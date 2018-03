Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Slovaciei, Robert Fico, a anuntat miercuri ca este gata sa demisioneze, informeaza AFP."Astazi, mi-am oferit demisia presedintelui republicii, Andrej Kiska. (...) Daca presedintele accepta, sunt gata sa demisionez maine", a declarat Fico. Anuntul premierului survine in contextul…

- Premierul Slovaciei, Robert Fico, a anuntat miercuri ca este gata sa demisioneze, informeaza AFP. "Astazi, mi-am oferit demisia presedintelui republicii, Andrej Kiska. (...) Daca presedintele accepta, sunt gata sa demisionez maine", a declarat Fico. Anuntul premierului survine…

- Premierul maghiar Viktor Orban, care a lansat o campanie agresiva la adresa lui George Soros in trecut, il acuza pe miliardar ca este implicat in decesul controversat al jurnalistului slovac Jan Kuciak, relateaza Haaretz.Prim-ministrul Viktor Orban afirma ca miliardarul american de origine…

- Premierul maghiar Viktor Orban, care a lansat o campanie agresiva la adresa lui George Soros in trecut, il acuza pe miliardar ca este implicat in decesul controversat al jurnalistului slovac Jan Kuciak.

- Atacul lui Viktor Orban in care afirma ca Soros este in spatele asasinarii jurnalistului de investigații slovac, vine o data cu batalia pe care o poarta cu miliardarul de origine maghiara. Il acuza direct si il face vinovat de moartea lui Jan Kuciak, noteaza Haaretz.

- Ministrul slovac de Interne Robert Kalinak si-a anuntat luni demisia, reclamata in contextul asasinarii jurnalistului Jan Kuciak, sperand ca prin acest gest sa ajute Guvernul de coalitie al lui Robert Fico sa supravietuiasca unei crize.

- Ministrul slovac de Interne Robert Kalinak si-a anuntat luni demisia, relclamata in contextul asasinarii jurnalistului Jan Kuciak, sperand ca prin acest gest sa ajute Guvernul de coalitie al lui Robert Fico sa supravietuiasca unei crize, relateaza AFP conform News.ro . ”Demisionez din postul de ministru…

- Ministrul de interne slovac, Robert Kalinak, si-a anuntat luni demisia, ceruta de opozitie, de un partid din coalitia de guvernare si de manifestanti, in contextul asasinarii jurnalistului Jan Kuciak in februarie, relateaza AFP si Reuters. 'Este important sa fie mentinuta stabilitatea, asa…

- Ministrul de interne slovac, Robert Kalinak, si-a anuntat luni demisia, ceruta de opozitie, de un partid din coalitia de guvernare si de manifestanti, in contextul asasinarii jurnalistului Jan Kuciak in februarie, relateaza AFP si Reuters, potrivit agerpres.ro. "Este important sa fie mentinuta…

- Zeci de mii de oameni au demonstrat fata de masurile guvernului, in cele mai mari mobilizari populare de la caderea comunismului. Totul a plecat de la asasinarea unui jurnalist de investigatii. Zeci de mii de slovaci și-au zanganit cheile, gest nemaivazut de la Revoluția de catifea din 1989,…

- Zeci de mii de slovaci au manifestat vineri la Bratislava si in alte orase, cerand demisia prim-ministrului Slovaciei, Robert Fico. Protestatarii cereau eforturi anticoruptie, dupa asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak.

- Zeci de mii de slovaci au manifestat vineri seara la Bratislava si in alte orase, cerand demisia prim-ministrului Slovaciei, Robert Fico, relateaza agentia DPA, citata de Agerpres. Protestatarii au cerut eforturi anticoruptie, dupa asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak.

- Zeci de mii de slovaci au iesit sa protesteze, vineri, in Bratislava si in alte orase din Slovacia, cerand demisia premierului Robert Fico, pe fondul asasinarii jurnalistului Jan Kuciak, care investiga activitatile unui grup infractional de origine italiana, relateaza site-ul agentiei Dpa.

- Protestatarii cereau eforturi anticoruptie, dupa asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak. Pe bannerele lor se puteau citi apeluri la "o Slovacie respectabila" si la demisia guvernului, precum si avertismentul ca "Slovacia nu trebuie sa ajunga un stat mafiot" sau doar "Rusine!". Marsurile…

- Zeci de mii de slovaci au manifestat vineri la Bratislava si in alte orase, cerand demisia prim-ministrului Slovaciei, Robert Fico, relateaza DPA. Protestatarii cereau eforturi anticoruptie, dupa asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak. Pe bannerele lor se puteau citi apeluri la "o Slovacie…

- Zeci de mii de slovaci au manifestat vineri la Bratislava si in alte orase, cerand demisia prim-ministrului Slovaciei, Robert Fico, relateaza DPA. Protestatarii cereau eforturi anticoruptie, dupa asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak. Pe bannerele lor se puteau citi apeluri la…

- Zeci de mii de slovaci au manifestat vineri la Bratislava si in alte orase, cerand demisia prim-ministrului Slovaciei, Robert Fico, relateaza DPA. Protestatarii cereau eforturi anticoruptie, dupa asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak. Pe bannerele lor se puteau citi apeluri la "o Slovacie…

- Echipa de la Casa Alba pierde inca o piesa importanta: consilierul prezidential pentru probleme economice, Gary Cohn, si-a anuntat demisia. El nu a oferit explicatii, dar se presupune ca este vorba de o disputa cu presedintele pe seama noilor tarife comerciale anuntate anul trecut.

