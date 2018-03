Premierul Sloveniei, Miro Cerar, a DEMISIONAT

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul sloven de centru stanga Miro Cerar si-a anuntat miercuri seara demisia dupa invalidarea unui referendum guvernamental de aprobare a unui proiect major de infrastructura, transmite AFP, conform agerpres.ro. "Fortele trecutului nu ne permit sa lucram pentru generatiile viitoare. (...)…

- Prim-ministrul Sloveniei, Miro Cerar, a demisionat, miercuri seara, dupa Curtea Suprema de la Ljubljana a anulat rezultatul unui referendum privind un proiect feroviar initiat de Guvern, instanta considerand drept unilaterala campania pentru referendum, informeaza presa internationala.

- Premierul sloven de centru stanga Miro Cerar si-a anuntat miercuri seara demisia dupa invalidarea unui referendum guvernamental de aprobare a unui proiect major de infrastructura, transmite AFP. "Fortele trecutului nu ne permit sa lucram pentru generatiile viitoare. (...) Prezint demisia…

- Victor Ponta lanseaza un nou atac la șeful PSD dupa ce Liviu Dragnea, intr-o emisiune, a spus ca Ponta a facut numiri in funcții la comanda SRI și a președintelui Traian Basescu. Victor Ponta il face “mincinos” pe Liviu Dragnea și ii cere sa precizeze cu nume și prenume miniștrii pe care i-ar fi numit…

- Fostul vicepremier Vasile Dincu a decis sa vorbeasca despre informațiile aparute in presa care sugerau ca el va fi candidatul PSD pentru alegerile prezidențiale din 2019. Sociologul a infirmat aceste zvonuri, spunand ca nu a existat o decizie a formațiunii politice in acest sens.

- Presedintele Partidului Liberal (PL) din Republica Moldova, Mihai Ghimpu, a anuntat marti ca deputatii grupului liberal au inregistrat in parlamentul de la Chisinau un proiect de lege privind Declaratia de Unire a Republicii Moldova cu Romania, relateaza portalul Agora.md, preluat de Agerpres.

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, a fost audiata de Inspecția Judiciara dupa ce aceasta a refuzat sa se prezinte in fața Comisiei parlamentare de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009, informeaza Antena3. Audierea șefei DNA a avut, potrivit surselor noastre, in urma cu doua saptamani,…

- Malta a coborit virsta de vot de la 18 la 16 ani pentru toate alegerile, ca urmare a aprobarii masurii, in unanimitate, luni noaptea, in Parlament, transmite agentia DPA. Toti cei 64 de parlamentari au votat in favoarea schimbarii, Malta devenind astfel al doilea stat membru al Uniunii Europene, dupa…

- Fostul premier italian Matteo Renzi si-a anuntat luni demisia de la conducerea Partidului Democrat (PD), in urma infrangerii 'clare' suferite de formatiunea sa de centru-stanga in alegerile legislative desfasurate duminica, transmit dpa, AFP si Reuters.Partidul Democrat a suferit 'o infrangere…

- Italienii au mers la vot pentru a-si alege Parlamentul, in cel mai asteptat scrutin din ultimii ani. Este scrutinul cu cea mai mare miza din ultima vreme, pentru ca de rezultat va depinde directia in care va merge Italia, dar si Uniunea Europeana, in urmatorii ani. Italienii au votat ieri pentru fortele…

- Italienii au mers la vot pentru a si alege Parlamentul, in cel mai asteptat scrutin din ultimii ani. Este scrutinul cu cea mai mare miza din ultima vreme, pentru ca de rezultat va depinde directia in care va merge Italia, dar si Uniunea Europeana, in urmatorii ani, scrie Digi 24.Scrutinul parlamentar…

- Aurelian Rosca a demisionat, joi, din postul de antrenor principal al echipei feminine de handbal HCM Ramnicu Valcea, a anuntat clubul pe pagina sa de Facebook. Noul staff tehnic al echipei valcene este compus din Gheorghe Sbora (antrenor principal), Maria Radoi (antrenor secund) si Ildiko Barbu…

