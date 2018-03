Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile slovace au precizat ca retinerea lui face parte din cadrul unei actiuni internationale care a dus la arestarea a 17 persoane. Intr-un comunicat, Biroul Procurorului afirma ca l-a retinut pe Antonino V. in baza unui mandat european de arestare emis de un tribunal din Venetia (Italia),…

- Criza declanșata in Slovacia dupa asasinarea jurnalistului Jan Kuciak se adanceste. Unul dintre partidele din coaliția de guvernare cere alegeri anticipate. Ideea este susținuta și de opoziție, care a pregatit o moțiune de neincredere impotriva executivului.

- Ministrul slovac de Interne Robert Kalinak si-a anuntat luni demisia, relclamata in contextul asasinarii jurnalistului Jan Kuciak, sperand ca prin acest gest sa ajute Guvernul de coalitie al lui Robert Fico sa supravietuiasca unei crize, relateaza AFP.Citește și: Calin Popescu Tariceanu și…

- Ministrul slovac de Interne Robert Kalinak si-a anuntat luni demisia, relclamata in contextul asasinarii jurnalistului Jan Kuciak, sperand ca prin acest gest sa ajute Guvernul de coalitie al lui Robert Fico sa supravietuiasca unei crize, relateaza AFP conform News.ro . ”Demisionez din postul de ministru…

- Ministrul de interne slovac, Robert Kalinak, si-a anuntat luni demisia, ceruta de opozitie, de un partid din coalitia de guvernare si de manifestanti, in contextul asasinarii jurnalistului Jan Kuciak in februarie, relateaza AFP si Reuters. 'Este important sa fie mentinuta stabilitatea, asa…

- Ministrul de interne slovac, Robert Kalinak, si-a anuntat luni demisia, ceruta de opozitie, de un partid din coalitia de guvernare si de manifestanti, in contextul asasinarii jurnalistului Jan Kuciak in februarie, relateaza AFP si Reuters, potrivit agerpres.ro. "Este important sa fie mentinuta…

- Zeci de mii de slovaci au manifestat vineri seara la Bratislava si in alte orase, cerand demisia prim-ministrului Slovaciei, Robert Fico, relateaza agentia DPA, citata de Agerpres. Protestatarii au cerut eforturi anticoruptie, dupa asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak.

- Zeci de mii de slovaci au iesit sa protesteze, vineri, in Bratislava si in alte orase din Slovacia, cerand demisia premierului Robert Fico, pe fondul asasinarii jurnalistului Jan Kuciak, care investiga activitatile unui grup infractional de origine italiana, relateaza site-ul agentiei Dpa.

- Protestatarii cereau eforturi anticoruptie, dupa asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak. Pe bannerele lor se puteau citi apeluri la "o Slovacie respectabila" si la demisia guvernului, precum si avertismentul ca "Slovacia nu trebuie sa ajunga un stat mafiot" sau doar "Rusine!". Marsurile…

- Zeci de mii de slovaci au manifestat vineri la Bratislava si in alte orase, cerand demisia prim-ministrului Slovaciei, Robert Fico, relateaza DPA. Protestatarii cereau eforturi anticoruptie, dupa asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak. Pe bannerele lor se puteau citi apeluri la "o Slovacie…

- Zeci de mii de slovaci au manifestat vineri la Bratislava si in alte orase, cerand demisia prim-ministrului Slovaciei, Robert Fico, relateaza DPA. Protestatarii cereau eforturi anticoruptie, dupa asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak. Pe bannerele lor se puteau citi apeluri la…

- Zeci de mii de slovaci au manifestat vineri la Bratislava si in alte orase, cerand demisia prim-ministrului Slovaciei, Robert Fico, relateaza DPA. Protestatarii cereau eforturi anticoruptie, dupa asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak. Pe bannerele lor se puteau citi apeluri la "o Slovacie…