- Premierul slovac Robert Fico a vorbit luni seara despre un complot impotriva guvernului sau dupa asasinarea unui jurnalist de investigatii care cerceta posibile legaturi ale unor politicieni slovaci cu mafia italiana, seful executivului de la Bratislava acuzandu-l pe presedintele Andrej Kiska ca…

- Premierul Robert Fico il acuza pe presedintele tarii ca vrea sa destabilizeze tara si ca face jocurile filantropului american de origine maghiara George Soros. Presedintele ii ceruse sa remanieze guvernul sau sa organizeze alegeri anticipate. Premierul Fico a declarat aseara ca presedintele…

- Intr-o declaratie televizata, seful statului a sugerat doua solutii la "criza de incredere" in care afacerea uciderii jurnalistului, anchetand asupra unor presupuse fenomene de coruptie ce implicau responsabili politici si mafia italiana, a cufundat statul slovac si institutiile sale: "o remaniere…

- Presedintele slovac, Andrej Kiska, a cerut, duminica, o remaniere profunda a guvernului sau alegeri anticipate, ca urmare a asasinarii jurnalistului Jan Kuciak, o propunere imediat respinsa de premierul Robert Fico, transmite AFP. Intr-o declaratie televizata, seful statului a sugerat…

- Presedintele slovac, Andrej Kiska, a lansat, duminica, un apel la o remaniere profunda a guvernului sau la alegeri anticipate, in urma a asasinarii jurnalistului Jan Kuciak. Ziaristul a fost autorul unor dezvaluiri care duc pana la cel mai inalt nivel in partidul de guvernamant.

- Hope Hicks, director de comunicare al Casei Albe, demisioneaza din funcție. Aceasta era una din cele mai vechi membre ale staffului presedintelui Donald Trump. Anunțul a fost facut miercuri, de purtatoarea de cuvant a presedintiei Statelor Unite, Sarah Sanders. Aceasta a ținut sa precizeze ca decizia…

- Premierul slovac Robert Fico a anuntat, marti, ca guvernul de la Bratislava ofera o recompensa in valoare de un milion de euro pentru oricine poate oferi informatii despre uciderea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak si a prietenei acestuia, relateaza site-ul BBC News, citat de Mediafax.Duminica,…

- Premierul slovac Robert Fico a anuntat ca guvernul de la Bratislava ofera o recompensa in valoare de un milion de euro pentru oricine poate oferi informatii despre uciderea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak si a prietenei acestuia, relateaza site-ul BBC News. Jan Kuciak, in varsta de 27 de ani,…

- Ministrul slovac al culturii, Marek Madaric, a demisionat miercuri, ca reactie la asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak, informeaza Reuters. Madaric, membru al conducerii partidului Smer al premierului Robert Fico, a declarat intr-o conferinta de presa televizata: "Pur si simplu, nu pot…

- Ministrul slovac al Culturii si-a anuntat demisia in urma asasinarii unui jurnalist de investigatie si a partenerei acestuia, scrie The Associated Press. Marek Madaric, membru al Partidului Smer-Democratie Sociala al premierului Robert Fico, a declarat ca este o decizie personala.”Ca ministru…

- Premierul slovac Robert Fico a anuntat, marti, ca guvernul de la Bratislava ofera o recompensa in valoare de un milion de euro pentru oricine poate oferi informatii despre uciderea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak si a prietenei acestuia, relateaza site-ul BBC News.

- DNA prezinta, miercuri, raportul de activitate pentru anul 2017. Evenimentul are loc la o zi dupa ce Codruta Kovesi a fost audiata de procurorii CSM, acestia dand aviz negativ cererii de revocare. Toader a anuntat ca nu va participa la prezentarea bilantului. Iohannis a confirmat prezenta.

- Presedintele Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker a denuntat, la Belgrad, „actul las” al asasinarii in Slovacia a jurnalistului de investigatie Jan Kuciak si a partenerei sale Martina Kusnirova, scrie digi24.ro.

- Noul premier al Romaniei, Viorica Dancila a depus juramantul la Palatul Cotroceni, luni seara! Primul ministru a uimit pe toata lumea, dupa ce a facut un gest neobișnuit fața de toți ceilalți premieri.

