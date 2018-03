Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Democrat din Moldova lanseaza primul proiect de parteneriat Public-privat, prin care va atrage investiții pentru construirea unei arene multifuncționale, ultra moderne in Chișinau, care, dupa cum estimeaza experții de la Guvern, va fi finalizata intr-un an de zile.

- Curtea Suprema a Irlandei a autorizat miercuri sa se organizeze un referendum pe tema unei relaxari a legislatiei cu privire la avort, iar consultarea ar urma sa aiba loc la sfarsitul lui mai, relateaza Reuters. Sesizata de Guvern, cea mai inalta jurisdictie irlandeza a precizat ca copiii care urmeaza…

- Ministerul Mediului a elaborat recent un proiect de lege privind transpunerea in legislatie a unei directive europene ce prevede tinte exigente in ceea ce priveste reducerea emisiilor unor poluanti atmosferici. Autoritatile romane luau in considerare, anul trecut, posibilitatea de a cere anularea actului…

- 'Profesorii si medicii au primit astazi o veste buna, pentru ca, am afirmat in repetate randuri, Legea salarizarii unitare urmareste cateva domenii de interes strategic, cu referire la educatie si sanatate. Deci atat medicii, cat si profesorii, doua categorii profesionale foarte importante, de care…

- De ce va eșua proiectul „Dragnea președinte” Din dorința prea mare de a-și vedea fața pe pereții cabinetelor de Istorie, Dragnea a cazut in propria capcana și va culege roadele revoluției precoce, adica fix... nimic. Aparențele dau ca pierduta cauza celor care nu doresc un grup de infractori la…

- Premierul sloven Miro Cerar a anuntat joi destituirea sefului Statului Major al armatei dupa esecul fortelor slovene la testele de aptitudini ale NATO si criticile formulate fata de lipsa resurselor alocate pentru aparare, scrie agerpres.ro.

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca s-a intalnit joi cu premierul Viorica Dancila si cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, prilej cu care si-a exprimat nemultumirea privind ultimele scandaluri referitoare la DNA. "Am primit pe doamna prim-ministru Dancila si pe domnul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va avea, joi, la intoarcerea din Japonia, o discutie cu premierul Viorica Dancila, privind situatia din DNA. Ministrul a fost chemat de urgenta in Romania pentru a lua masuri privind conducerea institutiei. „Cred ca nu trebuie sa avem o discutie prin telefon, il…

- „Cred ca nu trebuie sa avem o discutie prin telefon, il astept pe domnul ministru Toader si maine vom avea o discutie", a precizat premierul Viorica Dancila miercuri seara, potrivit Medidafax. Dancila a precizat ca se va intalni cu Toader inainte de sedinta de Guvern, care este anuntata pentru…

- Politistii vor putea interveni in cazurile de violenta domestica, daca este nevoie chiar si intrand cu forta in casa, si emite ordine de protectie cu aplicare imediata in cazul agresorilor. Acestia vor putea fi scosi pe loc din locuinta, le vor fi confiscate cheile si vor avea interdictia de a reveni…

- Schema de compensare pentru IT dezavantajeaza angajatorii care au majorat salariile cu mai mult de 20% tocmai ca sa protejeze angajatii, sustine Raluca Bontas, partener Deloitte Romania. "Schema de compensare a costurilor suplimentare impuse de transferul contributiilor de asigurari sociale…

- Premierul a nuntat miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca nu vrea sa beneficieze de protectia SPP. "Inca de luni seara, am transmis Serviciului de Paza și Protecție ca nu vreau sa beneficiez de protecție. Ințeleg ca toți miniștrii au aceasta opțiune și am comunicat deja acest lucru.…

- El a spus ca anunțul il va face premierul Viorica Dancila. UPDATE: Termenul de depunere a Formularului 600 va fi prorogat de la 31 ianuarie la 15 aprilie, a anuntat miercuri premierul Viorica Dancila. Ea a precizat ca, in perioada urmatoarea, va fi identificata 'o solutie permanenta'…

- Campionatul European de fotbal in sala a debutat in capitala Sloveniei, orasul Ljubljana. In prima zi a turneului, echipa țarii-gazda a competitiei a incheiat la egalitate, scor 2-2, partida cu reprezentativa Serbiei contand pentru grupa A.

- Noul premier al Romaniei, Viorica Dancila a depus juramantul la Palatul Cotroceni, luni seara! Primul ministru a uimit pe toata lumea, dupa ce a facut un gest neobișnuit fața de toți ceilalți premieri.