- Confederatia Nationala Sindicala Cartel ALFA cere demisia urgenta a Avocatului Poporului, deoarece "nu reprezinta interesele cetatenilor", potrivit unui comunicat remis luni seara AGERPRES. "Inca de anul trecut, CNS Cartel ALFA a solicitat, alaturi de celelalte confederatii (adresa nr.…

- Un prim draft privind legea descentralizarii va fi gata abia la finalul anului 2019 Presedintele Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din Romania, Marian Oprisan, a declarat joi, dupa Adunarea Generala a Consiliilor Judetene din Romania, ca un prim draft privind legea descentralizarii va fi gata…

- PNL si USR au contestat, vineri, la Curtea Constitutionala legea care ofera superimunitate judecatorilor CCR, initiatorii afirmand ca Parlamentul a incalcat principiul constitutional al infapuirii justitiei si ca judecatorii CCR ar fi perceputi drept "super-cetateni". „Partidul National…

- Cererea de demisie a fost aprobata ce catre Consiliul Super al Magistraturii in ședința de marți, 20 februarie, transmite IPN. Cererea a fost examinata in lipsa magistratului, la solicitarea sa. CSM urmeaza sa informeze Parlamentul in legatura cu demisia vicepreședintelui CSJ, care a fost numit in funcție…

- Șeful statului nu va mai putea iniția referendum republican prin emiterea unui decret. Potrivit unui proiect de lege, expus spre consultari publice, doar Parlamentul iși pastreaza dreptul de a iniția orice tip de referendum, transmite IPN. Autorii proiectului mentioneaza ca, in scopul racordarii prevederilor…

- Partidul Popular European din Moldova respecta decizia primarului general al mun. Chișinau de a demisiona. Totodata, PPEM constata ca aceasta demisie este o continuare logica a modului defectuos in care a condus capitala Republicii Moldova, iar anunțul de astazi este o tentativa de a arunca societatea…

- E una din puținele decizii corecte pe care le-a luat Dorin Chirtoaca in cei 10 ani de mandat. Astfel a comentat consilierul socialist, Ion Ceban, decizia primarului suspendat Dorin Chirtoaca de ași prezenta demisia din funcție, transmite NOI.md In acest context, socialistul a spus ca alegerile anticipate…

- Președintele Africii de Sud a demisionat, dupa mai multe zile de tensiuni și conflicte cu propriul partid. Jacob Zuma și-a anunțat demisia „cu efect imediat”, cedand astfel ordinelor formațiunii sale politice, Congresul National African (ANC), relateza BBC News. „Am decis sa demisionez cu efect imediat…

- Presedintele Uniunii Salvati Romania, Dan Barna, a declarat marti ca formatiunea va avea probabil un candidat pentru alegerile prezidentiale si ca acesta urmeaza sa fie stabilit in urma unui referendum intern."Partea frumoasa la USR e tocmai acest lucru, ca incercam sa facem politica intr-un…

- PNL va vota impotriva raportului Comisiei parlamentare de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009, a anuntat deputatul liberal Cezar Preda, luni, de la tribuna plenului reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, sustinand ca au fost prezentate concluzii "luate eminamente politic"."PNL…

- Parlamentul dezbate in sedinta comuna raportul Comisiei privind alegerile din 2009. Pe ordinea de zi a sedintei plenului reunit care ar urma sa aiba loc luni este inscris raportul Comisiei de ancheta privind organizarea alegerilor din anul 2009, dar si depunerea juramantului de catre deputatul PSD…

- Bogdan Mindrescu a demisionat din functia de director general al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB), care administreaza cele doua aeroporturi ale Capitalei, au declarat joi pentru News.ro surse oficiale. Demisia sa vine in urma raportului Corpului de control al premierului care a anuntat…

- Directorul Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB), Bogdan Mindrescu, a demisionat, au declarat, joi, pentru AGERPRES, surse din Ministerul Transporturilor. "Directorul Companiei Aeroporturi Bucuresti a demisionat", au spus acestea, precizand ca nu a fost mentionat motivul. Pe data de 1 februarie…

- Articolele din legile justitiei declarate neconstitutionale de catre Curtea Constitutionala vor fi modificate in Parlament foarte repede, a declarat, duminica seara, la Romania TV, presedintele PSD, Liviu Dragnea.