- Premierul slovac Robert Fico nu a reusit vineri sa dezamorseze criza politica ce a urmat asasinarii jurnalistului de investigatii Jan Kuciak, el anuntand noi contacte cu liderii politici pentru saptamana viitoare, in timp ce presedintele Andrej Kiska a cerut din nou demisia guvernului sau alegeri…

- Moartea jurnalistului de investigatii slovac Jan Kuciak, la finalul lunii februarie, are legatura cu articolele la care acesta lucra, sustin anchetatorii. Un ziarist canadian, prieten cu victima, sustine ca Jan Kuciak documenta o ancheta despre legaturile mafiei italiene cu persoane din anturajul premierului…

- Fico a apreciat prost socul profund provocat de dublul asasinat in societatea civila slovaca. Ministrul culturii a demisionat. Presedintele Slovaciei, Andrej Kiska, i-a cerut prim-ministrului sa-si remanieze guvernul sau sa convoace alegeri anticipate. Robert Fico a incercat atunci sa deturneze atentia…

- Premierul Robert Fico il acuza pe presedintele tarii ca vrea sa destabilizeze tara si ca face jocurile filantropului american de origine maghiara George Soros. Presedintele ii ceruse sa remanieze guvernul sau sa organizeze alegeri anticipate. Premierul Fico a declarat aseara ca presedintele…

- Presedintele slovac Andrej Kiska a lansat, duminica, un apel la o remaniere profunda a guvernului sau la alegeri anticipate, ca urmare a asasinarii jurnalistului Jan Kuciak, care ancheta asupra unor presupuse fenomene de coruptie la cel mai inalt nivel, cu legaturi in mafia italiana, informeaza AFP…

- "Vad acum doua solutii: o remaniere in profunzime a guvernului (...) sau alegeri anticipate", a declarat Kiska intr-o declaratie televizata referitoare la aceasta asasinare, care a provocat un adevarat soc in aceasta tara membra a UE, potrivit Agerpres. Asasinarea lui Jan Kuciak (27 de…

- Intr-o declaratie televizata, seful statului a sugerat doua solutii la "criza de incredere" in care afacerea uciderii jurnalistului, anchetand asupra unor presupuse fenomene de coruptie ce implicau responsabili politici si mafia italiana, a cufundat statul slovac si institutiile sale: "o remaniere…

- Presedintele slovac, Andrej Kiska, a cerut, duminica, o remaniere profunda a guvernului sau alegeri anticipate, ca urmare a asasinarii jurnalistului Jan Kuciak, o propunere imediat respinsa de premierul Robert Fico, transmite AFP. Intr-o declaratie televizata, seful statului a sugerat…

- Presedintele slovac Andrej Kiska a lansat, duminica, un apel la o remaniere profunda a guvernului sau la alegeri anticipate, ca urmare a asasinarii jurnalistului Jan Kuciak, care ancheta asupra unor presupuse fenomene de coruptie la cel mai înalt nivel, cu legaturi

- Presedintele slovac Andrej Kiska a lansat, duminica, un apel la o remaniere profunda a guvernului sau la alegeri anticipate, ca urmare a asasinarii jurnalistului Jan Kuciak, care ancheta asupra unor presupuse fenomene de coruptie la cel mai inalt nivel, cu legaturi in mafia italiana, informeaza AFP…

- Nationala Romaniei a invins reprezentativa Rusiei cu scorul de 25-15 (10-8), sambata, in etapa a 3-a din Rugby Europe International Championship (REIC) 2018, intr-o partida disputata pe Cluj Arena, insa ''Stejarii'' nu au obtinut si punctul bonus ofensiv. AGERPRES/(AS-editor: Adrian…

- Perechea romano-olandeza Horia Tecau/Jean-Julien Rojer a castigat titlul in proba de dublu a turneului ATP de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 2.623.485 dolari, sambata, dupa ce a invins in finala cuplul Jamie Cerretani (SUA)/Leander Paes (India) cu 6-2, 7-6 (2). AGERPRES…

- Mii de persoane au iesit vineri in strada, la Bratislava, pentru a protesta fata de asasinarea jurnalistului slovac de interstigatie, Jan Kuciak, intr-un val de solidaritate care a luat proportii internationale, informeaza BBC.