- Liderul PSD Liviu Dragnea susține ca Sevil Shhaideh nu revine in Guvern ca secretar general, iar in cazul fostului premier Mihai Tudose nu știe daca va primi o funcție la nivel parlamentar. „Nu stiu (daca va primi o functie la Camera – n.r.). Asta vom hotari in grupul parlamentar de la Camera Deputatilor…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a prezentat propunerea de componența a noului Guvern, care ar urma sa fie supusa votului din Parlament. abinetul Dancila va avea patru vicepremieri – Paul Stanescu (PSD), Ana Birchall (PSD), Gratiela Gavrilescu (ALDE) si Viorel Stefan (PSD) – fara portofoliu. Ea a…

- Premierul desemnat, Viorica Dancila: Am evaluat propunerile de miniștri, vor fi și nume noi dar și din vechiul Guvern, a spus aceasta, la intrarea in ședința Comitetului Executiv Național. Premierul desemnat Viorica Dancila a anuntat, vineri, ca in noul Guvern vor fi si nume noi, dar si ministri din…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a amanat, joi, pentru 8 februarie, discutarea cererii DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. Motivul a fost ca persoanele implicate in dosar nu au avut avocat. Potrivit unor surse…

- Premierul desemnat Viorica Dancila spune ca, in calitate de europarlamentar, a votat o directiva europeana care prevede ca exista prezumtia de nevinovatie pana la condamnare. Ea a raspuns astfel unei intrebari din partea jurnaliștilor: daca va accepta ministri cu probleme penale in Guvern.

- Premierul desemnat Viorica Dancila sustine ca va asculta cerintele protestatarilor si va incerca sa gaseasca solutii pentru nemultumirile acestora. Dupa o discutie cu reprezentantii minoritatilor, Dancila le-a marturisit jurnalistilor ca face un apel ca protestele sa fie pasnice, lipsite de violenta.…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca in actuala situatie premierul viitorului Guvern va fi, mai degraba, un administrator, asa cum ar fi trebuit sa fie si premierii Grindeanu si Tudose. "Poate era bine sa fii discutat acest lucru de la inceput si cu ceilalti doi premieri.…

- Daniel Zamfir se refera la ordonanța de urgența care va permite agajaților ANAF sa beneficieze de un procent din valoarea amenzilor aplicate. "Domnul Tudose, in ultima ședința de Guvern a venit cu o bomba, una cu ceas: printr-o ordonanța, anuleaza efectele legii prevenției. Știți, legea asta…

- Ministerul Justitiei intentioneaza introducerea in lege a acordarii unor compensatii financiare pentru detinutii care au executat pedepse in conditii necorespunzatoate, posibilitatea adoptarii acestei masuri fiind prevazuta in Calendarul de masuri 2018 – 2024 pentru solutionarea supra-aglomerarii carcerale…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan spune ca premierul desemnat este oglinda perfecta a ofertei PSD-ALDE pentru Romania si ca PNL va vota impotriva celui de-al treilea guvern PSD-ALDE si ii va sanctiona la fiecare abatere.

- Liderul grupului minoritatilor nationale din Parlament, Varujan Pambuccian, a anuntat miercuri ca deputatii grupului se vor intalni cu premierul desemnat pentru a lua o decizie cum vor vota in Legislativ. "Grupul se va intalni cu prim-ministrul desemnat si vom avea o discutie in urma careia vom lua…

- Minoritațile naționale așteapta decizia președintelui Iohannis privind premierul: ”Apoi, vom discuta și vom lua o decizie”, a spus liderul parlamentarilor minoritaților naționale, Varujan Pambuccian, la Palatul Cotroceni, dupa consultarea cu șeful statului. Minoritațile spun ca e”nerealista” propunerea…

- Premierul interimar Mihai Fifor a declarat, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca in prezent sunt 23 de judete sub avertizare de cod galben de ninsori si intensificari de vant si a cerut ca autoritatile sa actioneze astfel incat circulatia pe drumurile publice, cai ferate si aeroporturi sa…

- Reformele sociale promovate de Guvern si actiunile ce se impun pentru o protectie mai buna a angajatilor au fost principalele subiecte discutate de catre premierul Pavel Filip la intrevederea cu reprezentantii Confederatiei Nationale a Sindicatelor din Moldova, transmite IPN.

- Presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), Florin Jianu, a declarat marti ca premierul Japoniei ar putea privi „ca pe un afront” faptul ca nu are cu cine sa se intalneasca la Palatul Victoria, dupa demisia primului-ministru Mihai Tudose.