- Consiliul Superior al Magistraturii urmeaza sa anunțe concurs pentru numirea unui nou judecator, asta dupa ce Tudor Panțiru și-a dat demisia din funcția de Președinte și judecator al CC. Președintele interimar al Curții Constituționale, Aurel Baieșu, a sesizat Curtea Constituționala cu privire la desemnarea…

- Managerul tehnic al FC Viitorul, Gica Hagi, a declarat ca in fotbalul romanesc trebuie conceput un proiect pe urmatorii zece ani, iar cine va fi la sefia Federatiei Romane de Fotbal, in urma alegerilor din acest an, de pe 18 aprilie, trebuie sa resusciteze fotbalul romanesc.Daca vreti sa aducem publicul…

- Presedintele sloven Borut Pahor s-a distantat de o initiativa a guvernului sau privind recunoasterea statului palestinian de catre Parlamentul de la Ljubljana, luata dupa decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza AFP.In prezent,…

- Un tribunal spaniol a blocat tentativa politicianului pro-independenta Carles Puigdemont sa isi asume presedintia Cataloniei. Fostul lider traieste in Belgia de cand a declarat independenta regiunii in octombrie anul trecut, in urma unui referendum pe care Madridul l-a declarat ilegal si a fost acuzat…

- Presedintele sloven Borut Pahor s-a distantat vineri de o initiativa a guvernului sau privind recunoasterea statului palestinian de catre Parlamentul de la Ljubljana, luata dupa decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza AFP.…

- Inspectia Judiciara cere corespondenta dintre Comisia pentru alegerile din 2009 si Kovesi Inspectia Judiciara a solicitat Comisiei pentru alegerile din 2009, copii de pe documentatia ce a constituit procedura de citare a procurorului sef DNA, Laura Codruta Kovesi, in cadrul Comisiei, precum si raspunsurile…

- Deputatii cehi au votat vineri pentru ridicarea imunitatii parlamentare a premierului populist demisionar Andrej Babis, acuzat pentru ca a folosit in mod ilicit fonduri europene, demers ce survine la trei zile dupa ce guvernul sau minoritar nu a obtinut votul de incredere, relateaza AFP.Parlamentul…

- – acesta și-a prezentat demisia in fața Consiliului de Administrație al companiei Postul de director general al Companiei Regionale de Apa Bacau ramane vacant dupa ce Ioan Bejan și-a depus demisia. Se pare ca gestul l-a facut in fața membrilor Consiliului de Administrație ai companiei. Contactat telefonic,…

- 1. Klaus Iohannis nominalizeaza premierul propus de PSD PSD ramane la guvernare. Practic, activul PSD-ului nu sufera, PNL-ul ramane intr-o poziție secundara USR-ului. Liberalii vor continua sa faca același tip de opoziție, fara acțiuni concrete. USR-ul va face probabil in același mod, opoziție…

- Demisia premierului Mihai Tudose poate provoca o criza politica de amploare: PSD nu mai e sigur de guvernare, Iohannis ar putea fi suspendat sau Parlamentul ar putea fi dizolvat. „Adevarul“ va prezinta toarte scenariile posibile. Iohannis nu poate refuza demsia lui Tudose, dar apoi il poate propune…

- Mihai Tudose a demisionat din funcția de premier, in fața unui Comitet Executiv al PSD care i-a cerut vehement acest lucru. Gestul prim-ministrului a fost urmat de demisia de onoare a vicepremierului buzoian Marcel Ciolacu. Conform postului tv Antena 3, la ieșirea din sediul PSD, ex-premierul Tudose…