- Aceasta operatiuni a avut loc "evident in legatura cu acest caz (al asasinarii lui Jan Kuciak) si cu persoane numite in mai multe randuri de presa, inclusiv in ultimul articol al lui Jan Kuciak. Da, putem numi asta pista italiana", a declatrat seful politiei Tibor Gaspar. "Piese in vederea condamnarii…

- Potrivit presei slovace, ar fi vorba de omul de afaceri italian Antonino Vadala și mai mulți membri ai familiei sale, despre care Jan Kuciak scria ca ar avea legaturi cu mafia calabreza 'Ndrangheta și legaturi cu anturajul premierului Robert Fico, scrie Hotnews. Numele afaceristului apare…

- Doi oficiali slovaci aproiati premierului Robert Fico, acuzati de legaturi cu crima organizata in ancheta jurnalistului de investigatii Jan Kuciak, asasinat, s-au autosuspendat din functii miercuri, scrie agentia Associated Press, citata de News.ro.

- Madaric, membru al conducerii partidului Smer al premierului Robert Fico, a declarat intr-o conferinta de presa televizata: "Pur si simplu, nu pot accepta ca ministru al culturii uciderea unui jurnalist in timpul mandatului meu". Alti doi oficiali slovaci, mentionati in ultima ancheta a…

- Ministrul Culturii din Slovacia a demisionat, dupa asasinarea jurnalistului Jan Kuciak. Ministrul slovac al Culturii, Marek Madaric, a demisionat miercuri, 28 februarie, ca reactie la asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak, informeaza Agerpres . Madaric, membru al conducerii partidului…

- Ministrul slovac al culturii, Marek Madaric, a demisionat miercuri, ca reactie la asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak, informeaza Reuters. Madaric, membru al conducerii partidului Smer al premierului Robert Fico, a declarat intr-o conferinta de presa televizata: "Pur si simplu, nu pot…

- Ministrul Culturii din Slovacia, Marek Madaric, un aliat al premierului Robert Fico, si-a anuntat demisia din functie. Acesta a declarat ca nu isi poate imagina sa-si exercite in continuare munca dupa omorul jurnalistului de investigatie Jan Kuciak si a logodnicei sale, Martina Kusnirova, informeaza…

- Ministrul slovac al Culturii si-a anuntat demisia in urma asasinarii unui jurnalist de investigatie si a partenerei acestuia, scrie The Associated Press. Marek Madaric, membru al Partidului Smer-Democratie Sociala al premierului Robert Fico, a declarat ca este o decizie personala.”Ca ministru…

- Premierul slovac Robert Fico a anuntat, marti, ca guvernul de la Bratislava ofera o recompensa in valoare de un milion de euro pentru oricine poate oferi informatii despre uciderea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak si a prietenei acestuia, relateaza site-ul BBC News. Duminica, Jan Kuciak,…

- Robert Fico, premierul Slovaciei, a anuntat ca guvernul de la Bratislava ofera o recompensa de un milion de euro pentru informatii privind uciderea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak si a prietenei acestuia . Jan Kuciak, in varsta de 27 de ani, si prietena lui au fost descoperiti, duminica, morti…

- Premierul slovac Robert Fico a anuntat, marti, ca guvernul de la Bratislava ofera o recompensa în valoare de un milion de euro pentru oricine poate oferi informatii despre uciderea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak si a prietenei acestuia, relateaza site-ul BBC

- Cazul tanarului jurnalist de investigatie Jan Kuciak, care a fost gasit impuscat mortal in locuinta sa, alaturi de iubita lui, Martina Kusnirova, continua sa starneasca reactii puternice in Slovacia, mai ales in contextul in care politia suspecteaza ca dubla crima are legatura cu subiectele pe care…