- „Vreau sa avem o procedura rapida care va duce la stabilirea unui nou Guvern, fiindca aceasta nesiguranța politica nu trebuie sa degenereze in instabilitate politica și, mult mai important, vreau sa previn posibile urmari economice negative ale acestei cize generate iarași in interiorul PSD”, a declarat…

- Prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe a renunțat sa mai mearga la Palatul Victoria, asa cum era stabilit initial în programul înaltului oficial nipon, la Guvern urmând sa fie prezenta o delegatie oficiala si economica japoneza. Informația a fost comentata de fostul premier…

- Si vicepremierul Marcel Ciolacu si-a inaintat demisia din functia detinuta in Guvern, luni seara, multumindu-le colegilor sai din Cabinetul Tudose si sustinand ca se va intoarce "cu fruntea sus" in Parlament, unde va continua sa se "dedice serviciului public in beneficiul Romaniei".

- Premierul Mihai Tudose a spus inca de la inceputul ședinței CExN ca in cazul in care i se retrage sprijinul politic va demisiona din Guvern. Cei mai multi membri CEx au cerut ca premierul Mihai Tudose sa isi depuna mandatul, ca urmare a tensiunilor din ultima perioada. Maine la ora 11.00 social-democrații…

- Premierul britanic Theresa May nu va convoca un al doilea referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana, a anuntat joi purtatorul de cuvant al sefei guvernului de la Londra, pe fondul amplificarii cererilor de organizare a unei noi consultari populare privind Brexit-ul, relateaza…

- Cel mai grav accident feroviar din perioada comunista s-a produs in județul Alba, in 1968: 22 de morți și 72 de raniți. Doua trenuri care au plecat unul spre celalalt, s-au ciocnit in dreptul localitații Bucerdea. Rezultatul, o tragedie naționala pentru care autoritațile comuniste au gasit imediat doi…

- Șeful Poliției, chestorul Bogdan Despescu, a mers, vineri dimineața, la Guvern, pentru o intalnire – fulger cu premierul Mihai Tudose. Despescu i-a inmanat lui Tudose raportul cerut, cu doua zile in urma, privind modul in care au acționat polițiștii și motivele pentru care nu fost luate masuri in cazul…

- "Doamna Carmen Dan recunoaste ca la ora 6:27 a fost sunata de domnul chestor Ionita, care a anuntat-o ca doreste sa se vada cu domnia sa. In acea dimineata, i-a transmis acesteia ca nu vrea sa fie sef al IGPR. Sedinta de Guvern a avut loc la ora 13:30. Atunci am anuntat ca nu il numesc pe domnul chestor…

- Premierul britanic Theresa May nu va convoca un al doilea referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana. Anunțul a fost facut de purtatorul de cuvant al lui May, scrie digi24.ro.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a sustinut joi ca este redactata de multa vreme foaia de parcurs pentru indeplinirea cerintelor hotararii-pilot a CEDO privind conditiile din penitenciare si ca a discutat deja cu premierul Mihai Tudose pe acest subiect, urmand sa o prezinte in Guvern. …

- Premierul iși dorește un guvern al carui numar de ministere sa inceapa cu cifra 1. Mihai Tudose a vorbit, la Antena 3, despre restructurarea Executivului și a spus ca exista un singur ministru cu care nu poate lucra.

- Doina Pana a renuntat la portofoliul Apelor si Padurilor, invocând motive de sanatate. Într-o declaratie pentru Digi24, aceasta a detaliat motivele invocate si a adaugat ca pentru un ministru, oboseala devine cronica.

- Dupa-amiaza acestei prime zile lucratoare din noul an aduce vestea ca ministrul apelor si Padurilor a decis sa se retraga din Cabinetul Tudose. Doina Pana a ales sa faca un pas in lateral, parasind echipa condusa de catre Mihai Tudose dupa aproximativ sase luni de cand se alaturase actualului Executiv,…

- Parlamentarii doresc combaterea hartuirii morale la locul de munca, prin reglementarea acesteia in legislatia nationala, fapta putand fi sanctionata disciplinar, contraventional si chiar penal. In acest sens, la Senat a fost pus in dezbatere publica, in data de 20 decembrie, propunerea legislativa pentru…

- Manualul scolar este un bun de interes public, potrivit unui proiect de lege care reglementeaza regimul manualului scolar de baza in invatamantul preuniversitar, care a fost adoptat de Guvern și care va fi transmis Parlamentului cu solicitarea de a fi dezbatut si adoptat in procedura de urgenta. Conform…