- Presedintele Klaus Iohannis a sesizat, joi, Curtea Constitutionala (CCR) in privinta Legii de modificare a Legii administratiei publice locale, ce instituie o noua procedura referitoare la validarea, ulterior constituirii consiliului local, a mandatelor de consilier local. Presedintele considera ca…

- "Voi inca aveți pacatul de la alegerile locale din București, unde ați facut BLAT și nu ați dorit sa faceți o alianța, iar rezultatele se vad, toate primariile din București sunt conduse de PSD. Voi inca aveți o cerere proasta scrisa, cand ați facut plangere la alegerile locale in 2 ture.…

- Ministrul insarcinat cu Irlanda de Nord James Brokenshire si-a anuntat luni demisia din functie, din motive de sanatate, in contextul in care premierul Theresa May incepe un nou an politic cu o remaniere a Guvernului, scrie The Associated Press. May incearca sa-si consolideze ”autonomia” inaintea…

- CHIȘINAUm 4 ian — Sputnik. Joi, Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anunțat ca a respins repetat legea privind securitatea informaționala și a sesizat Curtea Constituționala pentru a examina constituționalitatea prevederilor documentului. ”Consider ca ea (legea —…

- Doina Pana a demisionat miercuri din functia de ministru al Apelor si Padurilor, invocand motive de sanatate, se arata intr-un comunicat oficial al ministerului. "Prin prezenta va aduc la cunostinta ca starea mea de sanatate nu-mi mai permite continuarea activitatii in calitatea de ministru. Prin urmare,…

- „Prin prezenta, va aduc la cunoștința ca starea mea de sanatate nu-mi mai permite continuarea activitații in calitate de ministru. Prin urmare, prin prezenta, va prezint demisia mea din calitatea de ministru in cadrul Ministerului Apelor și Padurilor pe motiv de sanatate. Apreciez conlucrarea deosebit…

- Presedintele Italiei, Sergio Mattarella, a dizolvat joi Parlamentul, care urma sa ajunga curand la finalul mandatului, lansand oficial campania pentru alegerile parlamentare asteptate in martie, scrie AFP.

- Un grup de deputați din Comisia juridica, numiri și imunitați depune o sesizare la Curtea Constitutionala a Republicii Moldova dupa ce Igor Dodon, președintele Republicii Moldova, a refuzat in mod repetat numirea noilor membri ai Guvernului. Sesizarea urmeaza sa fie examinata cel tarziu saptamana viitoare.

- Mai exact, este vorba de o modificare propusa la articolul 175 din Codul Penal, privind functionarul public, in sensul legii penale, din care sunt excluse „persoanele care au fost alese in functii de demnitate publica”. Mai exact, este vorba de presedinte, senatori, deputati, europarlamentarii si alesii…

- Forumul Judecatorilor din Romania ii solicita presedintelui Klaus Iohannis sa sesizeze Curtea Constitutionala in privinta legilor justitiei. Magistratii spun ca dezbaterea parlamentara pe tema acestor legi a ignorat punctul de vedere al magistraturii si avizele negative ale CSM, informeaza Digi 24."Dezbaterea…

- Unda verde pentru programul Prima Casa. Parlamentul a votat in lectura a doua legea care vine in sustinerea tinerilor dornici de a-si cumpara o locuinta, dar care nu au bani suficienti si nici ce sa puna in gaj, pentru a lua un imprumut ipotecar.

- Rezultate soc dupa scrutinul din Catalonia. Potrivit rezultatelor partiale, Partidul Cetatenilor (CS), formatiune unionista care doreste ca regiunea Catalonia sa ramana in cadrul Spaniei, a obtinut 25% din voturi si va avea 36 de mandate in noul Legislativ. Cele trei formatiuni proindependenta, Stanga…

- Rezultate extrem de surprinzatoare in alegerile din Catalonia. Dupa numararea a 95% din voturi, formatiunile separatiste isi mentin, la limita, majoritatea in Parlamentul din Catalonia, insa un partid unionist a obtinut cele mai multe mandate, in urma scrutinului regional desfasurat joi, anunta mediafax.Citește…