- Un jurnalist slovac de investigație și iubita lui au fost uciși in propria locuința din Velka Maca, aflat in apropiere de Bratislava. Poliția susține ca incidentul ar putea avea legatura cu subiectele investigate de jurnalist. Acesta scria despre tot felul de cazuri de evaziune fiscala privind anumite…

- Un jurnalist de investigații slovac a fost ucis in locuința sa. Trupul lui Jan Kuciak și cel al iubitei sale au fost gasite fara suflare duminica seara, iar Ministerul de Interne sin Slovacia a confirmat identitatea sa, luni dimineața. Kuciak, in varsta de 27 de ani, a absolvit de Jurnalism…

- Finala turneului feminin de tenis de la Budapesta, dotat cu premii de 226.750 dolari, se va disputa intre slovaca Dominika Cibulkova, cap de serie 1, si belgianca Alison van Uytvanck. In semifinalele de sambata, Cibulkova, nr. 33 WTA, a invins-o pe germanca Mona Barthel cu 6-3, 6-2, iar…

- Aliatii europeni au recunoscut ca apararea comuna este o misiune a NATO si "doar a NATO", a declarat joi secretarul american al apararii Jim Mattis, la finalul unei reuniuni a ministrilor apararii din cadrul Aliantei Nord-Atlantice la Bruxelles, relateaza AFP. "Exista un acord clar de…

- Dupa doi ani de ancheta, politia israeliana a recomandat marti inculparea pentru coruptie a premierului Benjamin Netanyahu, informeaza AFP. Decizia de incepere a urmaririi penale ii revine procurorului general. Ministrul justitiei, Ayelet Shaked, a afirmat ca dupa parerea ei un prim-ministru…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat, luni, ca este nevoie de o ancheta parlamentara atat in privinta activitatii SPP, cat si in privinta unor sefi din diverse institutii "care se pare ca actioneaza ilegal". "Este nevoie de o ancheta parlamentara atat in ceea ce priveste activitatea…

- Tenismanul elvetian Roger Federer a cucerit duminica la Melbourne al 6-lea trofeu la Australian Open, al 20-lea de Mare Slem din cariera sa, invingandu-l in finala in cinci seturi, 6-2, 6-7 (5/7), 6-3, 3-6, 6-1, pe croatul Marin Cilic, dupa 3 ore si 2 minute. AGERPRES (editor: Teodora…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Marius Dunca, a anuntat, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la sediul MTS, ca se retrage din Guvern. AGERPRES (editor: Mihai Tenea, editor online: Irina Giurgiu)

- România pledeaza "ferm" pentru întarirea relatiei transatlantice, a afirmat, marti, presedintele Klaus Iohannis. "România pledeaza ferm pentru ca aceasta relatie (transatlantica - n.r.) sa fie întarita", a subliniat Iohannis, la întâlnirea anuala…

- Marin Anton, la data faptelor secretar de stat si vicepresedinte al Consiliului Tehnico - Economic din Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie pentru luare de mita, a anuntat luni DNA. (continuare) AGERPRES/(AS…

- Mihai Banu, la data faptelor deputat, a fost trimis în judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie în dosarul în care este acuzat de trafic de influenta, informeaza DNA. AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Georgiana Tanasescu, editor online: Irina Giurgiu)

- Presedintele Klaus Iohannis considera ca ideea unui referendum privind schimbarea regimului in monarhie este o "fumigena". Seful statului a precizat, miercuri, intr-o intalnire informala cu jurnalistii ca un referendum pe aceasta tema nu este posibil din punct de vedere constitutional.…

- Danut Capatîna, fostul manager al Spitalului de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" din Constanta, a fost trimis în judecata miercuri de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie în dosarul în care este acuzat de luare de mita. AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor:…