- Liderul PSD Liviu Dragnea susține ca Sevil Shhaideh nu revine in Guvern ca secretar general, iar in cazul fostului premier Mihai Tudose nu știe daca va primi o funcție la nivel parlamentar. „Nu stiu (daca va primi o functie la Camera – n.r.). Asta vom hotari in grupul parlamentar de la Camera Deputatilor…

- PSD a votat vineri lista cu ministri ai Guvernului Dancila si a modificat structura executivului, aceasta fiind cu patru vicepremieri, dintre care unul pentru implementarea parteneriatelor internationale ale tarii. La finalul sedintei, premierul desemnat Viorica Dancila a anuntat care vor fi ministrii…

- "Am trimis in aceasta seara un mesaj celor peste 40.000 de sustinatori din Platforma Romania 100, un mesaj la fel de potrivit pentru fiecare dintre dumneavoastra care doriti sa veniti impreuna cu noi: Coalitia PSD-ALDE a primit in aceasta seara nu a doua, ci a treia sansa, dupa ce nu a facut nici macar…

- Demisia lui Mihai Tudose va ajunge astazi la Palatul Cotroceni, iar președintele Klaus Iohannis urmeaza sa ia act de aceasta demisie. Apoi, va emite decretul de vacantare a postului, precum și decretul de numire a unui alt membru al Guvernului ca prim-ministru interimar.

- Demisia premierului Mihai Tudose poate provoca o criza politica de amploare: PSD nu mai e sigur de guvernare, Iohannis ar putea fi suspendat sau Parlamentul ar putea fi dizolvat. „Adevarul“ va prezinta toarte scenariile posibile. Iohannis nu poate refuza demsia lui Tudose, dar apoi il poate propune…

- Demisia premierului Mihai Tudose poate provoca o criza politica de amploare: PSD nu mai e sigur de guvernare, Iohannis ar putea fi suspendat sau Parlamentul ar putea fi dizolvat. „Adevarul“ va prezinta toarte scenariile posibile. Iohannis nu poate refuza demsia lui Tudose, dar apoi il poate propune…

- Premierul Mihai Tudose si-a inaintat in aceasta seara demisia din functie, urmand ca, potrivit legii de organizare și functionare a Guvernului sa fie transmisa Administratiei Prezidentiale in cursul zilei de maine

- Uniunea Salvați Romania reacționeaza la retragerea sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose și anunțul demisiei acestuia. Formațiunea de opoziție ii cere președintelui Iohannis sa nu mai accepte desemnari din partea PSD-ALDE pentru funcția de premier și sa provoace alegeri anticipate.„USR…

- Ramas fara sprijin politic, Mihai Tudose și-a anunțat oficial demisia, luni seara, dupa ședința Consiliului Executiv (CEx) al PSD. La ieșirea din sediul PSD, Tudose a anunțat ca pleaca cu fruntea sus din functia de premier si a spus ca nu va asigura interimatul. ”In seara asta sau maine dimineata…

- Presedintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, spune ca gestul extremistilor maghiar, care au acoperit cu un steag al tinutului secuiesc placa cu stema de pe sediul Ambasadei Romaniei din Budapesta, trebuie sa genereze reactii urgente din partea presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude…

- Presedintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, spune ca gestul extremistilor maghiari, care au acoperit cu un steag al tinutului secuiesc placa cu stema de pe sediul Ambasadei României din Budapesta, trebuie sa genereze reactii urgente din partea presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude…

- 'Particip astazi la CExN, toti liderii judeteni participa la aceasta sedinta, si merg acolo doar cu ganduri de pace si de unitate pentru partid. Sustinem partidul pentru ca asa am castigat alegerile, cu unitate', a precizat Marian Mina, pentru Agerpres. De asemenea, el a spus ca nu stie daca,…

- "Pe canalele media se vehiculau diferite informații. (...) A auzit discuția domnul Bogdan Chirieac. Discuția a fost urmatoarea, reproduc aproape exact: buna ziua, sunt premierul. Domnule comisar, doriți aceasta funcție? Raspunsul a fost exact așa: Domnule prim-ministru, permiteți sa raportez. In…

- In Guvern spiritele dau in clocot, dupa ce au aparut mai multe neințelegeri intre premierul Mihai Tudose și ministrul de Interne, Carmen Dan. Ministrul a inaintat solicitarea de destituire din funcție a șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu, iar premierul nu ar fi de acord cu acest lucru.Inaintea…

- Senatoarea PSD Ecaterina Andronescu a spus, marți, ca președintele social-democraților Liviu Dragnea nu si-a pierdut autoritatea în partid, întrucât, la sedinta de luni, a fost sustinut de mai multi lideri PSD. Cu toate acestea, „nimeni nu e vesnic în functie“,…

- „Prin prezenta, va aduc la cunoștința ca starea mea de sanatate nu-mi mai permite continuarea activitații in calitate de ministru. Prin urmare, prin prezenta, va prezint demisia mea din calitatea de ministru in cadrul Ministerului Apelor și Padurilor pe motiv de sanatate. Apreciez conlucrarea deosebit…

- Premierul a lansat acest avertisment in urma unei cresteri bruste a tensiunii si violentelor provocate de decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului.De la acest anunt din 6 decembrie, 12 palestinieni au fost ucisi in cursul unor confruntari…

- Potrivit reprezentantilor Serviciului Roman de Informatii (SRI), ofiterul, care potrivit unor surse judiciare, este seful SRI Prahova, si-a dat demisia din functie, fiind la dispozitie pentru ancheta interna si pentru cea desfasurata de Parchetul Militar. Accidentul s-a produs luni, in jurul orei 18:00,…