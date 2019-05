Stiri pe aceeasi tema

- Un protestatar a aruncat cu oua în premierul Australiei, Scott Morrison, în cursul unui eveniment electoral, o tânara fiind reținuta în acest caz, informeaza Mediafax, citând BBC News. Incidentul s-a petrecut marți la un eveniment electoral desfașurat în Albury,…

- Liderul senatorilor PSD, Șerban Nicolae, a declarat vineri ca este nevoie de modificari „ceva mai ample si in compozitia echipei guvernamentale si in structura Guvernului” dupa europarlamentare, in contextul in care momentan PSD a stabilit sa schimbe doar 3 miniștri.Context: Premierul Viorica…

- Distanta s-a redus considerabil in intentiile de vot pentru legislativele australiene din 18 mai, chiar daca opozitia de centru-stanga isi pastreaza un usor avans fata de actualul guvern conservator, potrivit unui sondaj Newspoll dat publicitatii luni, informeaza AFP si Reuters. Preferat…

- Premierul spaniol, socialistul Pedro Sanchez, a proclamat victoria partidului PSOE in alegerile legislative de duminica si s-a aratat dispus sa faca coalitie cu "toate gruparile pentru a guverna in limitele Constitutiei", ceea ce pare a fi, pe langa comunicarea disponibilitatii, si un avertisment adresat…

- John Shipton, tatal biologic al lui Julian Assange, a fost secretar al WikiLeaks Party, o formatiune politica infiintata de fiul sau cu ocazia alegerilor pentru Senat din 2013 si care a inregistrat un scor de sub 1%.Presa a relatat ca John Shipton si-a vizitat fiul de fiecare Craciun in…

- Tatal lui Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, a cerut duminica Guvernului australian sa-l repatrieze pe fiul sau, declarându-se socat de starea vizibila de slabiciunea fizica a acestuia, în momentul arestarii sale, joi, la Londra, scrie Agerpres, care citeaza AFP.John Shipton, tatal…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri ca formatiunea sa politica, Fidesz, ar putea iesi din Partidul Popular European (PPE), transmite Reuters, care preia postul national de radio din Ungaria, scrie agerpres.ro. Liderul grupului PPE, Manfred Weber, a cerut marti ca Fidesz sa retraga…

- Australia a acuzat luni un ”agent statal sofisticat” ca se face vinovat de piratarea unui sistem informatic al Parlamentului, care a vizat de asemenea mai multe partide politice, cu cateva luni inaintea alegerilor nationale, relateaza AFP.Premierul australian Scott Morrison le-a spus parlamentarilor…