aprilie 2017, cu putin inainte de incepere negocierilor legate de divort,…

- Premierul britanic Theresa May a anuntat marti noi reguli in domeniul imigratiei in Regatul Unit, care vor intra in vigoare dupa Brexit si vor da prioritate muncitorilor calificati si vor suprima libera circulatie a cetatenilor europeni, relateaza AFP. ”Va fi un sistem bazat pe competente…

- Principalele doua partide nord-irlandeze au exprimat din nou pozitii diametral opuse in privinta frontierei irlandeze, principalul punct de divergenta in negocierile pentru Brexit, dupa refuzul premierului britanic Theresa May de a fi creat un statut aparte pentru Irlanda de Nord, transmite sambata…

- Mai mulți miniștri britanici ii vor cere premierului Theresa May sa ofere un plan alternativ la propunerile sale privind Brexit și ar putea demisiona daca șefa Guvernului de la Londra nu accepta o schimbare in acest sens, relateaza cotidianul The Telegraph, citand surse anonime, informeaza Reuters…

- Premierul britanic Theresa May a avertizat ca alternativa la acordul de Brexit propus de ea este lipsa unui acord, in contextul in care mai multi parlamentari conservatori contesta propunerile sefei Guvernului de la Londra, informeaza postul RTE.